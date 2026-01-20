ரூ.12,000 வரை தள்ளுபடி.. Republic Day Sale.. இந்த போனில் நம்பமுடியாத டிஸ்கவுண்ட்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
Flipkart Republic Day Sale 2026: நம்ப முடியாத அளவில் சலுகைகளை வாரி வழங்கி வரும் Flipkart நிறுவனம் இந்த Google Pixel 9a போனின் மீது ரூ.12,000 வரை தள்ளுபடியை அறிவித்துள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 20, 2026, 04:31 PM IST
  • பிளிப்கார்ட் சலுகையில் Google Pixel 9a
  • ரூ.12,000 வரை சேமிக்க முடியும்
  • எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து கூடுதல் சலுகை பெறலாம்

Flipkart Republic Day Sale 2026: Flipkart நிறுவனத்தின் Republic Day Sale 2026 தற்போது முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது, உண்மையிலேயே "மதிப்புள்ள" ஸ்மார்ட்போன் டீலுக்காக நீங்கள் காத்திருந்தால், Google Pixel 9a வாங்கலாம். சிறப்பு விற்பனையில் பலவித விளம்பரம் இடம் பெறுவதை நாம் காண்போம். அவை வெறும் விளம்பரமாகவே மட்டுமே இருக்குமே தவிர, உண்மை தன்மை குறைவாகவே இருக்கும். ஆனால் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு விற்பனையில் Google Pixel 9a மீதான தள்ளுபடி மிகப்பெரிய கவனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆம், நம்ப முடியாத அளவில் சலுகைகளை வாரி வழங்கி வரும் Flipkart நிறுவனம் இந்த Google Pixel 9a போனின் மீது ரூ.12,000 வரை தள்ளுபடியை அறிவித்துள்ளது.

பிளிப்கார்ட் சலுகையில் Google Pixel 9a
இந்தியாவில் Google Pixel 9a ரூ.49,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், Flipkart Republic Day விற்பனையில், ​​இந்த போன் ரூ39,999க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நீங்கள் நேரடியாக ரூ.10,000 விலைக் குறைப்பைப் பெறுகிறீர்கள்.

இது தவிர, நீங்கள் Axis Bank கிரெடிட் கார்டு பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தினால், கூடுதலாக ரூ.2,000 உடனடி தள்ளுபடியைப் பெறுவீர்கள். இதன் மூலம் நீங்கள் மொத்தமாக ரூ.12,000 வரை சேமிக்க முடியும். மேலும், உங்களிடம் பழைய ஸ்மார்ட்போன் இருந்தால், அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து சலுகை விலையை மேலும் குறைக்கலாம். எக்ஸ்சேஞ்ச் மதிப்பு உங்கள் தொலைபேசியின் மாடல் மற்றும் நிலையைப் பொறுத்தது.

Google Pixel 9a அம்சங்கள்
Google Pixel 9a அதன் விலை காரணமாக மட்டுமல்லாமல் அதன் அம்சங்களாலும் ஒரு வலுவான இடைப்பட்ட தொலைபேசியாகக் கருதப்படுகிறது.

டிஸ்ப்ளே: இந்த தொலைபேசி 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்திற்கான ஆதரவுடன் 6.3-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. ஸ்கிரீன் HDR இல் 1800 நிட்களையும் உச்ச பிரகாசத்தில் 2700 நிட்களையும் அடைய முடியும். டிஸ்ப்ளே கொரில்லா கிளாஸ் 3 ஆல் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

செயல்திறன்: Pixel 9a Google நிறுவனத்தின் தனியுரிம டென்சர் G4 சிப்செட்டைக் கொண்டுள்ளது. இந்த சிப் அதன் AI அம்சங்கள், கேமரா செயலாக்கம் மற்றும் மென்மையான செயல்திறனுக்காக அறியப்படுகிறது. இந்த தொலைபேசி 5100mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.

கேமரா: பிக்சல் போன்களின் முக்கிய பலமாக கேமரா எப்போதும் இருந்து வருகின்றன. Pixel 9a மூன்று கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. அவை, 48MP பிரதான கேமரா, 13MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா, 13MP முன் கேமரா.

வண்ண விருப்பங்கள்: இந்த தொலைபேசி நான்கு வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது - Obsidian, Porcelain, Iris மற்றும் Peony.

மேலும் படிக்க | பாதிக்கு பாதி விலையில் டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள் விற்பனை.. Amazon சூப்பர் டீல், தவறவிட்டுடாதீங்க

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S26 வரப்போகுது.. வெளியீட்டு தேதி, மிரட்டலான அம்சங்கள்.. விலை எவ்வளவு?

About the Author
FlipkartFlipkart Republic Day sale 2026Republic Day SaleGoogle Pixel 9a

