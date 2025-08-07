English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Freedom Sale: OnePlus 13S -இல் ரூ.11,000 தள்ளுபடி, அள்ளிச்செல்லும் வாடிக்கையாளர்கள்

Flipkart Sale: OnePlus 13s-ஐ குறைந்த விலையில் வாங்க விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தற்போது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. ஃபிளிப்கார்ட் ஃப்ரீடம் சேல் 2025 -இல் இதில் பெரிய தள்ளுபடி கிடைக்கிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 7, 2025, 05:23 PM IST
  • ஃபிளிப்கார்ட் ஃப்ரீடம் சேல் 2025.
  • OnePlus 13s (12GB RAM, 256GB சேமிப்பு, Pink Satin மாறுபாடு) தற்போது Flipkart-ல் ரூ.51,899-க்கு கிடைக்கிறது.
  • இது அதன் அசல் வெளியீட்டு விலையான ரூ.54,999-ஐ விட ரூ.3,100 குறைவாகும்.

Flipkart Freedom Sale: OnePlus 13S -இல் ரூ.11,000 தள்ளுபடி, அள்ளிச்செல்லும் வாடிக்கையாளர்கள்

Flipkart Freedom Sale 2025: பல ஸ்மார்ட்போன் பிராண்டுகள் இருந்தாலும், பயனர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான மற்றும் பிரபலமான பிராண்டுகளில் OnePlus மிக முக்கிய இடத்தில் உள்ளது. OnePlus 13s-ஐ குறைந்த விலையில் வாங்க விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தற்போது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. 

ஃபிளிப்கார்ட் ஃப்ரீடம் சேல் 2025

ஃபிளிப்கார்ட் ஃப்ரீடம் சேல் 2025 -இல் இந்த ஸ்மார்ட்போனை நல்ல டீலில் வாங்கலாம். பிளிப்கார்ட்டின் இந்த சேலில் OnePlus 13s-ல் ஸ்மார்ட்போனில் ரூ.11,000-க்கும் அதிகமான சேமிப்பு சாத்தியமாகும்.

OnePlus 13s-க்கான சலுகை

= OnePlus 13s (12GB RAM, 256GB சேமிப்பு, Pink Satin மாறுபாடு) தற்போது Flipkart-ல் ரூ.51,899-க்கு கிடைக்கிறது.

- இது அதன் அசல் வெளியீட்டு விலையான ரூ.54,999-ஐ விட ரூ.3,100 குறைவாகும்.

- இருப்பினும், சலுகைகள் இதோடு முடியவில்லை.

- Flipkart இந்தற்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையையும் அளிக்கின்றது.

- உங்களிடம் பழைய ஸ்மார்ட்போன் இருந்தால், அதன் மூலமும் நீங்கள் சலுகையை பெற முடியும். இதை கொண்டு ரூ.25,000 வரை சேமிக்கலாம்.

- உதாரணமாக, உங்களிடம் OnePlus Nord 4 ஸ்மார்ட்போன் இருந்தால், அதை ரூ.8,250 -க்கு எக்ஸ்சேஞ் செய்துகொள்ளலாம்.

- இதன் மூலம் மொத்த தள்ளுபடி ரூ.11,350 ஆக அதிகரிக்கும்.

OnePlus 13s இன் அம்சங்கள்

- OnePlus 13s இல் Snapdragon 8 Elite சிப்செட் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

- 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் அதன் 6.32-இன்ச் LTPO AMOLED டிஸ்ப்ளே மூலம் மென்மையான கிராபிக்ஸ் வழங்கப்படுகிறது.

- Android 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OxygenOS 15 இல் இயங்கும் இந்த தொலைபேசி, நீர் மற்றும் தூசி பாதுகாப்பிற்கான IP65 மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது.

- 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா (OIS) மற்றும் 2x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸுடன், டூயல்-ட்ரீட் கேமரா இதில் உள்ளது.

- முன்பக்கத்தில் உள்ள 32-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா தெளிவான வீடியோ அழைப்புகள் மற்றும் செல்ஃபிகளை எடுக்க ஏற்றது. 

- 80W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் ஒரு பெரிய 5850 mAh பேட்டரி இவை அனைத்தையும் ஆதரிக்கிறது.

மேலும் படிக்க | Flipkart Freedom Sale: Samsung Galaxy S24 Ultra ஸ்மார்ட்போனில் ரூ.50,000-க்கும் மேல் தள்ளுபடி

மேலும் படிக்க | Amazon Freedom Sale: 1.5 டன் ஸ்பிளிட் ஏசியில் தள்ளுபடி, கம்மி விலையில் வாங்கலாம்

FlipkartFlipkart Freedom Sale 2025Flipkart SaleTECHSamsung

