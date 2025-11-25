English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Google Pixel 10 Pro XL முற்றிலும் இலவசம்! இந்த வெப்சைட்டில் உடனே ஆர்டர் போடுங்க!

Verizon நிறுவனம் Google Pixel 10 Pro XL, Pixel Watch 4 மற்றும் Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G ஆகிய ஸ்மார்ட்போனை முற்றிலும் இலவசமாக வழங்குகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 25, 2025, 04:57 PM IST
  • சலுகை பெறுவதற்கான தகுதி
  • Pixel 10 Pro XL-இலவசமாகப் பெறுவது எப்படி?

வெரிசோன் தனது பிளாக் ஃப்ரைடே சலுகையை அறிவித்துள்ளது, இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் கூகிள் பிக்சல் 10 ப்ரோ எக்ஸ்எல், பிக்சல் வாட்ச் 4 மற்றும் சாம்சங் கேலக்ஸி டேப் எஸ்10 எஃப்இ 5ஜி ஆகியவற்றை முற்றிலும் இலவசமாகப் பெறலாம்.

சலுகை பெறுவதற்கான தகுதி:

தங்கள் பழைய நெட்வொர்க்கிலிருந்து வெரிசோனுக்கு மாறும் புதிய வாடிக்கையாளர்கள். அல்லது, தங்கள் வெரிசோன் கணக்கில் புதிய இணைப்பு (New Line) சேர்க்கும் தற்போதைய வாடிக்கையாளர்கள். இந்தச் சலுகையைப் பெற பரிமாற்ற சாதனம் (Trade-in device) தேவையில்லை. வாடிக்கையாளர்கள் புதிய இணைப்பு (New Line) எடுத்து, வெரிசோனின் வரம்பற்ற (Unlimited) திட்டங்களில் (குறிப்பாக Unlimited Ultimate போன்ற தகுதியான பிளான்களைத்) தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இந்தச் சலுகைக்கான இலவச மதிப்பு, 36 மாதங்களுக்கு பில் கிரெடிட்களாக (Bill Credits) வழங்கப்படும்.

இந்தச் சலுகை, தொலைபேசி இணைப்புடன் வாட்ச் மற்றும் டேப்லெட்டுக்கான சேவைத் திட்டங்களையும் (Service Plans) வாடிக்கையாளர்கள் பராமரிக்கும் வரை 36 மாதங்களுக்கு நீடிக்கும். இந்தச் சலுகை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே.

$2,000 க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள சாதனங்களை எப்படி இலவசமாகப் பெறுகிறீர்கள்?

இந்தச் சலுகை நவம்பர் 26 முதல் டிசம்பர் 1 வரை செல்லுபடியாகும். வெரிசோன் சலுகையின் கீழ், வாடிக்கையாளர்கள் $1,199.99 விலையுள்ள கூகிள் பிக்சல் 10 ப்ரோ எக்ஸ்எல்-ஐ இலவசமாகப் பெறுவார்கள். அத்துடன், பிக்சல் வாட்ச் 4 மற்றும் சாம்சங் கேலக்ஸி டேப் எஸ்10 எஃப்இ 5ஜி ஆகியவையும் இலவசமாக வழங்கப்படும். வெரிசோன் இலவச சாதனங்களுக்கான முழுத் தொகையையும் 36 மாதங்களுக்குப் பில் வரவுகளாக வழங்குவதன் மூலம் திருப்பிச் செலுத்தும். அதாவது, நீங்கள் சாதனங்களுக்குச் செலுத்த வேண்டிய மாதாந்திரத் தவணைத் தொகை (EMI) எவ்வளவு உள்ளதோ, அதே அளவுத் தொகை ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் பில்லில் இருந்து வரவாகக் கழிக்கப்படும். இதன் மூலம் சாதனங்களுக்கு நீங்கள் பணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை. முழு 36 மாத காலத்திற்கும் இந்தக் கடன் சலுகையைப் பெற, புதிய இணைப்பு மற்றும் தகுதியான வரம்பற்ற சேவைத் திட்டத்தை நீங்கள் தவறாமல் பராமரிக்க வேண்டும்.

Pixel 10 Pro XL-இலவசமாகப் பெறுவது எப்படி?

இந்த சலுகைக்கான முக்கிய மற்றும் கட்டாய நிபந்தனை என்னவென்றால், பயனர்கள் வெரிசோன் நெட்வொர்க்கில் புதிய இணைப்பைச் சேர்க்க வேண்டும். நீங்கள் ஏற்கனவே வெரிசோன் பயனராக இருந்து, உங்கள் இருக்கும் எண்ணில் தொலைபேசியை மேம்படுத்த மட்டுமே விரும்பினால், இந்தச் சலுகையைப் பெற நீங்கள் தகுதியற்றவர் ஆவீர்கள். இது முற்றிலும் புதிய இணைப்புகளுக்கான சலுகை ஆகும். புதிய தொலைபேசி இணைப்பு, வெரிசோனின் மிக உயர்தர (Premium) வரம்பற்ற தரவுத் திட்டமான 'Unlimited Ultimate' திட்டத்தில் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். இலவசமாக வழங்கப்படும் பிக்சல் வாட்ச் 4 மற்றும் சாம்சங் டேப் எஸ்10 எஃப்இ 5ஜி ஆகிய இரண்டும் அவற்றின் சொந்த இணைக்கப்பட்ட சாதனத் திட்டங்களிலும் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் மட்டுமே, 36 மாதங்களுக்கான மாதாந்திர பில் வரவுகளைப் பெற முடியும்.

Verizon Black FridayPixelPixel 10 Pro XL freePixel Watch 4 free

