Flipkart Republic Day sale 2026: ரூ.10,000 -க்கும் குறைவான விலையில் Vivo, Redmi, POCO போன்கள்

Flipkart Republic Day sale 2026: இந்த பதிவில், ஃப்ளிப்கார்ட் விற்பனையில் ₹10,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சில அற்புதமான ஸ்மார்ட்போன்களை பற்றி காணலாம்

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 17, 2026, 04:53 PM IST
  • ஃபிளிப்கார்ட் குடியரசு தின விற்பனை.
  • மிகக் குறைந்த விலையில் Realme, Redmi, Poco மற்றும் Vivo ஸ்மார்ட்போன்.
  • முழு விவரம் இதோ.

Flipkart Republic Day sale 2026: வாடிக்கையாளர்கள் இந்த ஆண்டு ஃப்ளிப்கார்ட் குடியரசு தின விற்பனை 2026 -இல் பல வித சலுகைகளை பெறவுள்ளனர். அனைத்து ஃப்ளிப்கார்ட் உறுப்பினர்களுக்கும் இந்தச் சலுகை ஜனவரி 17 அன்று தொடங்கியது. கணினிகள், ஸ்மார்ட்போன்கள், ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள் மற்றும் இயர்பட்ஸ் போன்ற பல்வேறு பொருட்கள் மற்றும் சாதனங்களுக்கு நிறுவனம் பெரும் தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது. 

ஃபிளிப்கார்ட் குடியரசு தின விற்பனை

வங்கிச் சலுகைகள் மற்றும் கேஷ்பேக் ஊக்கத்தொகைகள் இந்தச் சலுகைகளை மேலும் கவர்ச்சிகரமானதாக ஆக்குகின்றன. இந்த விற்பனையின் போது, ​​Realme, Redmi, Poco மற்றும் Vivo போன்ற நிறுவனங்களின் தொலைபேசிகளை மிகக் குறைந்த விலையில் வாங்கலாம் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. இந்த பதிவில், ஃப்ளிப்கார்ட் விற்பனையில் ₹10,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சில அற்புதமான ஸ்மார்ட்போன்களை பற்றி காணலாம்.

Poco C75 5G: போகோ C75 5G

ஃப்ளிப்கார்ட் குடியரசு தினச் சலுகையில் போகோ C75 5G-க்கு 24% தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் தொலைபேசியின் அசல் விலை ₹10,999 ஆகும். ஆனால் தற்போது இது ₹8,299-க்குக் கிடைக்கிறது. ஆக்சிஸ் வங்கி ஃப்ளிப்கார்ட் டெபிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி தொலைபேசியை வாங்கும்போது, ​​வாடிக்கையாளர்கள் ₹750 வரை கேஷ்பேக் பெறலாம். ஆக்சிஸ் வங்கி ஃப்ளிப்கார்ட் கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி வாங்கும் போது, ​​₹4000 வரை கேஷ்பேக் பெறலாம். இந்தத் தொலைபேசியில் 64GB சேமிப்பகம் மற்றும் 4GB ரேம் உள்ளது. இதில் 5160 mAh பேட்டரி மற்றும் 50 மெகாபிக்சல் பிரதான பின்பக்க கேமரா ஆகியவை அடங்கும்.

Redmi A5: ரெட்மி A5

3GB ரேம் மற்றும் 64GB சேமிப்பகத்துடன் கூடிய ரெட்மி A5-இன் விலை ₹6,499 ஆகும். இந்தத் தொலைபேசிக்கு நிறுவனம் 27% தள்ளுபடி வழங்குகிறது. அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது இதன் விலை ₹8,999 ஆக இருந்தது. ஆக்சிஸ் வங்கி ஃப்ளிப்கார்ட் டெபிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி தொலைபேசியை வாங்கும்போது, ​​வாடிக்கையாளர்கள் ₹750 வரை கேஷ்பேக் பெறலாம். ஆக்சிஸ் வங்கி ஃப்ளிப்கார்ட் கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி வாங்கும் போது, ​​₹4000 வரை கேஷ்பேக் பெறலாம்.

Vivo-Y19e: விவோ Y19e

விவோ Y19e-இன் அசல் விலை ₹11,999 ஆகும், ஆனால் ஃப்ளிப்கார்ட் குடியரசு தின விற்பனையின் போது இது 22% தள்ளுபடியுடன் ₹8,999-க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. ஆக்சிஸ் வங்கி ஃப்ளிப்கார்ட் டெபிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி தொலைபேசியை வாங்கினால், ₹750 வரை கேஷ்பேக் பெறலாம். ஆக்சிஸ் வங்கி ஃப்ளிப்கார்ட் கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தினால், ₹4000 வரை கேஷ்பேக் பெறலாம். இந்த போனில் 64ஜிபி சேமிப்பகமும் 4ஜிபி ரேமும் உள்ளது. இது 5500 mAh பேட்டரி மற்றும் 13-மெகாபிக்சல் முதன்மை பின்பக்க கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.

Poco C71: போகோ C71

பிளிப்கார்ட் குடியரசு தின சலுகையில் போகோ C71 5G போனுக்கு 22% தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இந்த போனின் அசல் விலை ₹8,999 ஆகும், ஆனால் தற்போது இது ₹6,999-க்கு கிடைக்கிறது. இந்த போனை வாங்குவதற்கு ஆக்சிஸ் வங்கி பிளிப்கார்ட் டெபிட் கார்டைப் பயன்படுத்தினால், ₹750 வரை கேஷ்பேக் பெறலாம். ஆக்சிஸ் வங்கி பிளிப்கார்ட் கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தினால், ₹4000 வரை கேஷ்பேக் பெறலாம். இந்த போனில் 64ஜிபி சேமிப்பகமும் 4ஜிபி ரேமும் உள்ளது. இது 5200 mAh பேட்டரி மற்றும் 32-மெகாபிக்சல் முதன்மை பின்பக்க கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.

Redmi A4: ரெட்மி A4

4ஜிபி ரேம் மற்றும் 64ஜிபி சேமிப்பகம் கொண்ட ரெட்மி A4 போனின் விலை ₹9,150 ஆகும். இந்தச் சலுகையின் போது, ​​நிறுவனம் போன்களுக்கு 16% தள்ளுபடி மற்றும் ₹1849 தள்ளுபடி வழங்குகிறது. அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது இதன் விலை ₹10,999 ஆக இருந்தது. இந்த போனை வாங்கும் போது ஆக்சிஸ் வங்கி பிளிப்கார்ட் டெபிட் கார்டைப் பயன்படுத்தினால், ₹750 வரை கேஷ்பேக் பெறலாம். ஆக்சிஸ் வங்கி பிளிப்கார்ட் கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தினால், ₹4000 வரை கேஷ்பேக் பெறலாம். இந்த போனில் 5160 mAh பேட்டரி மற்றும் 50MP முதன்மை கேமரா உள்ளது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Flipkart SaleFlipkartFlipkart Republic Day sale 2026

