Flipkart Big Billion Days Sale 2025: தேதி, சலுகை விவரங்கள் இதோ

Flipkart Sale: Flipkart நிறுவனம் அதன் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட Flipkart Big Billion Days Sale 2025 மீண்டும் வருவதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த விற்பனை என்று தொடங்கும்? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 1, 2025, 04:51 PM IST
  • பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேய்ஸ் சேல் 2025.
  • மெகா வங்கி சலுகைகள்.
  • விற்பனை தேதி, நேரம் என்ன?

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட்டில் இன்னும் சில நாட்களில் பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேய்ஸ் சேல் 2025 தொடங்கவுள்ளது. கனவு கேஜெட்களை வாங்கவும் வீட்டு உபகரணங்களை அப்கிரேட் செய்யவும் சரியான நேரத்திற்காக காத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்களின் காத்திருப்பு விரைவில் முடிவடையும். 

பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேய்ஸ் சேல் 2025

Flipkart நிறுவனம் அதன் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட Flipkart Big Billion Days Sale 2025 மீண்டும் வருவதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் போலவே, இந்த மெகா விற்பனை, ஷாப்பிங்கை ஒரு உண்மையான விருந்தாக மாற்றும். நம்ப முடியாத சலுகைகள், பண்டிகை கால சலுகைகள் மற்றும் அற்புதமான வங்கி சலுகைகளை வழங்க ஃபிளிப்கார்ட் தயாராகி வருகிறது. Flipkart Big Billion Days Sale 2025 பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: மெகா வங்கி சலுகைகள்

வங்கிக் கூட்டாண்மைகள் எப்போதும் Big Billion Days இன் மையமாக இருந்து வருகின்றன. இந்த ஆண்டும் இது மாறுபடவில்லை. Axis Bank மற்றும் ICICI Bank அட்டைதாரர்கள் அனைத்து வகை பொருட்களிலும் 10% உடனடி தள்ளுபடிகளை எதிர்பார்க்கலாம். அதற்கு மேல், நோ-காஸ்ட் EMI விருப்பங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் அதிக நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளாமல் தாராளமாக ஷாப்பிங் செய்ய உதவும்,

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: விற்பனையில் உள்ள ஸ்மார்ட்போன்கள், உபகரணங்கள்

- Flipkart ஏற்கனவே வரவிருக்கும் மிகவும் பிரபலமான சலுகைகள் பற்றிய குறிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. 

- iPhone 16 சீரிஸ், Samsung Galaxy S24 லைன் அப், Galaxy S24 FE மற்றும் Motorola Edge 60 Pro போன்ற பெரிய பெயர்கள் அனைத்தும் கவர்ச்சிகரமான விலையில் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

- இந்த ஆண்டு Samsung ஒரு முக்கிய ஸ்பான்சராக இருப்பதால், அதன் Galaxy AI உந்துதல் காரணமாக, Galaxy ஸ்மார்ட்போன்களில் சில தீவிரமான தள்ளுபடிகளை எதிர்பார்க்கலாம். 

- மொபைல்களுக்கு அப்பால், வாடிக்கையாளர்கள் மடிக்கணினிகள், ஸ்மார்ட் டிவிகள், TWS இயர்பட்கள், வாஷிங் மெஷின்கள் மற்றும் பரந்த அளவிலான வீட்டு உபகரணங்களிலும் நல்ல டீல்களை எதிர்பார்க்கலாம்.

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: விற்பனை தேதி, நேரம்

- Flipkart இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அட்டவணையை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

- எனினும், டீஸர் விற்பனை "விரைவில் வருகிறது" என்று கூறுகிறது. 

- இந்த நிகழ்வு பொதுவாக செப்டம்பர் பிற்பகுதியில் அல்லது அக்டோபர் தொடக்கத்தில் தொடங்கும்.

- பண்டிகை கால ஷாப்பிங்குடன் ஒத்திசைந்து இருக்கும் வகையில் இது அமைக்கப்படும்.

- 2025 பிக் பில்லியன் டேய்ஸ் சேல் செப்டம்பர் 15 முதல் செப்டம்பர் 30 வரை நடைபெறலாம் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

- எப்போதும் போல, Flipkart Black, Plus மற்றும் VIP உறுப்பினர்கள் செப்டம்பர் 15 நள்ளிரவு முதல் முன்கூட்டியே அணுகலைப் பெறலாம்.

- பிற வழக்கமான வாடிக்கையாளர்கள் அதே நாளில் மதியம் 12 மணி முதல் ஷாப்பிங்கை தொடங்கலாம்.

மேலும் படிக்க | பிஎஸ்என்எல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஒரு ரூபாய்க்கு 4ஜி சேவை

மேலும் படிக்க | யூடியூப் சேனல் வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய தகவல்!

About the Author
FlipkartFlipkart Big Billion Days Sale 2025Flipkart SaleTECH

