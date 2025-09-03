English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Big Billion Days Sale: ஆரம்பமாகிறது விற்பனை, மிகப்பெரிய தள்ளுபடி, சலுகைகள்

Flipkart Big Billion Days Sale Date இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை, என்றாலும் இந்த விற்பனையின் போது ஸ்மார்ட்போன்கள், ஸ்மார்ட் டிவிகள், ஏர் கண்டிஷனர்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களில் பெரும் தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 3, 2025, 09:27 PM IST
Flipkart Big Billion Days Sale : நீங்கள் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போன் அல்லது வீட்டிற்கு ஏதேனும் புதிய பொருளை வாங்க விரும்பினால், ஒரு விருப்பப்பட்டியலைத் தயாரித்துக் கொள்ளவும், ஏனெனில் Flipkart Big Billion Days விற்பனை கூடிய விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது. தற்போது, ​​Flipkart விற்பனை தேதிகள் அறிவிக்கப்படவில்லை, என்றாலும் விற்பனையின் போது, ​​ஸ்மார்ட்போன்கள், லேப்டாப், ஸ்மார்ட் டிவிகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், டேப்லெட்டுகள், போன்ற பல பொருட்கள் மற்றும் பிற மின்னணு பொருட்களில் பம்பர் தள்ளுபடிகளுடன் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்.

Flipkart மொபைல் செயலியில் விற்பனைக்காக உருவாக்கப்பட்ட தனிப் பக்கத்தைப் பார்த்தால், விற்பனையின் போது, ​​சில பொருட்களுக்கு டபுள் தள்ளுபடி, சிலவற்றில் பண்டிகைக் கால தள்ளுபடி சலுகைகள், சில பொருட்களுக்கு டிக் டோக் சலுகைகள், சில பொருட்களுக்கு ஸ்டீல் சலுகைகள் மற்றும் சிலவற்றிற்கு பண்டிகைக்கால ரஷ் ஹவர் சலுகைகள் வழங்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான தள்ளுபடி: Flipkart விற்பனையில், iPhone 16, Motorola Edge 60 Fusion, Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 FE, iPhone 16 Pro Max, Oppo K13X 5G, Vivo T4X 5G, Moto G96, Nothing Phone 2 Pro, Motorola Edge 60 Pro, Oppo K13 5G, Vivo T4 5G மற்றும் Samsung Galaxy A35 5G உள்ளிட்ட பல ஸ்மார்ட்ஃபோன் மாடல்களில் தள்ளுபடியின் பலனைப் பெறுவீர்கள்.

இந்த தயாரிப்புகளுக்கான தள்ளுபடி: இந்த விற்பனையின் போது, ​​65 மற்றும் 75 அங்குல 4K ஸ்மார்ட் டிவிகள், குளிர்சாதன பெட்டிகள், சலவை இயந்திரங்கள், ஜூஸர்-மிக்சர்கள், கீசர்கள், மின்விசிறிகள், மைக்ரோவேவ் ஓவன்கள், பாத்திரங்கழுவி இயந்திரங்கள், மடிக்கணினிகள், பிரிண்டர்கள், கேமராக்கள், இயர்பட்கள், ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள், இரு சக்கர வாகனங்கள், சவுண்ட் பார்கள் மற்றும் ஏர் கண்டிஷனர்கள் (AC) ஆகியவற்றிலும் தள்ளுபடி வழங்கப்படலாம்.

Flipkart விற்பனையின் போது வங்கிச் சலுகைகள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளின் உதவியுடன் கூடுதல் சேமிப்பைப் பெறலாம். ஆக்சிஸ் வங்கியும் ஐசிஐசிஐ வங்கியும் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனைக்காக கைகோர்த்துள்ளன, அதாவது விற்பனையின் போது இந்த வங்கிகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தினால், 10 சதவீத உடனடி தள்ளுபடியின் பலனைப் பெறுவீர்கள். வட்டி இல்லாத EMI வசதியையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள்.

