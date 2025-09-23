Flipkart Big Billion Days Sale 2025: அதிரடி சலுகைகளுடன் கிடைக்கும் 5 ஸ்மார்ட்போன்கள்

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: பிளிப்கார்ட்டின் மிகவும் பிரபலமான பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் தொடங்கிவிட்டது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் போலவே, இந்த ஆண்டும் வாடிக்கையாளர்கள் ஸ்மார்ட்போன்கள், கேஜெட்டுகள் மற்றும் மின்னணு பொருட்களில் பெரும் தள்ளுபடிகளைப் பெறலாம். சுவாரஸ்யமாக, இந்த சேலில் சில பிரபலமான ஸ்மார்ட்போன்கள் ₹40,000 க்கும் குறைவாகக் கிடைக்கின்றன. அதாவது, முன்னர் விலை உயர்ந்ததாகக் கருதப்பட்ட போன்களையும் இப்போது இந்த விற்பனையில் மிகவும் மலிவு விலையில் வாங்கலாம்.
பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025
முதன்மை மற்றும் நடுத்தர போன்கள் உட்பட இந்த விற்பனையில் கிடைக்கும் சிறந்த 5 ஸ்மார்ட்போன் சலுகைகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Flipkart Big Billion Days Sale: Nothing Phone (3)
நத்திங் போன் (3): நத்திங்கின் சமீபத்திய ஸ்மார்ட்போன் அதன் வெளிப்படையான வடிவமைப்பு மற்றும் கிளிஃப் இடைமுகம் காரணமாக இளைஞர்களிடையே மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது. இந்த போனை பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் வெறும் ₹34,999க்கு வாங்கலாம். தனித்துவமான வடிவமைப்பு, சிறந்த செயல்திறன் ஆகியவை இதன் சிறப்பம்சங்கள் ஆகும். ஸ்டைலான தொலைபேசி மற்றும் மென்மையான மென்பொருள் அனுபவத்தை விரும்புவோருக்கு இந்த போன் சிறந்த போனாக இருக்கும்.
Flipkart Big Billion Days Sale: Google Pixel 9
கூகிள் பிக்சல் 9: நீங்கள் புகைப்பட ஆர்வலராக இருந்தால், இந்த சாதனம் உங்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும். கூகிள் பிக்சல் 9 இப்போது வெறும் ₹34,999க்கு விற்பனையில் கிடைக்கிறது. கூகிளின் AI- அடிப்படையிலான கேமரா, சுத்தமான ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள் ஆகியவை இதன் சிறப்பம்சமாக பார்க்கப்படுக்கின்றன. தொழில்முறை அளவிலான புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டை விரும்புவோருக்கு இந்த போன் ஏற்றதாக இருக்கும்.
Flipkart Big Billion Days Sale: Samsung Galaxy S24
சாம்சங் கேலக்ஸி S24: சாம்சங்கின் இந்த முதன்மை தொலைபேசி இப்போது வெறும் ₹39,999க்கு கிடைக்கிறது. சக்திவாய்ந்த செயலி, கூர்மையான காட்சி, சக்திவாய்ந்த கேமராக்கள் ஆகியவை இதன் முக்கிய அம்சங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன. குறைந்த விலையில் பிரீமியம் அம்சங்களை விரும்புவோருக்கு இந்த போன் ஏற்றதாக இருக்கும்.
Flipkart Big Billion Days Sale: Motorola Razr 60
மோட்டோரோலா ரேஸர் 60: மடிக்கக்கூடிய போன்கள் பொதுவாக விலை உயர்ந்தவை. ஆனால் இந்த விற்பனையில், மோட்டோரோலா ரேஸர் 60 -ஐ வெறும் ₹39,999க்கு வாங்கலாம். ஃபிளிப் வடிவமைப்பு, சக்திவாய்ந்த செயல்திறன் ஆகியவை இதன் சிறப்பம்சங்கள் ஆகும். நவநாகரீக மற்றும் தனித்துவமான ஸ்மார்ட்போனை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இது ஏற்றது.
Flipkart Big Billion Days Sale: Vivo T4 Ultra
விவோ டி4 அல்ட்ரா: இந்த விவோ ஸ்மார்ட்போனும் இந்த விற்பனையில் மிகவும் பிரபலமானதாக உள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் விவோ டி4 அல்ட்ராவை வெறும் ₹33,999க்கு வாங்கலாம். வலுவான செயல்திறன், சிறந்த கேமரா ஆகியவை இந்த விவோ ஸ்மார்ட்போனின் சிறப்பம்சங்கள். குறைந்த பட்ஜெட்டில் அதிக செயல்திறன் கொண்ட போனை விரும்புவோருக்கு இது ஏற்றதாக இருக்கும்.
இந்த ஆண்டு பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேலில் முன்பு விலை உயர்ந்ததாகக் கருதப்பட்ட பல ஸ்மார்ட்போன்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஸ்மார்ட்போன் ஆர்வலர்களுக்கு இந்த சேல் ஒரு திருவிழாவாக இருக்கப்போகிறது.
