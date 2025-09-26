English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Sale 2025: 50MP கேமரா மற்றும் 5000mAh பேட்டரி கொண்ட இந்த ஸ்மார்ட்போன் வெறும் ரூ.4500 மட்டுமே

Flipkart Big Billion Days Sale 2025 ஸ்மார்ட்போன்கள் முதல் டேப்லெட்டுகள், லேப்டாப்கள், ஸ்மார்ட் டிவிகள், இயர்பட்ஸ், ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள், ஹெட்ஃபோன்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் என அனைத்திற்கும் பெரும் தள்ளுபடியை வழங்குகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 26, 2025, 07:33 PM IST
  • CMF Phone 2 Pro சலுகைகள், விலை
  • CMF Phone 2 Pro விவரக்குறிப்புகள்
  • CMF Phone 2 Pro-வில் நீங்கள் எவ்வளவு சேமிக்கிறீர்கள்?

Flipkart Sale 2025: 50MP கேமரா மற்றும் 5000mAh பேட்டரி கொண்ட இந்த ஸ்மார்ட்போன் வெறும் ரூ.4500 மட்டுமே

ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025 (Flipkart Big Billion Days Sale 2025) ஸ்மார்ட்போன்கள் முதல் டேப்லெட்டுகள், லேப்டாப்கள், ஸ்மார்ட் டிவிகள், இயர்பட்ஸ், ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள், ஹெட்ஃபோன்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மற்றும் பலவற்றிற்கு குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது. ₹15,000 பட்ஜெட்டுக்குள் புதிய ஸ்மார்ட்போனை வாங்க திட்டமிட்டால், இந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட CMF போன் 2 ப்ரோ ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம். செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த விற்பனை, போன் 2 ப்ரோவில் குறிப்பிடத்தக்க விலைக் குறைப்புகளையும் ஈர்க்கக்கூடிய வங்கிச் சலுகைகளையும் வழங்குகிறது. CMF போன் 2 ப்ரோவில் கிடைக்கும் சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளை இங்கே விரிவாகத் தெரிந்துக் கோளவோ.

CMF Phone 2 Pro சலுகைகள், விலை

CMF Phone 2 Proவின் 8GB+128GB சேமிப்பு வகை Flipkart-ல் ₹15,999க்குக் கிடைக்கிறது, இது ஏப்ரல் 2025-ல் ₹18,999 ஆக இருந்தது. வங்கிச் சலுகையைப் பொறுத்தவரை, ICICI வங்கி கிரெடிட் கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தும்போது 10% உடனடி தள்ளுபடி (ரூ.1,500 வரை) பெறலாம், இதன் மூலம் நடைமுறை விலை ரூ.14,499 ஆகக் குறைகிறது. எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை விலை ரூ.12,050 வரை குறைக்கப்படலாம். இருப்பினும், எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையின் அதிகபட்ச நன்மை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்யப்படும் சாதனத்தின் மாடல் மற்றும் நிலையைப் பொறுத்தது. இது வெளியீட்டு விலையை விட சுமார் ரூ.4,500 குறைவாகக் கிடைக்கிறது.

CMF Phone 2 Pro விவரக்குறிப்புகள்

CMF Phone 2 Pro ஆனது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம், 1080×2392 பிக்சல் தெளிவுத்திறன், 2160Hz PWM அதிர்வெண், 480Hz தொடு மாதிரி வீதம் மற்றும் 3,000 nits உச்ச பிரகாசத்துடன் கூடிய 6.77-இன்ச் முழு HD+ AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது ஆக்டா-கோர் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7300 ப்ரோ சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆண்ட்ராய்டு 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Nothing OS 3.2 இல் இயங்குகிறது. இணைப்பு விருப்பங்களில் 5G, டூயல் 4G VoLTE, Wi-Fi 6, ப்ளூடூத் 5.3, NFC, GPS மற்றும் USB டைப்-C போர்ட் ஆகியவை அடங்கும்.

கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, Phone 2 Pro ஆனது f/1.88 துளை மற்றும் EIS ஆதரவுடன் கூடிய 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா, f/1.88 துளையுடன் கூடிய 50-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ கேமரா மற்றும் f/2.2 துளையுடன் கூடிய 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு, f/2.45 துளை கொண்ட 16-மெகாபிக்சல் முன் கேமரா உள்ளது. இந்த ஃபோன் 5,000mAh பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படுகிறது, இது 33W வேகமான சார்ஜிங் மற்றும் 5W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.

CMF Phone 2 Pro-வில் நீங்கள் எவ்வளவு சேமிக்கிறீர்கள்?

Flipkart விற்பனையில் ₹4,500 வரை சேமிப்புடன் CMF Phone 2 Pro ஃபோனை வாங்கலாம்.

CMF Phone 2 Pro-வின் விலை என்ன?

CMF Phone 2 Pro தற்போது Flipkart-ல் ₹15,999க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

CMF Phone 2 Pro-வில் என்ன செயலி உள்ளது?

CMF Phone 2 Pro ஆக்டா-கோர் MediaTek Dimensity 7300 Pro செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

CMF Phone 2 Pro-வின் பேட்டரி

CMF Phone 2 Pro-வில் 5,000mAh பேட்டரி உள்ளது, இது 33W வேகமான சார்ஜிங் மற்றும் 5W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ரூ.20,000-க்குள் கிடைக்கும் டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்

மேலும் படிக்க | Flipkart சேலில் ரூ.8,000 -க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் அட்டகாசமான Samsung போன்

மேலும் படிக்க | ஐபோன் சலுகைப் போர்: அமேசான் vs ஃபிளிப்கார்ட் - சிறந்த டீல் எது?

