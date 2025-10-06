பிளிப்கார்ட் தீபாவளி ஆஃபர்! ஐபோன் 16-ஐ ரூ.50,000-க்கும் குறைவான விலைக்கு வாங்குவது எப்படி?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Diwali Offer 2025: பிளிப்கார்ட் தீபாவளி ஆஃபரில் ஐபோன் 16-ஐ ரூ.50,000-க்கும் குறைவான விலைக்கு வாங்குவது எப்படி? என இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 6, 2025, 05:00 PM IST
  • ஐபோன் தீபாவளி ஆஃபர் அப்டேட்
  • பிளிப்கார்ட் கொடுத்த பம்பர் ஆஃபர்
  • ரூ.50,000-க்கு குறைவான விலையில் வாங்கலாம்

Flipkart Diwali Offer 2025:  தீபாவளிப் பண்டிகைக் காலம் துவங்கியுள்ள நிலையில், வாடிக்கையாளர்களைக் கவர இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. இந்தச் சூழலில், ஃப்ளிப்கார்ட் (Flipkart) நிறுவனம் இந்த ஆண்டின் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஸ்மார்ட்போன் சலுகைகளில் ஒன்றைத் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதன் மூலம், மக்கள் அதிகம் விரும்பும் ஐபோன் 16 (128GB) மாடலை, அனைத்துச் சலுகைகளையும் சரியாகப் பயன்படுத்தினால், 50,000-க்கும் குறைவான விலையில் வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

கடந்த 'பிக் பில்லியன் டேஸ் 2025' (Big Billion Days 2025) விற்பனையின்போதே ஐபோன் 16-ன் விலை ரூ. 51,999 வரை குறைந்திருந்தது. வரவிருக்கும் 'தீபாவளி தமாக்கா' விற்பனையிலும், வங்கிச் சலுகைகள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் திட்டங்களைப் பயன்படுத்தி ரூ. 50,000-க்கும் குறைவான விலைக்கு இந்த ஐபோனைப் பெற முடியும்.

ஐபோன் 16-ஐ மலிவான விலைக்கு வாங்குவது எப்படி?

ஐபோன் 16-ஐ மிகக் குறைந்த விலைக்குப் பெற நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

1. அடிப்படைக் குறைந்த விலை (Base Discount) - ஐபோன் 16-ன் அசல் விலையானது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ரூ.69,999-ஆகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தீபாவளி விற்பனையின்போது இந்த விலை ரூ.56,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் பட்டியலிடப்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்தச் சலுகை விலை என்பது அனைத்துச் சேமிப்புகளுக்கும் (Savings) தொடக்கப் புள்ளியாக அமையும்.

2. வங்கிக் அட்டை சலுகை (Bank Card Offer) - இந்த அடிப்படைக் குறைவான விலையின் மீது நீங்கள் வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தும் போது கூடுதல் தள்ளுபடி கிடைக்கும். நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் ஆக்சிஸ் வங்கி அட்டையைப் (Flipkart Axis Bank Card) பயன்படுத்தினால், ரூ. 2,950 வரை கூடுதல் தள்ளுபடியைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. HDFC வங்கியின் கிரெடிட் கார்டுகள் மற்றும் ஈஸிஇஎம்ஐ (EasyEMI) விருப்பங்களைப் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு 10% உடனடித் தள்ளுபடி சலுகை வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வங்கிச் சலுகைகளைப் பயன்படுத்தும் போது ஐபோன் 16-ன் விலை சுமார் ரூ. 54,000-க்குக் கீழ் குறையும்.

3. அதிகபட்ச எக்ஸ்சேஞ்ச் மதிப்பு (Maximum Exchange Value) - 

* மிகப்பெரிய சேமிப்பை நீங்கள் அடைய உதவும் அம்சம், உங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனைக் கொடுத்துப் புதிய ஐபோனை வாங்கும் பரிமாற்றச் சலுகை (Exchange Offer) ஆகும்.

* உங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனின் நிலையைப் பொறுத்து ரூ.55,790 வரை பரிமாற்ற மதிப்பைப் பெற ஃப்ளிப்கார்ட் அனுமதிக்கிறது.

* உதாரணமாக, நீங்கள் சரியாகப் பராமரிக்கப்பட்ட ஐபோன் 13-ஐப் பரிமாற்றம் செய்தால், ஃப்ளிப்கார்ட் மூலம் சுமார் ரூ. 21,000 வரையிலான தள்ளுபடியைப் பெற முடியும்.

* இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையை நீங்கள் பயன்படுத்தினால், ஐபோன் 16-ன் விலை ரூ. 47,000 என்ற குறைந்த விலைக்குக் குறைய வாய்ப்புள்ளது.

எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையுடன் வங்கிச் சலுகைகளையும் இணைக்கும்போது, நீங்கள் ஐபோன் 16-ஐ ரூ. 50,000-க்கும் குறைவான பயனுள்ள விலையில் (Effective Price) சொந்தமாக்கிக் கொள்ளலாம்.

ஐபோன் 16 இவ்வளவு முயற்சிக்கு மதிப்புள்ளதா?

ஐபோன் 17 சந்தைக்கு வந்த பிறகு, ஐபோன் 16 ஒப்பிடுகையில் பழையதாகத் தோன்றினாலும், நீங்கள் இந்த போனை ரூ. 50,000 போன்ற குறைந்த விலைக்குப் பெற முடிந்தால், அது நிச்சயமாக ஒரு சிறந்த சலுகையாகும். ஏனெனில் ஐபோன் 16 கடந்த ஆண்டின் முதன்மையான (Flagship) ஸ்மார்ட்போன் ஆகும்.

செயல்திறன்: 3nm A18 சிப்பைக் கொண்ட ஐபோன் 16, ஆப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ் (Apple Intelligence) போன்ற சமீபத்திய அம்சங்களை அணுகும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. இது அதன் விலை வரம்பில் உள்ள வேகமான ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாகும்.

பாதுகாப்பு, கேமரா: டிஸ்ப்ளே பாதுகாப்புக்காக செராமிக் ஷீல்ட் (Ceramic Shield) கண்ணாடிக் கவசமும், சிறந்த புகைப்படங்களுக்கான உயர்தர பின்புற கேமராக்களும் இந்த மாடலில் உள்ளன.

எனவே, அனைத்துத் தள்ளுபடிகளையும் சரியாகப் பயன்படுத்தினால், ஐபோன் 16 இப்போதும் வாங்கத் தகுந்த, மதிப்புமிக்க ஒரு டீல் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.

