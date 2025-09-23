English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: அதிரடி சலுகைகளுடன் கிடைக்கும் 5 ஸ்மார்ட்போன்கள்

Flipkart Sale: பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025 -இல் மலிவு விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த 5 ஸ்மார்ட்போன்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 23, 2025, 02:29 PM IST
  • பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025.
  • சிறந்த 5 ஸ்மார்ட்போன் சலுகைகள்.
  • முழு விவரம் இதோ.

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : எல்லோருக்கும் ரூ.1000 - முக்கிய தகவல்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : எல்லோருக்கும் ரூ.1000 - முக்கிய தகவல்
புரட்டாசி 06 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 06 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சமையல் காரர் ஆக ஆசைப்பட்ட நடிகர்! இப்போ பல லட்சம் பேரின் ஃபேவரட்-யார் தெரியுமா?
camera icon7
Famous Actor
சமையல் காரர் ஆக ஆசைப்பட்ட நடிகர்! இப்போ பல லட்சம் பேரின் ஃபேவரட்-யார் தெரியுமா?
புரட்டாசி 07 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 07 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: அதிரடி சலுகைகளுடன் கிடைக்கும் 5 ஸ்மார்ட்போன்கள்

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: பிளிப்கார்ட்டின் மிகவும் பிரபலமான பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் தொடங்கிவிட்டது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் போலவே, இந்த ஆண்டும் வாடிக்கையாளர்கள் ஸ்மார்ட்போன்கள், கேஜெட்டுகள் மற்றும் மின்னணு பொருட்களில் பெரும் தள்ளுபடிகளைப் பெறலாம். சுவாரஸ்யமாக, இந்த சேலில் சில பிரபலமான ஸ்மார்ட்போன்கள் ₹40,000 க்கும் குறைவாகக் கிடைக்கின்றன. அதாவது, முன்னர் விலை உயர்ந்ததாகக் கருதப்பட்ட போன்களையும் இப்போது இந்த விற்பனையில் மிகவும் மலிவு விலையில் வாங்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025

முதன்மை மற்றும் நடுத்தர போன்கள் உட்பட இந்த விற்பனையில் கிடைக்கும் சிறந்த 5 ஸ்மார்ட்போன் சலுகைகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். 

Flipkart Big Billion Days Sale: Nothing Phone (3)

நத்திங் போன் (3): நத்திங்கின் சமீபத்திய ஸ்மார்ட்போன் அதன் வெளிப்படையான வடிவமைப்பு மற்றும் கிளிஃப் இடைமுகம் காரணமாக இளைஞர்களிடையே மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது. இந்த போனை பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் வெறும் ₹34,999க்கு வாங்கலாம். தனித்துவமான வடிவமைப்பு, சிறந்த செயல்திறன் ஆகியவை இதன் சிறப்பம்சங்கள் ஆகும். ஸ்டைலான தொலைபேசி மற்றும் மென்மையான மென்பொருள் அனுபவத்தை விரும்புவோருக்கு இந்த போன் சிறந்த போனாக இருக்கும்.

Flipkart Big Billion Days Sale: Google Pixel 9

கூகிள் பிக்சல் 9: நீங்கள் புகைப்பட ஆர்வலராக இருந்தால், இந்த சாதனம் உங்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும். கூகிள் பிக்சல் 9 இப்போது வெறும் ₹34,999க்கு விற்பனையில் கிடைக்கிறது. கூகிளின் AI- அடிப்படையிலான கேமரா, சுத்தமான ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள் ஆகியவை இதன் சிறப்பம்சமாக பார்க்கப்படுக்கின்றன. தொழில்முறை அளவிலான புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டை விரும்புவோருக்கு இந்த போன் ஏற்றதாக இருக்கும்.

Flipkart Big Billion Days Sale: Samsung Galaxy S24 

சாம்சங் கேலக்ஸி S24: சாம்சங்கின் இந்த முதன்மை தொலைபேசி இப்போது வெறும் ₹39,999க்கு கிடைக்கிறது. சக்திவாய்ந்த செயலி, கூர்மையான காட்சி, சக்திவாய்ந்த கேமராக்கள் ஆகியவை இதன் முக்கிய அம்சங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன. குறைந்த விலையில் பிரீமியம் அம்சங்களை விரும்புவோருக்கு இந்த போன் ஏற்றதாக இருக்கும்.

Flipkart Big Billion Days Sale: Motorola Razr 60

மோட்டோரோலா ரேஸர் 60: மடிக்கக்கூடிய போன்கள் பொதுவாக விலை உயர்ந்தவை. ஆனால் இந்த விற்பனையில், மோட்டோரோலா ரேஸர் 60 -ஐ வெறும் ₹39,999க்கு வாங்கலாம். ஃபிளிப் வடிவமைப்பு, சக்திவாய்ந்த செயல்திறன் ஆகியவை இதன் சிறப்பம்சங்கள் ஆகும். நவநாகரீக மற்றும் தனித்துவமான ஸ்மார்ட்போனை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இது ஏற்றது.

Flipkart Big Billion Days Sale: Vivo T4 Ultra

விவோ டி4 அல்ட்ரா: இந்த விவோ ஸ்மார்ட்போனும் இந்த விற்பனையில் மிகவும் பிரபலமானதாக உள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் விவோ டி4 அல்ட்ராவை வெறும் ₹33,999க்கு வாங்கலாம். வலுவான செயல்திறன், சிறந்த கேமரா ஆகியவை இந்த விவோ ஸ்மார்ட்போனின் சிறப்பம்சங்கள். குறைந்த பட்ஜெட்டில் அதிக செயல்திறன் கொண்ட போனை விரும்புவோருக்கு இது ஏற்றதாக இருக்கும்.

இந்த ஆண்டு பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேலில் முன்பு விலை உயர்ந்ததாகக் கருதப்பட்ட பல ஸ்மார்ட்போன்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஸ்மார்ட்போன் ஆர்வலர்களுக்கு இந்த சேல் ஒரு திருவிழாவாக இருக்கப்போகிறது.

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days 2025: ஐபோன் 16 ப்ரோவுக்கு மாபெரும் தள்ளுபடி! குறைவான விலையில் வாங்கலாம்

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale 2025: Oppo ஸ்மார்ட்போன்களில் அதிரடி தள்ளுபடி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Flipkart SaleFlipkartFlipkart Big Billion Days Sale 2025Online ShoppingTECHSmartphones

Trending News