  • இந்தியாவில் அனைவருக்கும் ChatGPT Go இலவசம்: OpenAI அதிரடி அறிவிப்பு

இந்தியாவில் அனைவருக்கும் ChatGPT Go இலவசம்: OpenAI அதிரடி அறிவிப்பு

OpenAI ChatGPT Go: இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து பயனர்களுக்கும் ChatGPT Go ஐ இலவசமாக வழங்குவதாக OpenAI தெரிவித்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 28, 2025, 02:27 PM IST
  • OpenAI இன் இந்தியாவிற்கான மாஸ்டர் பிளான்.
  • இந்திய வாடிக்கையாளர்களை தக்கவைக்க முயலும் OpenAI.
  • ChatGPT Go ஐ இலவசமாக வழங்குவதாக அறிவிப்பு.

இந்தியாவில் அனைவருக்கும் ChatGPT Go இலவசம்: OpenAI அதிரடி அறிவிப்பு

OpenAI ChatGPT Go: ChatGPT பயனர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இந்திய சந்தையில் தனது இருப்பை வலுப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய முயற்சியாக, நவம்பர் 4 முதல் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து பயனர்களுக்கும் ChatGPT Go ஐ இலவசமாக வழங்குவதாக OpenAI அறிவித்துள்ளது. ChatGPT Go என்பது அதன் AI சாட்போட் ChatGPT க்கான OpenAI இன் நடுத்தர அளவிலான சந்தா திட்டமாகும். 

இந்திய வாடிக்கையாளர்களை தக்கவைக்க முயலும் OpenAI

இலவச ChatGPT Go -க்கான  திட்டம், இந்திய வாடிக்கையாளர்களை தக்கவைக்க எடுக்கப்பட்ட முடிவாக கருதப்படுகின்றது. இந்தியா தனது இரண்டாவது மிகப்பெரிய மற்றும் வேகமாக வளர்ந்து வரும் உலகளாவிய சந்தை என OpenAI நிறுவனம் ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளது. பயனர்களை தக்கவைக்க, OpenAI -இன் போட்டியாளர்களான கூகிள் மற்றும் பெர்ப்ளெக்ஸிட்டி போன்ற நிறுவனங்கள் இதேபோன்ற திடமான பயனர் கையகப்படுத்தல் தந்திரங்களை மேற்கொண்டன. அவற்றுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில், OpenAI இப்போது ஆண்டு முழுவதும் ChatGPT Go க்கான இலவச அணுகலுக்கான திட்டத்தை கொண்டு வருகிறது. கூகிள் மற்றும் பெர்ப்ளெக்ஸிட்டி ஆகிய இரு நிறுவனங்களும் பரந்த இந்திய நுகர்வோர் தளத்தை ஈர்க்கும் வகையில் சமீபத்தில் தங்கள் பிரீமியம் AI அம்சங்களுக்கான கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்தன.

AI Pro இலவசம் என அறிவித்த கூகிள்

ரூ.19,500$ விலையிலான அதன் AI Pro உறுப்பினர் தொகையை ஒரு வருடத்திற்கு மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்க கூகிள் எடுத்த நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து OpenAI இன் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல், Perplexity, தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான Airtel உடன் கூட்டு சேர்ந்து அதன் பிரீமியம் திட்டத்திற்கான இலவச அணுகலை வழங்கியது. இது நாட்டில் AI சந்தைப் பங்கிற்கான போரை தீவிரப்படுத்தியது.

OpenAI இன் இந்தியாவிற்கான மாஸ்டர் பிளான்

ஆகஸ்டில் இந்தியாவில் மலிவு விலையில் ரூ.399 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ChatGPT Go, இலவச அடுக்குக்கும் அதிக விலை கொண்ட ChatGPT Plus சந்தாவிற்கும் இடையே ஒரு பாலமாக வடிவமைக்கப்பட்டது. இலவச ChatGPT Go அடுக்கு இந்திய பயனர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை வழங்கும். அவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்: 

- அதிக செய்தி வரம்புகள்
- அதிகரித்த தினசரி பட உருவாக்கம் மற்றும் பதிவேற்றங்கள்
- தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மற்றும் காண்டெக்ஸ்ட் அவேர் பதில்களுக்கான நீண்ட நினைவகம்.

சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவில் ChatGPT Go ஐ அறிமுகப்படுத்தியதிலிருந்து, பயனர்கள் தரப்பிலிருந்து வெளிப்பட்ட அடாப்ஷன் மற்றும் படைப்பாற்றல் ஊக்கமளிப்பதாக ChatGPT இன் துணைத் தலைவரும் தலைவருமான நிக் டர்லி ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார். "இந்தியாவில் எங்கள் முதல் DevDay பரிமாற்ற நிகழ்வுக்கு முன்னதாக, இந்தியா முழுவதும் அதிகமான மக்கள் மேம்பட்ட AI ஐ அணுகவும் பயனடையவும் உதவும் வகையில் ChatGPT Go ஐ ஒரு வருடத்திற்கு இலவசமாகக் கிடைக்கச் செய்கிறோம்." என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

OpenAI நிறுவனர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சாம் ஆல்ட்மேன் சமீபத்தில் இந்தியா OpenAI இன் இரண்டாவது பெரிய சந்தை மட்டுமல்லாமல், அதன் வேகமாக வளர்ந்து வரும் சந்தையாகவும் இருப்பதாக தெரிவித்தார். கட்டண ChatGPT Go அடுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து, இந்தியாவில் அதன் ஒட்டுமொத்த கட்டணச் சந்தாக்கள் இரட்டிப்பாகிவிட்டன. இது மேம்பட்ட AI சேவைகளுக்கான தேவையை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது என்று நிறுவனம் குறிப்பிட்டது. அதன் பின்னர் Go திட்டம் உலகளவில் கிட்டத்தட்ட 90 சந்தைகளுக்கு அதன் வரம்பை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

