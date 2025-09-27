Flipkart Big Billion Days Sale 2025: பெஸ்ட் கேமரா கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்களை ரூ.20,000-க்குள் வாங்கலாம்

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட்டில் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் நடந்துவருகிறது. இதில் அனைத்து பொருட்களிலும் பல விதமான சலுகைகளும், தள்ளுபடிகளும் கிடைக்கின்றன. குறிப்பாக பிளிப்கார்ட் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு அதிக தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. ஆப்பிள், கூகிள், சாம்சங் மற்றும் ஒன்பிளஸ் ஆகிய உயர்நிலை ஸ்மார்ட்போன்களில் இப்போது சிறந்த சலுகைகள் கிடைக்கின்றன.
பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025
BBD விற்பனை ஸ்மார்ட்போன்களில் கிடைக்கும் தள்ளுபடி
ஸ்மார்ட்போன் வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த சேல் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும். இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய விற்பனையான பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனையின் போது, பிளிப்கார்ட் ஸ்மார்ட்போன்களில் கணிசமான தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. பிளிப்கார்ட்டின் விற்பனையின் போது ஆப்பிள், கூகிள், சாம்சங், ஒன்பிளஸ், ரியல்மி மற்றும் ஒப்போ உள்ளிட்ட கிட்டத்தட்ட அனைத்து பிராண்டுகளின் ஸ்மார்ட்போன்களிலும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தற்போது அதிக தள்ளுபடி கிடைக்கும்.
ஸ்மார்ட்போன் வாங்க தள்ளுபடிகளுக்காக காத்துக்கொண்டு இருக்கும் நபர்களின் காத்திருப்பு முடிந்தது. பிளிப்கார்ட் ஆரம்ப நிலை முதல் உயர்நிலை வரை அனைத்து வகை ஸ்மார்ட்போன்களையும் சிறந்த தள்ளுபடி விலைகளில் வழங்குகிறது. ரூ.20,000 -க்குள் கிடைக்கும் சில சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: Nothing Phone 2 Pro’s CMF
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலை ரூ.24,999. பிக் பில்லியன் டேஸ் சலுகைகளின் போது நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போனுக்கு 28% தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இந்த சலுகையின் மூலம் நீங்கள் இப்போது இந்த போனை வெறும் ரூ.17,999க்கு வாங்கலாம். மேலும், நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ₹13,650 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையை வழங்குகிறது. இதில் 256 ஜிபி சேமிப்பு மற்றும் 8 ஜிபி ரேம் உள்ளது. இது 50+50+8 மெகாபிக்சல்களுடன் கூடிய டிரிபிள் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: Vivo T4x 5G
ரூ.19,499 விலையில் விற்கப்பட்ட போது இந்த விவோ ஸ்மார்ட்போனுக்கு, பிக் பில்லியன் டேஸ் நிகழ்வில் பிளிப்கார்ட் 25% தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இந்த பிளாட் தள்ளுபடியுடன் இந்த ஸ்மார்ட்போனை வெறும் ₹14,499க்கு வாங்கலாம். ₹10,800 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். இதில் 128GB சேமிப்பு மற்றும் 8GB RAM உள்ளது. இதில் 50MP கொண்ட பிரதான கேமரா உள்ளது.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: Motorola G45 5G
மோட்டோரோலா சமீபத்தில் பல சக்திவாய்ந்த ஸ்மார்ட்போன்களை வெளியிட்டது. குறைந்த விலை மற்றும் பட்ஜெட் வரம்பில் நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட்போனைத் தேடுகிறீர்களானால், Motorola G45 5G உங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். 20% தள்ளுபடியுடன், இந்த ஸ்மார்ட்போனை அசல் விலையான ₹14,999க்கு பதிலாக வெறும் ₹11,999க்கு வாங்கலாம். கூடுதலாக, இது 128GB சேமிப்பு மற்றும் 8GB RAM-ஐக் கொண்டுள்ளது. இதில் 50MP முதன்மை கேமராவுடன் கூடுதலாக 16MP முன்பக்க கேமராவும் உள்ளது.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: OPPO K13 5G
ஐபோனை ஒத்த ஸ்மார்ட்போன் வேண்டுமென்றால் OPPO K13 5G ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கும். பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனையின் போது இந்த ஸ்மார்ட்போனின் ₹24,999 விலையில் 20% தள்ளுபடியை நிறுவனம் வழங்குகிறது. இந்த சலுகையுடன் வாடிக்கையாளர்கள் அதை ₹19,999க்கு வாங்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட்போனில் புகைப்படம் எடுப்பதற்கான 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 256GB சேமிப்பகம் உள்ளது.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: Samsung Galaxy A35 5G
Samsung ஆர்வலராக இருந்தால், Samsung Galaxy A35 5G-யில் ஃபிளிப்கார்ட் ஒரு அற்புதமான தள்ளுபடியை வழங்குகிறது என்பதை தெரிந்துகொள்வது அவசியம். பிளிப்கார்ட் இந்த ஸ்மார்ட்போனை ₹33,999க்கு விற்கிறது, ஆனால் Big Billion Days விற்பனையின் போது, நீங்கள் அதை ₹17,999க்கு பெறலாம். இது 47% சேமிப்பு. இந்த ஸ்மார்ட்போன் மூன்று கேமராக்களுடன் கூடிய புகைப்படம் எடுப்பதற்கான அமைப்புடன் வருகிறது. இதில் 50+8+5-மெகாபிக்சல் கேமராக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ள.
