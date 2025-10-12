English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஸ்மார்ட்போன் 'பாதி விலை' சலுகை ரத்து: ஃபிளிப்கார்ட் வாடிக்கையாளர்கள் ஏமாற்றம்!

Flipkart Diwali Sale தொடங்கியுள்ளது. இந்த விற்பனை பல ஸ்மார்ட்போன்களில் சிறந்த சலுகைகளை வழங்குகிறது. அத்தகைய ஒரு சலுகை Nothing Phone 3 போனிலும் உள்ளது. இருப்பினும், பல பயனர்கள் பிளிப்கார்ட் தங்கள் ஆர்டர்களை ரத்து செய்வதாகக் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 12, 2025, 04:46 PM IST
  • தீபாவளி விற்பனை பிளிப்கார்ட்டில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
  • நத்திங் போன் 3 விலைஎவ்வளவு?
  • 39,999 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஸ்மார்ட்போன் 'பாதி விலை' சலுகை ரத்து: ஃபிளிப்கார்ட் வாடிக்கையாளர்கள் ஏமாற்றம்!

Flipkart Diwali Sale 2025: தீபாவளி விற்பனை பிளிப்கார்ட்டில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விற்பனையில் பல ஸ்மார்ட்போன்கள் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன, இதில் சில பொருட்கள் பாதி விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. அத்தகைய ஒரு போன் நத்திங் போன் 3 ஆகும், இது தற்போது 39,999 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. எனினும் நிறுவனம் இந்த போனை ரூபாய் 79,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாதி விலையில் ஸ்மார்ட்போன் கிடைப்பது ஒரு பெரிய விஷயமாகும். இதுபோன்ற சலுகையை யாரும் தவறவிட விரும்ப மாட்டார்கள், அதிலும் குறிப்பாக ஸ்மார்ட்போன் வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளவர்கள். ஆனால், இதுபோன்ற சலுகையைப் பார்த்து ஆர்டர் செய்துவிட்டு, பிறகு அந்த ஆர்டர் ரத்து செய்யப்பட்டால் என்ன ஆகும்? சில பயனர்களுக்கு இதுதான் நடந்துள்ளது.

மக்களின் புகார் இதுதான்
பலர் தங்கள் ஆர்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளனர். அதில் ஒரு பயனர் Flipkart தங்கள் ஆர்டரை "தவறான விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது" என்று குறிப்பிட்டு ரத்து செய்ததாக எழுத பட்டிருந்தது. இருப்பினும், Flipkart Minutes மூலம் ஷாப்பிங் செய்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு தங்கள் ஆர்டர்கள் டெலிவரி செய்யப்பட்டதற்கு பயனர் நன்றி தெரிவித்தார்.

இது குறித்து மற்றொரு பயனர் பதிவிட்டுள்ளார். ரஃபி ஷேக் என்ற பயனர், நத்திங் போன் 3க்கான அனைத்து ஆர்டர்களையும் ஃப்ளிப்கார்ட் ரத்து செய்வதாக எழுதி பதிவிட்டு இருந்தார். இந்த விற்பனையின் போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதுபோன்ற சம்பவங்களை நாம் காண்கிறோம். ஆரம்பத்தில், தளம் கவர்ச்சிகரமான தள்ளுபடி சலுகைகளை அறிவிக்கிறது, ஆனால் பின்னர் பலரின் ஆர்டர்கள் ரத்து செய்கிறது என்று கூறப்பட்டுகிறது.

நத்திங் போன் 3 விலை எவ்வளவு?
இந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் நத்திங் போன் 3-ஐ நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த போனின் ஒரிஜினல் விலை ₹79,999 ஆகும். இருப்பினும், இந்த விற்பனையின் போது இந்த ஸ்மார்ட்போன் ₹39,999-க்கு கிடைக்கிறது. வங்கி சலுகையின் ஒரு பகுதியாக ₹9,000 தள்ளுபடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது போனை பாதி விலையில் வாங்கலாம்.

விவரக்குறிப்புகள் என்ன?
நத்திங் போன் 3, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.67-இன்ச் டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. பாதுகாப்பிற்காக இதில் கொரில்லா கிளாஸ் 7i பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8s ஜெனரல் 4 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் ஆண்ட்ராய்டு 15-அடிப்படையிலான இயக்க முறைமையில் இயங்குகிறது.

இந்த ஸ்மார்ட்போன் 50MP + 50MP + 50MP கொண்ட டிரிபிள் ரியர் கேமரா அமைப்புடன் வருகிறது. முன்பக்கத்தில், நிறுவனம் ஒரு சக்திவாய்ந்த 50MP செல்ஃபி கேமராவை வழங்கியுள்ளது. மேலும், இது 5500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, இது 65W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிப்பதுடன், வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியையும் கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Bang Diwali Sale: பிராண்டட் ஸ்மார்ட்போங்களுக்கு அட்டகாசமான தள்ளுபடி

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Bang Diwali Sale: தேதி, நேரம், சலுகைகள்.... லீக்கான முக்கிய விஷயங்கள் இதோ

About the Author
Flipkartflipkart diwali saleFlipkart Diwali Sale 2025Diwali Sale 2025Nothing Phone 3

