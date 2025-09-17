English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: Poco ஸ்மார்ட்போன்களில் எக்கச்சக்க தள்ளுபடி, விரவம் இதோ

Flipkart Sale: பிளிப்கார்ட் சேலில், Poco F7, X7 Pro மற்றும் M7 series ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்களில் கிடைக்கவுள்ள சலுகைகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 17, 2025, 04:19 PM IST
  • ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனை 2025.
  • ஃபிளிப்கார்ட் விற்பனை தொடங்க இன்னும் ஒரு வாரத்திற்கும் குறைவான நேரமே உள்ளது.
  • இந்த நிலையில், ஃப்ளிப்கார்ட் சமீபத்தில் போகோவின் "ஃபெஸ்டிவ் மேட்னஸ்" பிரச்சாரத்தை அறிவித்தது.

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பிரியர்களுக்கு அட்டகாசமான செய்தி உள்ளது. பிரபல இ காமர்ஸ் நிறுவனமான பிளிப்கார்ட்டில் இன்னும் சில நாட்களில் ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனை தொடங்கவுள்ளது. இந்த சேலில் ஸ்மார்ட்போன், ஸ்மார்ட் டிவி, மின்னணு உபகரணங்கள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள் என பல வித பொருட்களில் அதிரடியான தள்ளுபடிள் கிடைக்கவுள்ளன. 

ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனை 2025

ஃபிளிப்கார்ட் விற்பனை தொடங்க இன்னும் ஒரு வாரத்திற்கும் குறைவான நேரமே உள்ளது. இந்த நிலையில், ஃப்ளிப்கார்ட் சமீபத்தில் போகோவின் "ஃபெஸ்டிவ் மேட்னஸ்" பிரச்சாரத்தை அறிவித்தது. இதன் மூலம் செப்டம்பர் 23 அன்று விற்பனை தொடங்கும் போது போக்கோ ஸ்மார்ட்போன்களில் நிறுவனம் பெரும் தள்ளுபடிகளை உறுதியளித்தது. 

நடுத்தர அளவிலான ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் எண்ணம் கொண்டவர்களுக்கு இந்த சேல் நல்ல வாய்பை அளிக்கும். இதில் போகோ F7, போகோ X7 ப்ரோ, போகோ M7 தொடர் மற்றும் பல மாடல்களில் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடிகள் அளிக்கப்படும். பிளிப்கார்ட் சேலில், Poco F7, X7 Pro மற்றும் M7 series ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்களில் கிடைக்கவுள்ள சலுகைகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Flipkart Big Billion Days sale 2025: Poco F7 5G

போகோ F7 5G: போகோ F7 5G என்பது போக்கோ பிராண்டின் F தொடரில் சமீபத்திய போனாகும். இது நடுத்தர அளவிலான பிரிவில் வலுவான செயல்திறனுக்காக அறியப்படுகிறது. முதலில் ரூ.31,999 விலையில் விற்பனைக்கு வந்த இந்த ஸ்மார்ட்போன், பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனையின் போது வெறும் ரூ.28,999க்கு கிடைக்கும். விலை ரூ.3,000 குறைக்கப்படும்.

Flipkart Big Billion Days sale 2025: Poco X7 Pro 5G

போகோ எக்ஸ்7 ப்ரோ 5ஜி: போகோ எக்ஸ்7 ப்ரோ 5ஜியை கவர்ச்சிகரமான தேர்வாக மாற்றுவது அதன் மிகப்பெரிய 6500எம்ஏஎச் பேட்டரி மற்றும் மீடியாடெக்கின் டைமன்சிட்டி 8400 அல்ட்ரா செயலி ஆகும். இந்த கைபேசி தற்போது ரூ.27,999க்கு விற்பனையாகிறது, ஆனால் பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனையின் போது ரூ.8,000 விலை குறைப்பைப் பெறலாம். இதனால் இதன் விலை ரூ.19,999 ஆகக் குறையும்.

Flipkart Big Billion Days sale 2025: Poco X7 5G

போகோ எக்ஸ்7 5ஜி: இந்த ஸ்மார்ட்போன் 8ஜிபி ரேம் உடன் இணைக்கப்பட்ட மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7300 அல்ட்ரா ப்ராசஸரால் இயக்கப்படுகிறது. ஸ்டாண்டர் போகோ எக்ஸ்7 5ஜியின் விலை ரூ.24,999. வரவிருக்கும் Flipkart விற்பனையின் போது, ​​இந்த போனின் விலையில் ரூ.10,000 என்ற மிகப்பெரிய தள்ளுபடி கிடைக்கும். அதன் பிறகு வெறும் இந்த போனை வெறும் ரூ.14,999க்கு வாங்கலாம்.

Flipkart Big Billion Days sale 2025: Poco M7 series

Poco M7 தொடர்: Pco M7 தொடரில் Poco M7 5G, Poco M7 Plus 5G மற்றும் Poco M7 Pro 5G ஆகியவை அடங்கும். இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் அவற்றின் சக்திவாய்ந்த செயல்திறன் மற்றும் ஸ்டைலான வடிவமைப்பிற்கு பெயர் பெற்றவை. வரவிருக்கும் பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனையின் போது, ​​இந்த போன்கள் முறையே ரூ.8,799, ரூ.10,999 மற்றும் ரூ.11,499 தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Flipkart SaleFlipkartFlipkart Big Billion Days Sale 2025 Online ShoppingTECH

