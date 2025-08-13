Flipkart Independence Day Sale 2025: பல பொருட்களில் சிறப்பு சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகள்.. முந்துங்கள்

Flipkart Independence Day Sale 2025: ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தளமான பிளிப்கார்ட் தளம் தற்போது மீண்டும் விற்பனையை தொடங்கியுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் போலவே, இந்த முறையும் இந்த விற்பனை வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகள் மற்றும் சலுகைகளை கொண்டு வந்துள்ளது. நீங்கள் நீண்ட காலமாக ஸ்மார்ட்போன், கேஜெட், டிவி அல்லது மடிக்கணினியை வாங்க நினைத்துக் கொண்டு இருந்தால், இந்த ஐந்து நாட்கள் உங்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாக இருக்கும்.
இந்த விற்பனையின் போது, ஆப்பிள், சாம்சங், ரியல்மி மற்றும் கூகிள் பிக்சல் போன்ற சிறந்த ஸ்மார்ட்போன் பிராண்டுகளில் மெகா தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இது தவிர, பிற ஸ்மார்ட் சாதனங்கள் மற்றும் கேஜெட்களும் தளத்தில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடியில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
விற்பனை தேதி மற்றும் நேரம்
பிளிப்கார்ட் சுதந்திர தின விற்பனை 2025 இன்று முதல் அதாவது ஆகஸ்ட் 13, 2025 அன்று மதியம் 12:00 மணி முதல் தொடங்கியுள்ளது. வரும் ஆகஸ்ட் 17, 2025 வரை நேரலையில் இருக்கும்.
இந்த விற்பனையில், பிளிப்கார்ட் ஒவ்வொரு வகையிலும், குறிப்பாக மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட்போன்களிலும் மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகளை வழங்க திட்டமிட்டுள்ளது.
வங்கி தள்ளுபடிகள் மற்றும் சிறப்பு சலுகைகள்
இதனுடன், நீங்கள் பல சிறந்த வங்கி சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளைப் பெறலாம். இந்த முறை பிளிப்கார்ட் வங்கி தள்ளுபடிகளுக்காக கனரா வங்கியுடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், கனரா வங்கி டெபிட் / கிரெடிட் கார்டு பயனர்களுக்கு 10% உடனடி தள்ளுபடி கிடைக்கும்.
இது தவிர, பிளிப்கார்ட் சில ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் மின்னணு தயாரிப்புகளில் சலுகைகள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸ்களையும் வழங்குகிறது.
ஸ்மார்ட்போன்களில் சிறந்த சலுகைகள்
ஃபிளிப்கார்ட் சுதந்திர தின விற்பனை 2025 ஸ்மார்ட்போன் பிரிவில் உள்ள பல பெரிய பிராண்டுகளின் முதன்மை மற்றும் இடைப்பட்ட மாடல்களில் மிகப்பெரிய சலுகைகளை வழங்கும்.
இந்த பட்டியலில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் சமீபத்திய மாடல்களான ஐபோன் 16 சீரிஸ்களும் அடங்கும், மேலும் அவற்றின் விலையில் பெரிய விலைக் குறைப்பு செய்யப்படுகிறது.
இது தவிர, Samsung Galaxy S24 FE மற்றும் Galaxy S24 ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்களில் சிறப்பு தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது. - பிரீமியம் வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்திறன் கொண்ட ஃபோனான Nothing Phone 2 Pro, குறைந்த விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் கேமிங் பிரியர்களுக்கு, Vivo T4 இல் ஒரு சிறந்த சலுகை வழங்கப்படுகிறது.
பட்ஜெட் பிரிவில் சிறந்த விருப்பத்தை நீங்கள் விரும்பினால், Motorola G45 இந்த விற்பனையில் இன்னும் மலிவாக பட்டியலிப்பட்டுள்ளது.
டிவிகள், மடிக்கணினிகள் மற்றும் கேஜெட்களில் தள்ளுபடிகள்
Flipkart ஸ்மார்ட்போன்களில் மட்டுமல்ல, ஸ்மார்ட் டிவிகள், மடிக்கணினிகள், ஹெட்ஃபோன்கள், ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களிலும் சிறந்த சலுகைகளை வழங்க உள்ளது.
32 அங்குலங்கள் முதல் 65 அங்குலங்கள் வரையிலான 4K மற்றும் QLED டிவிகளில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகள் கிடைக்கின்றன. இது தவிர, கேமிங் மற்றும் மாணவர் மடிக்கணினிகள் பிரிவுகளில் பெரிய விலைக் குறைப்புக்கள் காணப்படும்.
