Flipkart Big Billion Days Sale: ஒப்போ மற்றும் சாம்சங் ஸ்மார்ட்போன்களில் எக்கசக்க தள்ளுபடிகள்

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: சாம்சங், டெக்னோ மற்றும் ஒப்போ ஸ்மார்ட்போன்களை மலிவான விலையில் வாங்க சூப்பர் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. பிளிப்கார்ட்டில் ஆரம்பகால சலுகைகள் நேரலையில் உள்ளன. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 8, 2025, 08:52 PM IST
  • இந்த விற்பனை வரும் செப்டம்பர் 23, 2025 முதல் தொடங்கும்.
  • தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கி அட்டைகளுக்கு தள்ளுபடிகள் கிடைக்கும்.

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: நீங்கள் Flipkart Big Billion Days விற்பனைக்காகக் காத்திருந்தால், இன்று முதல் அதாவது செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி முதல் Early Bird சலுகைகள் நேரலையில் உள்ளன. Flipkart Big Billion Days Early Bird சலுகைகளில் சிறந்த சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. Samsung, Poco, Oppo மற்றும் Realme ஸ்மார்ட்போன்களை மிகப்பெரிய தள்ளுபடியுடன் வாங்கலாம். 20 ஆயிரத்துக்கும் குறைவான விலையில் ஸ்மார்ட்போன் வாங்க விரும்பினால், விற்பனையில் உள்ள போன்களுக்கு மிகப்பெரிய தள்ளுபடி உள்ளது. விற்பனையில் ரூ.20 ஆயிரத்துக்கும் குறைவான போன்களுக்கான சலுகைகள் பற்றிய விவரங்களுக்கு கீழே படிக்கவும்.

Flipkart Big Billion Days Sale Early Birds Deals
​Flipkart Big Billion Days Sale Early Bird Deals நேரலையில் வந்துள்ளன. பெயர் குறிப்பிடுவது போல, Flipkart இன் மிகப்பெரிய விற்பனைகளில் ஒன்றான Big Billion Days Sale தொடங்குவதற்கு முன்பே சில சலுகைகள் நேரலையில் செய்யப்பட்டுள்ளன, இதனால் பயனர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த தயாரிப்புகளை எளிதாக வாங்க முடியும்.

உங்கள் தகவலுக்கு, Flipkart Big Billion Days Sale விற்பனை வரும் செப்டம்பர் 23, 2025 முதல் தொடங்கும். இந்த Flipkart விற்பனையில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கி அட்டைகளுக்கு தள்ளுபடிகள் கிடைக்கும்.

மேலும், வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகள் மற்றும் நோ காஸ்ட் EMI சலுகைகள் வழங்கப்படும். இது மட்டுமல்லாமல், இந்த விற்பனையில் தயாரிப்புகளின் விலையும் குறைக்கப்படும். ஆப்பிளின் ஐபோனை மலிவாக பெரிய தள்ளுபடியுடன் வாங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

Oppo K13 5G
சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Oppo K13 5G போனை இந்த விற்பனையில் ரூ.14,999 ஆரம்ப விலையில் சலுகைகளுடன் வாங்கலாம். Axis மற்றும் ICICI வங்கி கார்டுகளுக்கு ரூ.3000 தள்ளுபடி உண்டு. இந்த போனில் 50MP பிரதான கேமரா, 16MP செல்ஃபி கேமரா மற்றும் 6.67-இன்ச் டிஸ்ப்ளேவுடன் 7000mAh பேட்டரி உள்ளது. இதன் விலை ரூ.17,999 முதல் தொடங்குகிறது.

TECNO Pova 7 Pro 5G
இந்த TECNO போன் ரூ.17,499க்கு விற்பனையில் கிடைக்கிறது. இதன் விலை ரூ.19,999 ஆகும். SBI, Axis, HDFC வங்கி அட்டைகளுக்கு ரூ.2000-2000 தள்ளுபடி கிடைக்கிறது. இது 64MP பிரதான கேமரா மற்றும் 6.78 இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இந்த போன் 6000mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது.

Infinix GT 30 5G+
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலை ரூ.19,499 ஆகும். Flipkart Big Billion Days Sale Early Birds Deals இல், இந்த போன் ரூ.18,499க்கு கிடைக்கிறது. ஆக்சிஸ் மற்றும் ஐசிஐசிஐ வங்கி கார்டுகளுக்கு ரூ.1000 தள்ளுபடி உண்டு. இந்த போனில் 64MP பிரதான கேமரா மற்றும் 13MP முன் கேமரா உள்ளது. இது 5500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.

Redmi 14 SE 5G
இந்த ரெட்மி போன் ரூ.13,999க்கு விற்பனையில் கிடைக்கிறது. இதன் விலை ரூ.14,999 ஆகும். ஆக்சிஸ், HDFC, SBI கார்டுகளுக்கு ரூ.1000 தள்ளுபடி உண்டு. இந்த போனில் 50MP பிரதான கேமரா, 5110mAh பேட்டரி மற்றும் 20MP பிரதான கேமரா உள்ளது.

Samsung Galaxy F05 5G
இந்த போனின் விலை ரூ.6,249. இந்த விற்பனையில் ரூ.5,936க்கு வாங்கலாம். இந்த போனில் 6.74 இன்ச் டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இது தவிர, இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 5000mAh பேட்டரி உள்ளது. இது 50MP பிரதான கேமரா மற்றும் 8MP முன் கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.

