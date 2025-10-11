தீபாவளி சரவெடி, இன்று முதல் பிளிப்கார்ட் விற்பனை ஆரம்பம்; என்னென்ன சலுகை

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Big Bang Diwali Sale Date: அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி முதல் பிளிப்கார்ட் மற்றொரு விற்பனையை நடத்த உள்ளது. இந்த விற்பனையின் போது எந்த வங்கி கார்டுகளில் தள்ளுபடி கிடைக்கும்? மேலும், விற்பனையின் போது எந்தெந்த பொருட்களில் தள்ளுபடி கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Oct 11, 2025
  • Flipkart Offers: இந்த தயாரிப்புகள் மலிவான விலையில் கிடைக்கும்
  • 2025 விற்பனையில் Flipkart SBI உடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது.

Flipkart Sale Date 2025: உங்கள் வீட்டிற்கு புதிய பொருட்களை வாங்க அல்லது புதிய ஸ்மார்ட்போனை வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், Flipkart-ல் விரைவில் விற்பனை தொடங்க உள்ளது. Flipkart செயலியில் விற்பனைக்கான தேதி பேனரில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இன்று அதாவது அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி தொடங்கி உள்ளது. ஆனால் Flipkart Plus மற்றும் Flipkart Black உறுப்பினர்களுக்கு நேற்றே இந்த விற்பனை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

2025 விற்பனையில் Flipkart SBI உடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்த விற்பனையின் போது நீங்கள் SBI வங்கி அட்டையைப் பயன்படுத்தினால், உங்களுக்கு 10% உடனடி தள்ளுபடி கிடைக்கும்.

SBI டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் கார்டுகள் இரண்டிலும் கூடுதல் தள்ளுபடிகளைப் பெறலாம். இந்த விற்பனையின் போது தயாரிப்புகள் மற்றும் வங்கி அட்டைகளில் தள்ளுபடிகளுடன் கூடுதலாக, பரிமாற்றச் சலுகைகள் மூலம் கூடுதல் சேமிப்பையும் நீங்கள் அனுபவிக்கலாம். மேலும், விற்பனையின் போது வாடிக்கையாளர் வசதிக்காக கட்டணமில்லா EMI-களும் கிடைக்கின்றன.

Flipkart Offers: இந்த தயாரிப்புகள் மலிவான விலையில் கிடைக்கும்:

இந்த விற்பனையின் போது, ​​ஸ்மார்ட்போன்கள், மடிக்கணினிகள், பாகங்கள், மின்னணு சாதனங்கள், டேப்லெட்டுகள் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான பொருட்களுக்கு அதிக தள்ளுபடிகள் கிடைக்கும். வரவிருக்கும் இந்த விற்பனைக்கு ஒரு தனி பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, இது விற்பனையின் போது, ​​ஐபோன் 16, 4K அல்ட்ரா எச்டி டிவி, ஆப்பிள் மேக்புக் எம்2, ஆப்பிள் வாட்ச் எஸ்10, சாம்சங் எஸ்24, ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மெஷின் ஆகியவற்றை மலிவான விலையில் வாங்க முடியும்.

கூடுதலாக, அதிக தள்ளுபடியில் Poco F7 5G, HP மடிக்கணினிகள், Pixel 9a, Moto G05, Vivo T4 5G மற்றும் Samsung Watch 7 ஆகியவற்றை வாங்குவதற்கான சிறந்த வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும், இந்த விற்பனையின் போது ஆயிரக்கணக்கான பிற தயாரிப்புகள் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கும்.

Flipkart Big Bang Diwali Sale: இந்த சலுகை ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?

பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனையில் இந்த சலுகை மிகவும் சிறப்பு வாந்தது. விலையுயர்ந்த முதன்மை ஸ்மார்ட்போனை விரும்பி, ஆனால் பட்ஜெட் குறைவாக உள்ள நபர்களுக்கு இது மிகவும். பொருத்தமானது. இப்போது எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸ் மற்றும் வங்கி தள்ளுபடியுடன், Samsung Galaxy S24 Ultra ஸ்மார்ட்போனை அனைத்து பயனர்களும் மலிவு விலையில் வாங்கி மகிசலாம்.

