English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Flipkart Valentine Sale: பிராண்டட் ஸ்மார்ட்போன்களில் நம்ப முடியாத அளவு தள்ளுபடி

Flipkart Valentine Sale: பிராண்டட் ஸ்மார்ட்போன்களில் நம்ப முடியாத அளவு தள்ளுபடி

Flipkart Valentine Sale: பிளிப்கார்ட்டின் காதலர் தின விற்பனை 2026 -இல் நடைபெறுகிறது. பிரபல பிராண்ட் போன்களில் கிடைக்கும் தள்ளுபடிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 12, 2026, 05:23 PM IST
  • பிளிப்கார்ட்டின் காதலர் தின விற்பனை 2026.
  • சில பிரபலமான வங்கி அட்டைகளில் 10% வரை உடனடி சேமிப்பு.
  • பரிமாற்ற ஊக்கத்தொகைகள் மற்றும் பரிமாற்ற போனஸ்.

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 12: சந்திராஷ்டமம் மற்றும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் முழு விவரம்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 12: சந்திராஷ்டமம் மற்றும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் முழு விவரம்!
ரேஷன் கார்டு பிரச்சனையா? சென்னையில் மெகா முகாம்: 10 முக்கியத் தகவல்கள்!
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு பிரச்சனையா? சென்னையில் மெகா முகாம்: 10 முக்கியத் தகவல்கள்!
100 ஆண்டுக்கு பிறகு உருவாகும் திரிகிரக யோகம்: 3 ராசிக்காரங்களுக்கு பணம் கையில் குவியப்போகுது
camera icon7
Sun
100 ஆண்டுக்கு பிறகு உருவாகும் திரிகிரக யோகம்: 3 ராசிக்காரங்களுக்கு பணம் கையில் குவியப்போகுது
உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. மீண்டும் வெளுக்கப்போகும் மழை! வெதர்மேன் எச்சரிக்கை
camera icon6
Rain Alert
உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. மீண்டும் வெளுக்கப்போகும் மழை! வெதர்மேன் எச்சரிக்கை
Flipkart Valentine Sale: பிராண்டட் ஸ்மார்ட்போன்களில் நம்ப முடியாத அளவு தள்ளுபடி

Flipkart Valentine Sale: ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி. இப்போது பிளிப்கார்ட்டின் காதலர் தின விற்பனை 2026 நடைபெறுகிறது. இந்த சேலில் ஸ்மார்ட்போன்களில் பெரும் சேமிப்பு கிடைக்கிறது. இந்த விற்பனை சாம்சங், மோட்டோரோலா, விவோ, போக்கோ மற்றும் ஐபோன் போன்ற பிராண்டுகளில் தள்ளுபடி விலையில் போன்களை வாங்குவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

Flipkart Valentine Sale: வங்கி கார்டுகளில் தள்ளுபடி

இந்த பிளிப்கார்ட் டீலில் சில பிரபலமான வங்கி அட்டைகளில் 10% வரை உடனடி சேமிப்பு கிடைக்கிறது. இருப்பினும் இதற்கு ஒரு வரம்பு உள்ளது. இலவச EMI, பரிமாற்ற ஊக்கத்தொகைகள் மற்றும் பரிமாற்ற போனஸ் போன்ற கூடுதல் சலுகைகளும் இதில் கிடைக்கின்றன. பல போன்கள் வெளியீட்டு விலைகளியவிட இப்போது மிகவும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன.

Flipkart Valentine Sale: iPhone 17

பிளிப்கார்ட் காதலர் தின விற்பனை 2026 இன் போது ₹74,900க்கு விற்பனையாகும் ஐபோன் 17, சிறந்த டீல்களில் ஒன்றாகும். இந்த ஸ்மார்ட்போனின் 128 ஜிபி சேமிப்பு பதிப்பு முதலில் ₹82,900 விலையில் இருந்தது. இந்த சலுகை ₹5,000 எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸுடன் வருகிறது. மேலும், பிளிப்கார்ட் மற்றும் ஆக்சிஸ் கிரெடிட் கார்டுகள் கூடுதலாக ₹4,000 தள்ளுபடியை வழங்குகின்றன. மேலும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை தொலைபேசிக்கு ₹53,050 வரை பலன்களை வழங்கக்கூடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அனைத்து சலுகைகளும் இணைக்கப்பட்டால், ஐபோன் 17 ஐ நியாயமான விலையில் வாங்கலாம்.

ஐபோன் தொடரில், இந்த டீலில் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸின் விலை ₹1,48,400 ஆக உள்ளது. இதற்கிடையில், முதலில் வெளியிடப்பட்டபோது சுமார் ₹80,000க்கு விற்பனையான நத்திங் போன் (3), இப்போது பாதி விலையில், அதாவது ₹39,999க்கு கிடைக்கிறது. சாம்சங்கின் முதன்மை தொலைபேசியான கேலக்ஸி S24, இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் சேலில் ₹42,999க்கு கிடைக்கிறது.

மலிவான மற்றும் நடுத்தர வகைகளில் பல ஆப்ஷன்களும் இந்த சேலில் கிடைக்கின்றன. மோட்டோ G86 பவர் ₹16,999 விலையிலும், ரியல்மி P3x ₹12,999 விலையிலும் கிடைக்கின்றன. மேலும், போகோ M8 5G விலை ₹16,999 ஆக உள்ளது. மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 போனை ₹31,999 -இலும், விவோ X200T போனை ₹59,999 விலையிலும் வாங்கலாம். இந்த விற்பனையில் கூகிள் பிக்சல் 9a ₹36,999க்கு வழங்கப்படுகிறது.

Flipkart Valentine Sale: Samsung Galaxy S24 

கூடுதலாக, சாம்சங் கேலக்ஸி S24 FE இன் விலை கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் ₹59,999 ஆக இருந்த இந்த போன் இப்போது Flipkart காதலர் தின விற்பனையின் போது ₹39,999க்கு கிடைக்கிறது. கூடுதலாக, 5% வரை கேஷ்பேக் வழங்கப்படுகிறது. இது இந்த போனின் விலையை இன்னும் குறைக்கக்கூடும். இந்த போன் 8GB RAM மற்றும் 128GB மற்றும் 256GB சேமிப்பு திறன் கொண்டது.

Flipkart Valentine Sale: Poco C75

Poco C75 இன் 4GB RAM மற்றும் 64GB சேமிப்பு மாடல் பட்ஜெட் பிரிவில் ₹8,499 விலையில் கிடைக்கிறது. அதே பிரிவில் 128GB மாடல் ₹9,499 விலையில் கிடைக்கிறது. 128GB சேமிப்பு மற்றும் 8GB RAM கொண்ட Moto G57 வேரியண்டின் விலை ₹15,999. நத்திங் போன் 2 ப்ரோவின் CMF இன் 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பு பதிப்பின் விலை ₹17,999. மேலும் 256GB பதிப்பின் விலையும் அதே அளவில் உள்ளது.

மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் விலையில் AC! சட்டு புட்டுன்னு வாங்கிடுங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S25: சரசரவென குறைந்த போன் விலை.. புதிய விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

FlipkartTechnologySmartphonesFlipkart Valentines Sale

Trending News