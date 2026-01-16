Flipkart Republic Day sale 2026: மோட்டோரோலா போன்களில் அதிரடி சலுகை, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

Flipkart Republic Day sale 2026: 2026 ஆம் ஆண்டு ஃபிளிப்கார்ட் குடியரசு தின விற்பனையில் மோட்டோரோலா போன்களுக்கு பெரும் தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்தச் சலுகையின் கீழ், Edge 60 Pro, Edge 60 Fusion, Moto G96 5G, G86 Power மற்றும் G57 Power போன்ற 5G ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடிகள் கிடைக்கின்றன.
ஃபிளிப்கார்ட் குடியரசு தின விற்பனை
2026 ஆம் ஆண்டு குடியரசு தினத்தைக் கொண்டாடும் விதமாக, மோட்டோரோலா ஸ்மார்ட்போன் வாங்குபவர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான சலுகையை வழங்கியுள்ளது. ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட்டில் தொடங்கியுள்ள இந்த விற்பனையில், அதன் முதன்மை Edge சீரிஸ் முதல் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற Moto G சீரிஸ் வரையிலான 5G ஹேண்ட்செட்களுக்கு நிறுவனம் இதுவரை இல்லாத அதிகபட்ச விலை தள்ளுபடிகளை அறிவித்துள்ளது. ஸ்மார்ட்போன்களின் விலைகள் தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் இந்த நேரத்தில், மோட்டோரோலாவின் இந்த நடவடிக்கை மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதலாக அமைந்துள்ளது.
Flipkart Republic Day sale 2026
தற்போது ₹25,999 விலையில் கிடைக்கும் மோட்டோரோலா Edge 60 Pro, இந்தச் சலுகையின் முக்கிய ஈர்ப்பாகும். இதில் மூன்று 50MP AI கேமரா அமைப்பு, 1.5K குவாட்-கர்வ் டிஸ்ப்ளே, 6000mAh பேட்டரி மற்றும் 90W டர்போபவர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் போன்ற முதன்மை அம்சங்கள் உள்ளன. பிரீமியம் வடிவமைப்பு மற்றும் ராணுவத் தர நீடித்துழைப்புடன் கூடிய Edge 60 Fusion, ₹19,999 விலையில் கிடைக்கிறது. மோட்டோரோலா பிரீமியம் சந்தையில் மட்டுமல்லாமல், குறைந்த விலை சந்தையிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. 7000mAh வரை பேட்டரிகள், சோனி கேமராக்கள் மற்றும் சக்திவாய்ந்த 5G CPU-களுடன் கூடிய Moto G57 Power, G67 Power மற்றும் G86 Power போன்ற போன்கள் இப்போது ₹12,999 விலையில் கிடைக்கின்றன.
மோட்டோரோலா குடியரசு தின விற்பனை: இந்த போன்களுக்கு தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
Moto Edge 60 Pro: மோட்டோ எட்ஜ் 60 ப்ரோ
மோட்டோரோலாவின் முதன்மை போனின் விலை ₹29,999 இலிருந்து ₹25,999 ஆகக் குறைந்துள்ளது. இதில் மூன்று 50MP AI கேமராக்கள், 1.5K குவாட்-கர்வ் ட்ரூ கலர் டிஸ்ப்ளே மற்றும் DXOMARK கோல்ட் லேபிள் மதிப்பீடு பெற்ற 6000mAh பேட்டரி ஆகியவை உள்ளன. இந்த போன் 90W டர்போபவர் சார்ஜிங், IP68/IP69 நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் பிரீமியம் பேன்டோன் வடிவமைப்புடன் வருகிறது.
Motorola Edge 60 Fusion: மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ஃப்யூஷன்
இந்த வகையின் அதிகம் விற்பனையாகும் போன் தற்போது வெறும் ₹19,999 விலையில் கிடைக்கிறது. இதில் IP69 மதிப்பீடு, MIL-STD-810H சான்றிதழ், சோனி LYTIA 700C கேமரா, 1.5K ஆல்-கர்வ் டிஸ்ப்ளே மற்றும் உயர்தர வேகன் லெதர் வடிவமைப்பு ஆகியவை உள்ளன.
Moto G96 5G: மோட்டோ G96 5G
மோட்டோ G96 5G-யின் விலை ₹16,999 ஆகும். இதில் ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜென் 2 செயலி, 50MP OIS சோனி கேமரா, 144Hz 3D வளைந்த pOLED டிஸ்ப்ளே மற்றும் உயர்தர ஃபினிஷ் ஆகியவை உள்ளன.
Moto G86 Power: மோட்டோ G86 பவர்
நீண்ட பேட்டரி ஆயுளை விரும்புபவர்களுக்காக இந்த ஃபோன் தற்போது ₹15,999 விலையில் கிடைக்கிறது. இதில் 50MP சோனி கேமரா, IP68 + IP69 பாதுகாப்பு, 1.5K pOLED டிஸ்ப்ளே மற்றும் 6720mAh பேட்டரி ஆகியவை உள்ளன.
Moto G67 Power: மோட்டோ G67 பவர்
₹14,999 விலை கொண்ட இந்த ஃபோனில் 50MP சோனி கேமரா, 120Hz டிஸ்ப்ளே, ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜென் 2 செயலி மற்றும் 7000mAh பேட்டரி ஆகியவை உள்ளன.
Moto G57 Power: மோட்டோ G57 பவர்
வெறும் ₹12,999 விலையில், மோட்டோ G57 பவர் மிகவும் சிக்கனமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த தேர்வாகும். இதில் 50MP சோனி கேமரா, 120Hz டிஸ்ப்ளே, 7000mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி மற்றும் வரலாற்றிலேயே முதல் ஸ்னாப்டிராகன் 6s ஜென் 4 செயலி ஆகியவை உள்ளன.
