  • Flipkart Big Billion Days Sale: ரூ.7,500 -க்கும் குறைவான விலையில் Moto G06 Power வாங்கலாம்

Flipkart Big Billion Days Sale: ரூ.7,500 -க்கும் குறைவான விலையில் Moto G06 Power வாங்கலாம்

Flipkart Sale: பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனையில் Moto G06 Power இல் கிடைக்கும் சலுகைகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 17, 2025, 04:31 PM IST
  • பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை.
  • மலிவு விலையில் Moto G06 Power.
  • முழு விவரம் இதோ.

Flipkart Big Billion Days Sale: ரூ.7,500 -க்கும் குறைவான விலையில் Moto G06 Power வாங்கலாம்

Flipkart Big Bang Diwali Sale: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃப்ளிப்கார்ட், இந்த முறை பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பானியில் பல வித சலுகைகளை அளித்து வருகின்றது. குறிப்பாக ஸ்மார்ட்போன்களில் நம்ப முடியாத அளவில் தள்ளுபடிகள் கிடைக்கின்றன. பிளிக்பார்ட் சேலில் மோடோ ஜி06 பவர் போனில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை

குறைந்த பட்ஜெட்டில் 50 மெகாபிக்சல் கேமரா மற்றும் 7,000mAh பேட்டரி கொண்ட ஸ்மார்ட்போனை வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், Flipkart Big Bang Diwali Sale அதற்கு நல்ல வாய்ப்பை அளிக்கும். இந்த பண்டிகை கால விற்பனையின் போது Moto G06 Power குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடியில் வழங்கப்படுகிறது. ₹8,500 க்கும் குறைவான விலையில் இதை வாங்கலாம். வங்கி சலுகைகள் மற்றும் பரிமாற்ற சலுகைகள் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் கணிசமாக சேமிக்கலாம். Moto G06 Power இல் கிடைக்கும் சலுகைகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Moto G06 Power: விலை மற்றும் சலுகைகள்

Moto G06 Power இன் 4GB RAM மற்றும் 64GB சேமிப்பு மாறுபாடு பிளிப்கார்ட்டில் ₹7,499க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. வங்கி சலுகைகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கி கார்டுகளில் ₹300 தள்ளுபடி கிடைக்கும். அதன் பிறகு இதன் விலை ₹7,199 ஆக குறையும். கூடுதலாக, ஒரு எக்ஸ்சேஞ் சலுகை மூலம் ₹5,450 சேமிக்க முடியும். இருப்பினும், சலுகையின் முழு நன்மையும் பரிமாற்றம் செய்யப்படும் போனின் தற்போதைய நிலை மற்றும் மாதிரியைப் பொறுத்தது.

Moto G06 Power: விவரக்குறிப்புகள்

Moto G06 பவர் 720x1640 பிக்சல்கள் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.88-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளே, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம், 395ppi பிக்சல் டென்சிடி மற்றும் 600 nits பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Helio G81 Extreme செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இயக்க முறைமையைப் பொறுத்தவரை, இது Android 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Hello UI இல் இயங்குகிறது. இந்த தொலைபேசியில் 4GB RAM மற்றும் 64GB உள் சேமிப்பு உள்ளது. இதை microSD அட்டை வழியாக 1TB வரை விரிவாக்க முடியும். தொலைபேசியில் தூசி மற்றும் ஸ்பிளாஸ் எதிர்ப்பிற்காக IP64-மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Moto G06 Power: கேமரா அம்சங்கள்

கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, G06 பவர் பின்புறத்தில் f/1.8 துளை கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிக்களுக்கு, இது f/2.0 துளை கொண்ட 8-மெகாபிக்சல் முன் கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 18W சார்ஜிங்கிற்கான ஆதரவுடன் 7,000mAh பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. 

இணைப்பு விருப்பங்களில் 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, GPS, Glonass, Galileo, QZSS மற்றும் USB Type-C போர்ட் ஆகியவை அடங்கும். தொலைபேசியில் உள்ள சென்சார்களில் ஆக்செலெரோமீட்டர், ஏம்பியண்ட் லைட் சென்சார் மற்றும் ப்ராக்சிமிடி சென்சார் ஆகியவை அடங்கும். பாதுகாப்பிற்காக, இது பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்ட கைரேகை சென்சாரைக் கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | IRCTC : தட்கல் முறை இல்லாமல் ரயில் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

மேலும் படிக்க | Zoho அடுத்த அதிரடி: இலவச ஏஜெண்டிக் டூல்ஸை அறிமுகம் செய்த நிறுவனம்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

