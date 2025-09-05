Flipkart Big Billion Days Sale 2025 இந்த நாளில் தொடங்கும்: அதிரடி சலுகைகள் காத்திருக்கு

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ஸ்மார்ட்போன், டிவி, ஏசி, வீட்டு உபயோக பொருட்கள் என நீண்ட லிஸ்டுடன் காத்திருக்கிறீர்களா? இவை அனைத்தையும் வாங்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வரவுள்ளது. மிகப்பெரிய ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட் அதன் மிகப்பெரிய விற்பனையான ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025 தேதியை அறிவித்துள்ளது.
ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025
ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025 செப்டம்பர் 23 முதல் தொடங்கும் என நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், விற்பனையின் கடைசி தேதியை பற்றி நிறுவனம் இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. ஆகையால், செப்டம்பர் 23 முதல், வாடிக்கையாளர்கள் இந்த விற்பனையை பயன்படுத்திக்கொண்டு ஸ்மார்ட்போன், லேப்டாப், இயர்பட்ஸ், கேஜெட்டுகள், ஐபோன், சாம்சங் கேலக்ஸி, வீட்டு உபகரணங்கள் என அனைத்தையும் பெரிய தள்ளுபடியில் வாங்கலாம்.
ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025 விற்பனை, அதில் கிடைக்கவுள்ள சலுகைகள், வங்கி சலுகைகள் ஆரம்ப அணுகல் ஆகியவை பற்றி இந்த பதிவில் முழுமையாக காணலாம்.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: வங்கிச் சலுகைகள், ஆரம்ப அணுகல்
- பிக் பில்லியன் டேஸ் சேலில், ஃப்ளிப்கார்ட் வங்கி கூட்டாண்மை மூலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கூடுதல் நன்மைகளை வழங்கும்.
- இந்த விற்பனையில், ஆக்சிஸ் வங்கி மற்றும் ஐசிஐசிஐ வங்கி பயனர்கள் ஷாப்பிங்கில் 10% வரை உடனடி வங்கி தள்ளுபடியைப் பெறுவார்கள்.
- Flipkart Plus மற்றும் Black உறுப்பினர்களாக உள்ள வாடிக்கையாளர்கள், முன்கூட்டியே இந்த சேலை அணுகுவதற்கான வாய்ப்பையும் பெறுவார்கள்.
- அதாவது, விற்பனை தொடங்குவதற்கு 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பே இவர்கள் தள்ளுபடிகள் மற்றும் சலுகைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: இந்த சலுகைகள் கிடைக்கும்
- Flipkart Big Billion Days Sale -இல் ஒவ்வொரு முறையும் நடப்பது போலவே, இந்த முறையும் Flipkart வெவ்வேறு டைம் ஸ்லாட்டுகளில் Deals Zone-ஐ இயக்கப் போகிறது.
- இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் வெவ்வேறு சலுகைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
- இந்த Deals Zone -இல் Festive Rush Hour, Double Discounts, Steal Deals, Lower price Live, tick Tock Deals மற்றும் Tyohar Drops ஆகியவை அடங்கும்.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: இந்த பொருட்களில் பம்பர் தள்ளுபடிகள் கிடைக்கும்
பிக் பில்லியன் டேஸ் சேலில், iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max முதல் Samsung Galaxy S24, Oppo K13x 5G, Oppo K13, Moto G96, Motorola Edge 60 Pro மற்றும் Realme வரையிலான பல ஸ்மார்ட்போன்களில் பம்பர் தள்ளுபடிகள் கிடைக்கும். இவை மட்டுமின்றி மடிக்கணினிகள், இயர்பட்கள், ஸ்மார்ட் டிவிகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் என அனைத்தும் குறைந்த விலையில் விற்பனையில் கிடைக்கும்.
மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale 2025: தேதி, நேரம், சலுகைகள்.... லீக்கான முக்கிய விஷயங்கள் இதோ
மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale: ஆரம்பமாகிறது விற்பனை, மிகப்பெரிய தள்ளுபடி, சலுகைகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ