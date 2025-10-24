English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Flipkart Diwali Sale இன்றுடன் ஓவர்.. இந்த ஸ்மார்ட்போன்களில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகள்

Flipkart Diwali Sale இன்றுடன் ஓவர்.. இந்த ஸ்மார்ட்போன்களில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகள்

உங்களுக்காகவோ அல்லது உங்கள் குடும்பத்தினருக்காகவோ புதிய ஸ்மார்ட்போன் வாங்க விரும்புகிறீர்களா? பிளிப்கார்ட்டின் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை இன்றுடன் முடிவடைகிறது. இந்த விற்பனையில் Samsung, Vivo, Realme மற்றும் Nothing போன்ற பிராண்டுகளின் ஸ்மார்ட்போன்கள் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கின்றன.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 24, 2025, 08:46 PM IST
  • ஒரிஜினல் விலையை விட சுமார் ரூ.30,000 குறைவாக கிடைக்கிறது.
  • இந்த விற்பனை இன்று அதாவது அக்டோபர் 24 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது.

Trending Photos

இன்னும் 10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இனி தங்க மழைதான், 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்
camera icon7
Venus Transit
இன்னும் 10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இனி தங்க மழைதான், 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம் பார்க்க... சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவிப்பு - முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
camera icon8
Tiruchendur
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம் பார்க்க... சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவிப்பு - முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
இன்று புதன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ
camera icon13
Mercury transit
இன்று புதன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ
திருமணத்தை பாதியில் நிறுத்திய நடிகைகள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..
camera icon7
Indian actress
திருமணத்தை பாதியில் நிறுத்திய நடிகைகள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..
Flipkart Diwali Sale இன்றுடன் ஓவர்.. இந்த ஸ்மார்ட்போன்களில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகள்

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பிளிப்கார்ட் தனது பிக் பேங் விற்பனையை தொடங்கியது, கடந்த அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த விற்பனை இன்று அதாவது அக்டோபர் 24 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. இந்த விற்பனையின் போது Samsung, Vivo, Realme மற்றும் Nothing போன்ற பிராண்டுகளின் சமீபத்திய ஸ்மார்ட்போன்கள் மிகக் குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன. நீங்கள் நடுத்தர பட்ஜெட் தொலைபேசியைத் தேடுகிறீர்களா அல்லது புதிய அம்சங்களைக் கொண்ட ஸ்மார்ட்போனை தேடுகிறீர்கள் என்றால், இதுவே சரியான வாய்ப்பு. உங்களுக்காகவோ அல்லது உங்கள் குடும்பத்தினருக்காகவோ ஒரு நல்ல, மலிவு விலையில் ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விரும்பினால், தாமதிக்காதீர்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung Galaxy S24 FE
இந்த தீபாவளி விற்பனையில் Samsung Galaxy S24 FE போன் ஒரிஜினல் விலையை விட சுமார் ரூ.30,000 குறைவாக கிடைக்கிறது. இதன் ஒரிஜினல் விலை ரூ.59,999 ஆக இருந்த நிலையில், தற்போது ரூ.29,999க்கு மட்டுமே இந்த போன் கிடைக்கிறது. இது தவிர, வாங்கும் போது 5% கேஷ்பேக்கும் கிடைக்கும். அம்சத்தை பற்றி பேசுகையில் இந்த ஃபோன் 6.7-இன்ச் FHD+ AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது, இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை ஆதரிக்கிறது. இது Exynos 2400e செயலியால் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பிடத்தை ஆதரிக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 4,700mAh பேட்டரி மற்றும் 25W வேகமான சார்ஜிங் விருப்பத்தைக் கொண்டுள்ளது. இதன் பின்புறத்தில் 50MP + 12MP + 5MP டிரிபிள் கேமரா அமைப்பையும், செல்ஃபிக்களுக்கான 10MP கேமராவையும் கொண்டுள்ளது.

Vivo V50e 5G
விவோவின் இந்த நடுத்தர பட்ஜெட் போன் முதலில் ₹33,999க்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் இப்போது Flipkart விற்பனையின் போது ₹24,649க்கு மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி வங்கி சலுகைகளுடன், இந்த ஸ்மார்ட்ஃபோனை ₹23,416க்கு வாங்கலாம். அம்சத்தை பற்றி பேசுகையில் டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 7300 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது, 8GB RAM மற்றும் 256GB வரை சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பேட்டரி 5,600mAh மற்றும் 44W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.

Nothing Phone (3a)
இந்த நடுத்தர பட்ஜெட் போன் நத்திங் நிறுவனத்தின் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஃபோன் ஆகும், தற்போது ​​இந்த தீபாவளி விற்பனையின் போது, ​​இதன் விலை ₹3,000 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கி சலுகைகளுடன், இதை ₹21,999க்கு வாங்கலாம். இந்த போன் 50MP கேமரா மற்றும் 5000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் அதன் ஈர்க்கக்கூடிய வடிவமைப்பு மற்றும் நல்ல கேமரா அம்சங்களுக்கு பெயர் பெற்றது.

Realme 15 Pro
இந்த விற்பனையில் Realme 15 Pro வெறும் ₹28,999க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இது 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பிடத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த தொலைபேசியில் 50MP இரட்டை கேமரா மற்றும் 6.8-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இது Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது ஒரு பெரிய 7000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.

மேலும் படிக்க | Zoho Pay: அரட்டை செயலியில் புதிய அம்சமாக வரும் ஜோஹோ பே... அசத்தும் அம்சங்கள் விரைவில் அறிமுகம்

மேலும் படிக்க | ஐபோன் 16 ப்ரோ மாடல் விலை அதிரடியாக குறைப்பு.. வெறும் 20 நிமிடங்களில் டெலிவரி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
FlipkartSmartPhoneSamsung Galaxy S24 FEVivo V50e 5GNothing Phone 3a

Trending News