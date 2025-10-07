English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Big Diwali Sale 2025: iPhone 16, Pixel 9 மற்றும் Galaxy S25க்கு பெரும் தள்ளுபடி

Flipkart Big Bang Diwali Sale 2025 வருகிற அக்டோபர் 11 அன்று தொடங்க உள்ளது. இதில் iPhone 16, Pixel 9 மற்றும் Galaxy S25 தொடர்களில் பெரும் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். Flipkart Plus மற்றும் Black உறுப்பினர்களுக்கான ஆரம்ப அணுகல், வங்கி சலுகைகள் மற்றும் பிரத்யேக சலுகைகளும் இருக்கிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 7, 2025, 01:19 PM IST
  • பிளிப்கார்ட் தீபாவளி விற்பனை எப்போது தொடங்கும்?
  • பிளிப்கார்ட் பிளஸ் என்பது ஒரு இலவச வெகுமதி திட்டமாகும்.
  • பிளிப்கார்ட்டின் தீபாவளி விற்பனையில் முதன்மை ஸ்மார்ட்போன்களில் அதிக கவனம்.

Trending Photos

புரட்டாசி 20 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 20 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
புரட்டாசி 21 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 21 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
அரசு ஊழியர்களுக்கு எகிறும் சம்பளம்: அடுத்தடுத்து கிடைத்த 5 தீபாவளி பரிசுகள்
camera icon10
DA hike
அரசு ஊழியர்களுக்கு எகிறும் சம்பளம்: அடுத்தடுத்து கிடைத்த 5 தீபாவளி பரிசுகள்
மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டாலும் இவர்களுக்கு பணம் வராது..!
camera icon9
Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டாலும் இவர்களுக்கு பணம் வராது..!
Flipkart Big Diwali Sale 2025: iPhone 16, Pixel 9 மற்றும் Galaxy S25க்கு பெரும் தள்ளுபடி

Flipkart Big Bang Diwali Sale 2025: இந்தியா பண்டிகை ஆரம்பிக்க உள்ள நிலையில் தற்போது நாடு முழுவதும் ஒளி வீசத் தொடங்கியுள்ளது. இதேபோல தற்போது ஆன்லைனிலும் அமேசான் மற்றும் பிளிப்கார்ட் போன்ற தளங்களும் ஜொலிக்கத் தொடங்க உள்ளது. பண்டிகைகளின் வருகையுடன், பிளிப்கார்ட் தனது பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை 2025 ஐ அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது, மின்னணு பொருட்கள், வீட்டு அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் பிற தயாரிப்புகளில் பல சலுகைகள், தள்ளுபடிகள் வழங்குகிறது. பிக் பில்லியன் நாட்கள் விற்பனையின் மகத்தான வெற்றியைத் தொடர்ந்து வரும் இது, இந்த ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஷாப்பிங் நிகழ்வுகளில் ஒன்றாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

When Does the Flipkart Diwali Sale Start? | பிளிப்கார்ட் தீபாவளி விற்பனை எப்போது தொடங்கும்?

ப்ளிப்கார்ட் தீபாவளி விற்பனை வரும் அக்டோபர் 11, 2025 அன்று தொடங்குகிறது. இருப்பினும், நீங்கள் ப்ளிப்கார்ட் பிளஸ் அல்லது ப்ளிப்கார்ட் பிளாக் உறுப்பினராக இருந்தால், அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி ஆரம்பகால சலுகைகளை நீங்கள் பெறலாம். இ-காமர்ஸ் தளம் அதன் ஆப் பேனர்களில் விற்பனையை விளம்பரப்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது.

பிளிப்கார்ட்டின் உறுப்பினர் அமைப்பில் புதிதாக இணைபவர்களுக்கு, பிளிப்கார்ட் பிளஸ் என்பது ஒரு இலவச வெகுமதி திட்டமாகும், இது ஆரம்ப விற்பனை நுழைவு மற்றும் கூடுதல் சலுகைகளை வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் ஆண்டுக்கு ரூ.1,249 விலையில் பிளிப்கார்ட் பிளாக், பிரத்யேக சலுகைகள் மற்றும் முன்னுரிமை சேவைகள் போன்ற பிரீமியம் சலுகைகளை வழங்குகிறது.

Flipkart Diwali Sale Offers and Discounts | பிளிப்கார்ட் தீபாவளி விற்பனை சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகள்:

இந்த ஆண்டு, பிளிப்கார்ட்டின் தீபாவளி விற்பனையில் ஐபோன் 16, பிக்சல் 9 தொடர் மற்றும் சாம்சங் கேலக்ஸி S25 வரிசை போன்ற முதன்மை ஸ்மார்ட்போன்கள் மீது அதிக கவனம் செலுத்தப்படும். ஆனால் இது இத்துடன் முடியவில்லை, ஆப்பிள் மேக்புக் M2, ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள் மற்றும் வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் போன்ற பிற பிரீமியம் தயாரிப்புகளும் பெரிய தள்ளுபடிகள் மற்றும் சலுகைகள் வழங்கப்படுகிறது.

இந்த முறை, பிளிப்கார்ட், SBI வங்கியுடன் இணைந்து கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டு பரிவர்த்தனைகளுக்கு உடனடி 10% தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. கூடுதலாக, தீபாவளி விற்பனையின் போது AXIS வங்கி அட்டைதாரர்கள் பிரத்யேக கேஷ்பேக் மற்றும் வெகுமதி சலுகைகளையும் அனுபவிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

UPI கட்டணங்கள் மற்றும் Super Coin மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் கூடுதல் சலுகைகளையும் பெறலாம். உயர் ரக பொருட்களை வாங்க விரும்புவோருக்கு, கட்டணமில்லா EMI மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகள் மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இந்த சலுகைகள் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் வாங்குதல்களில் அதிகமாக சேமிக்கவும், உயர் ரக மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் வீட்டு உபகரணங்களை எளிதாக வாங்கவும் அனுமதிக்கின்றன.

மேலும் படிக்க | Whatsapp -இல் கூட இல்லாத 7 அம்சங்கள் அரட்டை செயலியில்.... அரட்டை அடிக்கலாமா?

மேலும் படிக்க | பட்டையை கிளப்பும் அரட்டை App: புத்தம் புதிய அம்சம்.... இது WhatsApp -இல் கூட கிடையாது

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
FlipkartFlipkart Big Diwali Sale 2025Iphone 16Google Pixel 9Samsung Galaxy S25

Trending News