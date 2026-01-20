Flipkart Republic Day Sale 2026: Galaxy S24 5G, Google Pixel, iPhone... நம்ப முடியாத சலுகைகள்

Flipkart Republic Day Sale 2026: இந்த ஆண்டு, பிளிப்கார்ட் குடியரசு தின விற்பனை வாடிக்கையாளர்களை மகிழ்விக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. ஸ்மார்ட்போன் உலகில் முதன்மை கைபேசிகள் பாதி விலையில் கிடைப்பது அரிது. பிளிப்கார்ட்டின் இந்த விற்பனையில் இந்த நன்மை கிடைப்பதோடு ஏழு ஆண்டு அப்டேட்களும் கிடைக்கும். இந்த சலுகைகளைப் பார்த்து வாடிக்கையாளர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
Samsung Galaxy S24 5G: சாம்சங் கேலக்ஸி S24 5G போன் இப்போது பாதி விலையில் கிடைக்கும்
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சுமார் ₹80,000க்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சாம்சங்கின் கேலக்ஸி S24 5G, இப்போது பிளிப்கார்ட்டில் வெறும் ₹40,999க்கு கிடைக்கிறது. இது குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜெனரல் 3 சிப்செட், டிரிபிள் கேமரா அமைப்பு மற்றும் கேலக்ஸி AI -ஐக் கொண்டுள்ளது. மேலும், நிறுவனம் ஏழு ஆண்டு OS புதுப்பிப்புகளுக்கு உறுதியளித்துள்ளது. அதாவது இந்த தொலைபேசி நீண்ட காலத்திற்கு புதியது போலவே இருக்கும்.
Google Pixel 9A: கூகிள் பிக்சல் 9A, கேமரா பிரியர்களுக்கு கொண்டாட்டம்
பிக்சல் போன்கள் எப்போதும் அவற்றின் கேமரா தரத்திற்கு பெயர் பெற்றவை. கடந்த ஆண்டு ₹49,999க்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Pixel 9A, இப்போது ₹32,999க்கு கிடைக்கிறது. இது 6.3-இன்ச் Actua டிஸ்ப்ளே, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 2700nits பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. HDR ஆதரவுடன், இந்த தொலைபேசி புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களுக்கு ஏற்றது. இது ஏழு வருட புதுப்பிப்பு உத்தரவாதத்துடன் வருகிறது.
iPhone 16: Apple இன் புதிய ஸ்டைல்
iPhone 16 இன்னும் சந்தையில் மிகவும் பிரபலமான கைபேசிகளில் ஒன்றாகும். Flipkart விற்பனையில் இதை ₹56,999க்கு வாங்கலாம். இதில் Type-C சார்ஜிங் போர்ட், 48MP கேமரா மற்றும் AI அம்சங்கள் உள்ளன. இந்த ஒப்பந்தம் Apple பயனர்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம்.
Flipkart Republic Day Sale 2026: இந்த விற்பனையின் சிறப்பம்சம் என்ன?
இந்த முறை, விற்பனை தள்ளுபடிகளுக்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. நிறுவனங்கள் இப்போது நீட்டிக்கப்பட்ட மென்பொருள் புதுப்பிப்புகளை உறுதியளிக்கின்றன. அதாவது, உங்கள் தொலைபேசி பல ஆண்டுகளுக்கு பாதுகாப்பாகவும் புதுப்பித்ததாகவும் இருக்கும். தொழில்நுட்ப உலகில் ஏற்பட்ட இந்த மாற்றம் நுகர்வோருக்கு மிகப்பெரிய நன்மையாகும்.
யாருக்கு எந்த தொலைபேசி சிறந்தது?
- நீங்கள் முதன்மை செயல்திறனை விரும்பினால், Galaxy S24 5G சிறந்தது.
- நீங்கள் புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் தூய Android அனுபவத்தை விரும்பினால், Pixel 9A ஐத் தேர்வுசெய்யலாம்.
- நீங்கள் Apple ஃபோனை வாங்க விரும்பினால், iPhone 16 உங்களுக்கு ஏற்றது.
