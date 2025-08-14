Flipkart Independence Day Sale 2025: டேப்லெட் வாங்க சூப்பர் சலுகைகள், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

Flipkart Independence Day Sale 2025: பிரபல ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட்டில் சுந்தந்திர தின சிறப்பு விற்பனை தொடங்கியுள்ளது. இந்த விற்பனையில் ஆகஸ்ட் 13 முதல் 17 வரை பல வித பொருட்களுக்கு சிறந்த தள்ளுபடி கிடைக்கும். பிளிப்கார்ட்டின் இந்த சேலில் டேப்லெட்டுகளுக்கு கிடைக்கவுள்ள பிரத்யேகமான சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பிளிப்கார்ட் சுதந்திர தின விற்பனை 2025
இந்த விற்பனையில் ஆன்லைன் கற்றலுக்கான என்ட்ரி லெவல் மாடல்கள் மற்றும் தொழில்முறை வேலை, கேமிங் மற்றும் உள்ளடக்க உருவாக்கத்திற்கான உயர் செயல்திறன் கொண்ட டேப்லெட்டுகள் உட்பட அனைத்து விலை வரம்புகளிலும் சாதனங்கள் உள்ளன. Apple, Samsung, Lenovo, Realme, Xiaomi, Motorola, OnePlus மற்றும் Redmi போன்ற முக்கிய பிராண்டுகள் இந்த சேலில் ஒரு பகுதியாக உள்ளன. Wi-Fi மற்றும் செல்லுலார்-இயக்கப்பட்ட மாடல்களின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.
Flipkart Independence Day Sale 2025 விற்பனையில் டேப்லெட் விற்பனையில் கிடைக்கும் முக்கிய சலுகைகள்
Apple iPad 2025 (A16, 11-inch, Wi-Fi, 128GB, Silver): A16 பயோனிக் சிப்பால் இயக்கப்படும், சமீபத்திய iPad கேமிங், கிரியேடிவ் பயன்பாடுகள் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் கருவிகளுக்கான பல்பணி ஆதரவை வழங்குகிறது. இதில் ஒரு லிக்விட் ரெடினா டிஸ்பிளே மற்றும் நாள் முழுவதுக்குமான பேட்டரி லைஃப் உள்ளது.
Samsung Galaxy Tab A9+ (11-இன்ச், Wi-Fi + 5G, 128GB, Graphite): Snapdragon 695, 8GB RAM மற்றும் 90Hz TFT டிஸ்ப்ளேவுடன் பொருத்தப்பட்ட இந்த டேப்லெட், மல்டிமீடியா பயன்பாட்டிற்காக 5G இணைப்பு மற்றும் விரிவாக்கக்கூடிய சேமிப்பிடத்தை ஆதரிக்கிறது.
OnePlus Pad Go (11.35-இன்ச், 2.5K IPS LCD, Wi-Fi, 128GB, Twin Mint): இது 8GB RAM உடன் Snapdragon 695 இல் இயங்குகிறது. சுத்தமான Android அனுபவத்திற்காக இது உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட காட்சிகள் மற்றும் OxygenOS ஐ வழங்குகிறது.
OnePlus Pad Lite (11-இன்ச், முழு HD IPS, Wi-Fi, 128GB, Aero Blue): இந்த டேப்லெட் MediaTek Dimensity 4020, 6GB RAM மற்றும் சாதாரண பயன்பாட்டிற்கான இலகுரக வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.
Xiaomi Pad 7 (11.17-inch AMOLED, Wi-Fi, 256GB, Graphite Grey): 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம், MediaTek Dimensity 9200+, மற்றும் 12GB RAM, ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள் மற்றும் வேகமான சார்ஜிங் ஆகியவற்றுடன் கேமிங்கிற்காக இந்த டேப்லெட் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
Motorola Pad 60 Pro (12.7-inch 2K IPS LCD, Wi-Fi, 128GB, Bronze Green): பெரிய திரை, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம், MediaTek Dimensity 6020+ மற்றும் நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் ஆகியவற்றை இது வழங்குகிறது.
Realme Pad 2 (11.5-inch FHD+, 4G LTE, 128GB, Inspiration Green): மெல்லிய கட்டமைப்பில் Helio G99, 6GB RAM மற்றும் மொபைல் இணைப்பின் ஒருங்கிணைப்பு இதில் உள்ளது.
Redmi Pad SE (11-இன்ச் 2.5K IPS LCD, Wi-Fi, 128GB, Mint Green): இந்த டேப்லெட் 4GB மற்றும் 6GB RAM விருப்பங்களில் கிடைக்கிறது. இது Helio G99 ஆல் இயக்கப்படுகிறது. இதில் மெடல் கட்டுமானம் மற்றும் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள் உள்ளன.
Lenovo Tab M11 (11-இன்ச் FHD IPS, Wi-Fi, 128GB, Seafoam Green): இந்த டேப்லெட் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்களுடன் Helio G80 ஐப் பயன்படுத்துகிறது. மாணவர்களுக்கு ஏற்ற மெலிதான ப்ரொஃபைல் இதில் கிடைக்கிறது.
மெய்நிகர் வகுப்புகளில் கலந்துகொள்ளும் மாணவர்கள் முதல் கையடக்க உற்பத்தித்திறன் கருவிகளைத் தேடும் நிபுணர்கள் வரை பல நுகர்வோர் பிரிவுகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இந்த விற்பனை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக Flipkart கூறியுள்ளது.
