Flipkart End of Season Sale: வெறும் ரூ.11,999ல் அட்டகாசமான Vivo போனை வாங்கலாம்

Flipkart Sale: ஆன்லன் விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட்டில் ஒரு அற்புதமான ஆஃபர் வந்துள்ளது. நேர்த்தியான அம்சங்கள் கொண்ட விவோ ஸ்மார்ட்போனுக்கு பிளிக்ப்ராட்டில் சிறந்த தள்ளுபடி கிடைக்கிறது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Flipkart End of Season Sale
₹15,000-க்கும் குறைவான விலையில் ஒரு 5G ஃபோனைத் தேடி அதிக நேரம் செலவிடும் ஸ்மார்ட்போன் பயனரா நீங்கள்? உங்கள் போன் பெரிய பேட்டரி கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டுமா? அப்படியானால், Vivo T4 Lite 5G உங்களுக்கு சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட்போன் தற்போது ஃப்ளிப்கார்ட்டின் எண்ட் ஆஃப் சீசன் சேலில் வெறும் ₹11,999-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஃபோனில் உள்ள சிறப்பு வங்கிச் சலுகைகளைப் பயன்படுத்திக்கொண்டால், இதன் விலையை மேலும் குறைக்கலாம். இதில் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையும் உள்ளது. பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் Vivo T4 Lite 5G ஸ்மார்ட்போனுக்கு கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
Vivo T4 Lite 5G ஸ்மார்ட்போனில் தள்ளுபடி
ஃப்ளிப்கார்ட், 6000mAh பேட்டரி கொண்ட 5G ஃபோனான Vivo T4 Lite 5G-ஐ ₹11,999 விலையில் வழங்குகிறது. இந்த ஃபோனுக்கு வங்கி மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. இது 50MP டூயல் பின்புற கேமரா, 90Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.74-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளே மற்றும் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6300 பிராசஸரைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், மிலிட்டரி-கிரேட் டியூரபிலிட்டி மற்றும் IP64 தூசி/நீர் தெறிப்பு எதிர்ப்பைக் கொண்டுள்ளது.
Vivo T4 Lite 5G தள்ளுபடி
- Vivo T4 Lite 5G போன் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் முதலில் ₹13,999 என விலையில் விற்பனைக்கு வந்தது.
- இப்போது இது எந்த வங்கித் தள்ளுபடியும் இல்லாமல் வெறும் ₹11,999-க்குக் கிடைக்கிறது.
- அதாவது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு ₹2000 நேரடித் தள்ளுபடி கிடைக்கும்.
- வங்கிச் சலுகைகளை சேர்த்த பின்னர் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலை இன்னும் குறையக்கூடும்.
- HDFC வங்கி கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகள் (EMI அல்லாதவை) மற்றும் கிரெடிட் கார்டு EMI விருப்பங்களுக்கு ₹500 தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
- மேலும், எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை மூலம் உங்கள் பழைய ஃபோனுக்கு ₹9,700 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் மதிப்பு கிடைக்கக்கூடும்.
- எனினும், இந்த மதிப்பு உங்கள் பழைய ஃபோனின் நிலையைப் பொறுத்தே அமையும்.
Vivo T4 Lite 5G: முக்கிய அம்சங்கள்
இந்த அற்புதமான Vivo ஸ்மார்ட்போனில் சக்திவாய்ந்த மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6300 5G பிராசஸர் உள்ளது. மேலும், இது 90 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.74-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் இரண்டு 50MP பின்புற கேமராக்கள் உள்ளன. கூடுதலாக, இது ஒரு பெரிய 6000mAh பேட்டரி, MIL-STD-810H மிலிட்டரி கிரேட் டியூரபிலிட்டி மற்றும் IP64 தூசி/நீர் தெறிப்பு பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது. இந்த அனைத்து அம்சங்களுடன் இது ஒரு சக்திவாய்ந்த குறைந்த விலை 5G ஃபோன் ஆக உள்ளது. கூடுதலாக, இந்த ஸ்மார்ட்போனில் பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்ட கைரேகை சென்சார், 1TB வரை விரிவாக்கக்கூடிய சேமிப்பகம் மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு 15 ஆகியவை உள்ளன.
