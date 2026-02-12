Flipkart Valentine Sale: பிராண்டட் ஸ்மார்ட்போன்களில் நம்ப முடியாத அளவு தள்ளுபடி

Flipkart Valentine Sale: ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி. இப்போது பிளிப்கார்ட்டின் காதலர் தின விற்பனை 2026 நடைபெறுகிறது. இந்த சேலில் ஸ்மார்ட்போன்களில் பெரும் சேமிப்பு கிடைக்கிறது. இந்த விற்பனை சாம்சங், மோட்டோரோலா, விவோ, போக்கோ மற்றும் ஐபோன் போன்ற பிராண்டுகளில் தள்ளுபடி விலையில் போன்களை வாங்குவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
Flipkart Valentine Sale: வங்கி கார்டுகளில் தள்ளுபடி
இந்த பிளிப்கார்ட் டீலில் சில பிரபலமான வங்கி அட்டைகளில் 10% வரை உடனடி சேமிப்பு கிடைக்கிறது. இருப்பினும் இதற்கு ஒரு வரம்பு உள்ளது. இலவச EMI, பரிமாற்ற ஊக்கத்தொகைகள் மற்றும் பரிமாற்ற போனஸ் போன்ற கூடுதல் சலுகைகளும் இதில் கிடைக்கின்றன. பல போன்கள் வெளியீட்டு விலைகளியவிட இப்போது மிகவும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன.
Flipkart Valentine Sale: iPhone 17
பிளிப்கார்ட் காதலர் தின விற்பனை 2026 இன் போது ₹74,900க்கு விற்பனையாகும் ஐபோன் 17, சிறந்த டீல்களில் ஒன்றாகும். இந்த ஸ்மார்ட்போனின் 128 ஜிபி சேமிப்பு பதிப்பு முதலில் ₹82,900 விலையில் இருந்தது. இந்த சலுகை ₹5,000 எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸுடன் வருகிறது. மேலும், பிளிப்கார்ட் மற்றும் ஆக்சிஸ் கிரெடிட் கார்டுகள் கூடுதலாக ₹4,000 தள்ளுபடியை வழங்குகின்றன. மேலும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை தொலைபேசிக்கு ₹53,050 வரை பலன்களை வழங்கக்கூடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அனைத்து சலுகைகளும் இணைக்கப்பட்டால், ஐபோன் 17 ஐ நியாயமான விலையில் வாங்கலாம்.
ஐபோன் தொடரில், இந்த டீலில் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸின் விலை ₹1,48,400 ஆக உள்ளது. இதற்கிடையில், முதலில் வெளியிடப்பட்டபோது சுமார் ₹80,000க்கு விற்பனையான நத்திங் போன் (3), இப்போது பாதி விலையில், அதாவது ₹39,999க்கு கிடைக்கிறது. சாம்சங்கின் முதன்மை தொலைபேசியான கேலக்ஸி S24, இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் சேலில் ₹42,999க்கு கிடைக்கிறது.
மலிவான மற்றும் நடுத்தர வகைகளில் பல ஆப்ஷன்களும் இந்த சேலில் கிடைக்கின்றன. மோட்டோ G86 பவர் ₹16,999 விலையிலும், ரியல்மி P3x ₹12,999 விலையிலும் கிடைக்கின்றன. மேலும், போகோ M8 5G விலை ₹16,999 ஆக உள்ளது. மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 போனை ₹31,999 -இலும், விவோ X200T போனை ₹59,999 விலையிலும் வாங்கலாம். இந்த விற்பனையில் கூகிள் பிக்சல் 9a ₹36,999க்கு வழங்கப்படுகிறது.
Flipkart Valentine Sale: Samsung Galaxy S24
கூடுதலாக, சாம்சங் கேலக்ஸி S24 FE இன் விலை கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் ₹59,999 ஆக இருந்த இந்த போன் இப்போது Flipkart காதலர் தின விற்பனையின் போது ₹39,999க்கு கிடைக்கிறது. கூடுதலாக, 5% வரை கேஷ்பேக் வழங்கப்படுகிறது. இது இந்த போனின் விலையை இன்னும் குறைக்கக்கூடும். இந்த போன் 8GB RAM மற்றும் 128GB மற்றும் 256GB சேமிப்பு திறன் கொண்டது.
Flipkart Valentine Sale: Poco C75
Poco C75 இன் 4GB RAM மற்றும் 64GB சேமிப்பு மாடல் பட்ஜெட் பிரிவில் ₹8,499 விலையில் கிடைக்கிறது. அதே பிரிவில் 128GB மாடல் ₹9,499 விலையில் கிடைக்கிறது. 128GB சேமிப்பு மற்றும் 8GB RAM கொண்ட Moto G57 வேரியண்டின் விலை ₹15,999. நத்திங் போன் 2 ப்ரோவின் CMF இன் 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பு பதிப்பின் விலை ₹17,999. மேலும் 256GB பதிப்பின் விலையும் அதே அளவில் உள்ளது.
