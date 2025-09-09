Flipkart Big Billion Days Sale 2025: இந்த 3 ஸ்மார்ட்போன்களை வாங்க சூப்பர் சான்ஸ்

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பிரியர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி. 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஃப்ளிப்கார்ட்டின் இந்த ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விற்பனை செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. பெரும்பாலான தொழில்துறை வல்லுநர்கள் இந்த விற்பனையை அமெரிக்காவில் நடைபெறும் பிளாக் ஃப்ரைடே விற்பனையின் இந்திய பதிப்பு என்று அழைக்கின்றனர்.
ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025
பிளிப்கார்ட்டின் இந்த சேலில் லாபகரமான தள்ளுபடிகள், நம்பமுடியாத வங்கி சலுகைகள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகள் இடம்பெறுகின்றன. பிளிப்கார்ட் இந்த சேலிக் பல பிராண்டட் ஸ்மார்ட்போன்களில் சில அற்புதமான தள்ளுபடிகளை அறிவித்துள்ளது. இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய டீல்களில் சிலவற்றை சேல் உறுதியளிக்கிறது.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ஸ்மார்ட்போன்களில் அதிக தள்ளுபடிகள்
இந்த சேலில் ஸ்மார்ட்போன்களில் அதிக தள்ளுபடிகள் மற்றும் தேர்வு செய்வதற்கான அதிக விருப்பங்கள் கிடைக்கலாம். ஸ்மார்ட்போன்களில் கிடைக்கக்கூடும் சிறந்த தள்ளுபடிகள், சலுகைகள், வங்கி சலுகைகள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்
பிளிப்கார்ட்டின் இந்த சேலில் வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கக்கூடிய சிறந்த 3 ஸ்மார்ட்போன்கள், அவற்றின் விவரக்கூறிப்புகள், விலை ஆகியவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
iPhone 16:
ஐபோன் 16: ஐபோன் 16 HDR10 மற்றும் 2000 நிட்ஸ் பீக் ப்ரைட்னசுடன் 6.1-இன்ச் சூப்பர் ரெடினா XDR OLED டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இது 3nm செயல்பாட்டில் கட்டமைக்கப்பட்ட சக்திவாய்ந்த A18 பயோனிக் சிப்பில் இயங்குகிறது. இது மென்மையான செயல்திறன் மற்றும் ஆற்றல் திறனை வழங்குகிறது. பேட்டரி ஒரு நாள் முழுக்க நீடிக்கும். இது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இதன் இரட்டை பின்புற கேமராக்களில் 48MP பிரதான மற்றும் 12MP அல்ட்ராவைடு லென்ஸ் அடங்கும். 12MP முன் கேமரா ஷார்ப்பான செல்ஃபிகளை எடுக்க உதவுகிறது. இது சிறந்த காட்சிகள் மற்றும் புகைப்படங்களுடன் கூடிய ஒரு சிறிய, உயர் செயல்திறன் கொண்ட தொலைபேசியாகும்.
விலை: ரூ.74,900 (ஐசிஐசிஐ மற்றும் ஆக்சிஸ் கார்டுகளில் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகள் மற்றும் 10 சதவீத உடனடி தள்ளுபடியும் கிடைக்கும்)
Samsung Galaxy S25
சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ்25: கேலக்ஸி எஸ்25, எல்டிபிஓவுடன் 6.2-இன்ச் டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே மற்றும் 2600 நிட்ஸ் வரை பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது பிராந்தியத்தைப் பொறுத்து ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜெனரல் 3 எலைட் அல்லது எக்ஸினோஸ் 2500 சிப்பில் இயங்குகிறது. இந்த சிப் வேகமான மற்றும் திறமையான செயல்திறனை வழங்குகிறது. 4500mAh பேட்டரி வேகமான வயர்டு மற்றும் வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இதன் மூன்று பின்புற கேமராக்களில் 50MP மெயின், 12MP அல்ட்ராவைடு மற்றும் 10MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை அடங்கும். 12MP முன் கேமரா தெளிவான செல்ஃபிகளை எடுக்க உதவுகிறது. இது நேர்த்தியான, சக்தி வாய்ந்தது மற்றும் நீண்ட கால பயன்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்டது.
விலை: ரூ.74,999 (ஐசிஐசிஐ மற்றும் ஆக்சிஸ் கார்டுகளில் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகள் மற்றும் 10 சதவீத உடனடி தள்ளுபடியும் கிடைக்கும்)
Vivo X200 FE
விவோ எக்ஸ்200 எஃப்இ: விவோ எக்ஸ்200 எஃப்இ 6.31-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 5000 நிட்ஸ் வரையிலான பிரைட்னஸ் உள்ளது. இது மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 9300+ சிப்பில் இயங்குகிறது. இது வேகமான செயல்திறன் மற்றும் திறமையான குளிரூட்டலை வழங்குகிறது. 6500mAh பேட்டரி 90W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இதன் சார்ஜ் ஒரு நாளுக்கு மேல் எளிதாக நீடிக்கும். இதன் மூன்று பின்புற கேமராக்களில் 50MP பிரதான, 8MP அல்ட்ராவைடு மற்றும் 50MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் அடங்கும். 50MP முன் கேமரா ஷார்பான செல்ஃபிகளை எடுக்க உதவுகிறது. இது ஸ்டைலானது, சக்தி வாய்ந்தது மற்றும் புகைப்பட பிரியர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
விலை: ரூ.54,999 (ஐசிஐசிஐ மற்றும் ஆக்சிஸ் கார்டுகளில் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகள் மற்றும் 10 சதவீத உடனடி தள்ளுபடியும் கிடைக்கும்)
