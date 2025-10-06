Flipkart Diwali Sale 2025: விற்பனை எப்போது தொடங்கும், என்னென்ன சலுகைகள் கிடைக்கும்?

Flipkart Big Bang Sale 2025: இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான இ-காமர்ஸ் நிறுவனமான Flipkart, அதன் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை 2025 (Big Bang Diwali Sale) தேதியை அறிவித்துள்ளது. இந்த முறை விற்பனை வரும் அக்டோபர் 11 முதல் தொடங்கும், ஆனால் பிளிப்கார்ட் பிளஸ் மற்றும் பிளிப்கார்ட் பிளாக் உறுப்பினர்கள் அக்டோபர் 10 ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக சலுகைகளைப் பெற வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த விற்பனையில், ஸ்மார்ட்போன்கள், லேப்டாப்கள், டேப்லெட்டுகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், மின்னணு சாதனங்கள், ஆடியோ சாதனங்கள் மற்றும் ஆடைகள் உள்ளிட்ட பல பொருட்களுக்கு பெரும் தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படும். குறிப்பாக, பிளிப்கார்ட் SBI வங்கியுடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது, இதன் காரணமாக SBI கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகளில் 10% வரை உடனடி தள்ளுபடியும் கிடைக்கும். இது தவிர, கட்டணமில்லா EMI மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கூடுதலாக சேமிக்க வாய்ப்பளிக்கும்.
Flipkart Plus மற்றும் Black உறுப்பினர்களுக்கு ஆரம்ப அணுகல் கிடைக்குமா?
ஃபிளிப்கார்ட் பிளஸ் என்பது ஒரு இலவச விசுவாசத் திட்டமாகும், இது தொடர்ந்து ஷாப்பிங் செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்கிறது. ஃபிளிப்கார்ட் பிளாக் என்பது ஒரு பிரீமியம் உறுப்பினர் திட்டமாகும், இப்போது அதன் விலை ஆண்டுக்கு ரூ.1,249 (முன்னர் ரூ.1,499). இந்த உறுப்பினர்கள் மற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு முன்பாக விற்பனையின் போது சலுகைகளைப் பெறுவார்கள். ஃபிளிப்கார்ட் பிளாக் உறுப்பினர்கள் சிறப்புச் சலுகைகள் மற்றும் பிரத்யேக சலுகைகளைப் பெறுவார்கள், இதனால் அவர்கள் உயர்நிலைப் பொருட்களை முன்கூட்டியே ஷாப்பிங் செய்ய முடியும். இந்த விற்பனையின் போது, மொபைல்கள், டேப்லெட்டுகள், லேப்டாப்கள், டிவிகள், வாஷிங் மெஷின்கள் மற்றும் ஃபிரிஜ்கள் போன்ற பல பிரிவுகளில் ஃபிளிப்கார்ட் சிறந்த சலுகைகளை வழங்கும்.
வங்கி சலுகைகள் மற்றும் கட்டண விருப்பங்கள்
Flipkart, SBI கார்டுகளுக்கு கூடுதலாக Axis Bank கார்டுகளுக்கும் சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது. SBI கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகளுக்கும், கிரெடிட் கார்டு EMI-களுக்கும் 10% வரை உடனடி தள்ளுபடி கிடைக்கும். UPI கட்டணங்கள் மற்றும் Super Coin மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் கூடுதல் சலுகைகளையும் பெறலாம். உயர் ரக பொருட்களை வாங்க விரும்புவோருக்கு, கட்டணமில்லா EMI மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகள் மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இந்த சலுகைகள் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் வாங்குதல்களில் அதிகமாக சேமிக்கவும், உயர் ரக மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் வீட்டு உபகரணங்களை எளிதாக வாங்கவும் அனுமதிக்கின்றன.
விற்பனை எப்போது முடிவடையும்?
இந்த விற்பனையின் முடிவு தேதியை பிளிப்கார்ட் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. தற்போது, பிளிப்கார்ட் பண்டிகை தமாக்கா விற்பனை 2025 நடந்து வருகிறது, மேலும் பிக் பில்லியன் நாட்கள் விற்பனை 2025 அக்டோபர் 2 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது. அமேசான் தனது அமேசான் கிரேட் இந்தியன் பண்டிகை தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையையும் தொடங்கியுள்ளது. எனவே, வாங்குபவர்கள் ஷாப்பிங் செய்வதற்கு முன் இரு தளங்களிலும் விலைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்த முறை, தீபாவளி விற்பனையில் வாடிக்கையாளர்கள் சிறந்த சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள், எனவே முன்கூட்டியே தயாராக இருங்கள் மற்றும் உங்கள் ஷாப்பிங் பட்டியலை உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள்.
