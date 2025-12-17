Flipkart சாம்சங் கேலக்ஸி டேஸ் விற்பனை: தள்ளுபடி விலையில் தரமான போன் வாங்க சூப்பர் வாய்ப்பு

Flipkart Samsung Galaxy Days sale: சாம்சங் போன் பிரியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. சாம்சங் நிறுவனம் ஃபிளிப்கார்ட்டில் 'கேலக்ஸி டேஸ்' என்ற புதிய விற்பனை நிகழ்வை அறிவித்துள்ளது. இந்த குறிப்பிட்ட கால விற்பனை, சாம்சங் கேலக்ஸி பிராடெக்டுகளை, குறிப்பாக ஸ்மார்ட்போன்கள் மீது கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள் தங்கள் சாதனங்களை மேம்படுத்தத் திட்டமிடும் வாடிக்கையாளர்களை இந்த நிகழ்வை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். ஒரு பெரிய பண்டிகைக்கால விற்பனையாக இல்லாமல், கேலக்ஸி டேஸ் நிகழ்வு சாம்சங்கின் பிராடெக்ட் அமைப்பு மற்றும் மதிப்புமிக்க சலுகைகள் மீது கவனம் செலுத்துகிறது.
ஃப்ளிப்கார்ட் சாம்சங் கேலக்ஸி டேஸ் விற்பனை
ஃப்ளிப்கார்ட், சாம்சங் கேலக்ஸி டேஸ் விற்பனையை டிசம்பர் 16 முதல் 18 வரை நடத்துகிறது. இந்த விற்பனையில் கேலக்ஸி ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு ₹12,000 வரை பரிமாற்ற போனஸ், அணியக்கூடிய சாதனங்களுக்கு ₹5,000 வரை சேமிப்பு, சாம்சங் கேர்+ பாதுகாப்பு மற்றும் பிரத்யேக பண்டில் சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. புத்தாண்டுக்கு முன்பு உங்கள் சாம்சங் சாதனத்தை மேம்படுத்த இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பாக இருக்கும்.
Flipkart Galaxy Days sale: புத்தாண்டுக்கு முன்னர் அரிய வாய்ப்பு
புத்தாண்டுக்கு முன்பு தங்கள் ஸ்மார்ட்போனை மாற்ற நினைக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சாம்சங் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது. டிசம்பர் 16 முதல் 18 வரை ஃப்ளிப்கார்ட்டில் மட்டுமே கிடைக்கும் கேலக்ஸி டேஸ் விற்பனையை நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. அற்புதமான சலுகைகள் மற்றும் கூடுதல் பலன்களுடன் சாம்சங் கேலக்ஸி சாதனங்களை வாங்க விரும்புபவர்களை இந்த விற்பனை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.
Flipkart Galaxy Days sale: பரிமாற்ற சலுகைகள்
இந்த விற்பனையின் மிகப்பெரிய அம்சம் பரிமாற்றச் சலுகைதான். சில கேலக்ஸி மாடல்களில், உங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனைப் பரிமாற்றம் செய்தால், ₹12,000 வரை பரிமாற்ற போனஸைப் பெறலாம். இது புதிய ஃபோனின் விலையை கணிசமாகக் குறைக்கிறது. குறிப்பாக நீங்கள் ஒரு முதன்மை அல்லது உயர் ரக கேலக்ஸி ஃபோனை வாங்க விரும்பினால், இந்த சேல் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
Flipkart Galaxy Days sale Pair-Up Offer
மேலும், சாம்சங் இந்த விற்பனையில் ஒரு 'பேர்-அப் ஆஃபர்' (Pair-Up Offer) சலுகையையும் சேர்த்துள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு கேலக்ஸி ஸ்மார்ட்போனுடன் கேலக்ஸி வாட்ச், கேலக்ஸி பட்ஸ் அல்லது பிற ஆக்சஸரீஸ்களை வாங்கினால், ₹5,000 வரை கூடுதல் தள்ளுபடியைப் பெறலாம். தங்கள் ஃபோன்களுடன் அணியக்கூடிய சாதனங்களையும் வாங்கத் திட்டமிடும் பயனர்களுக்கு இந்தச் சலுகை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
Flipkart Galaxy Days sale: பாதுகாப்புத் திட்டம்
மேலும், சாம்சங் கேலக்ஸி டேஸ் விற்பனையின் போது சாம்சங் கேர்+ கூடுதல் கவனத்தைப் பெறுகிறது. ஃபோன் கீழே விழுதல், திரை உடைதல் அல்லது நீர் சேதம் போன்ற சிக்கல்கள் ஏற்படும்போது, இந்த பாதுகாப்புத் தொகுப்பு பழுதுபார்க்கும் செலவுகளைக் குறைக்கிறது. விலை உயர்ந்த ஸ்மார்ட்போன்களை வாங்குபவர்களுக்கு இது ஒரு நம்பகமான மற்றும் பாதுகாப்பான தேர்வாக அமையும்.
ஃப்ளிப்கார்ட்டில் உள்ள சாம்சங் பிராண்ட் ஸ்டோரிலிருந்து வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள் சூப்பர்காயின்களையும் சம்பாதிக்கலாம். ஒரு 'மிஸ்டரி பாக்ஸ்' மூலம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில வாடிக்கையாளர்களுக்கு கூடுதல் தள்ளுபடிகள் அல்லது பிரத்யேக சலுகைகளைப் பெறும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும்.
மொத்தத்தில், கவர்ச்சிகரமான விலைகள், பரிமாற்றச் சலுகைகள் மற்றும் பண்டில் சலுகைகளுடன் ஒரு புதிய கேலக்ஸி சாதனத்தைப் பெற விரும்பும் மக்களுக்கு சாம்சங் கேலக்ஸி டேஸ் விற்பனை ஒரு அருமையான வாய்ப்பாக அமைகிறது. சாம்சங் ஃபோன் அல்லது ஆக்சஸரீஸ்களை வாங்கத் திட்டமிட்டுள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு, இந்த மூன்று நாள் தள்ளுபடி விற்பனை மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.
