Samsung Galaxy S26 முதல் Realme 16 வரை.. 2026 பிப்பவரியில் அறிமுகமாகும் ஸ்மார்ட்போன்கள்!

பிப்ரவரி 2026 ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு ஒரு உற்சாகமான மற்றும் பரபரப்பான மாதமாக இருக்கும், ஏனெனில் பல முன்னணி தொழில்நுட்ப பிராண்டுகள் தங்கள் சமீபத்திய ஸ்மார்ட்போன்களை வெளியிட தயாராகி வருகின்றன. இந்த மாதம் சீனா, இந்தியா மற்றும் உலக சந்தையில் பல சக்திவாய்ந்த முதன்மை ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இந்த சாதனங்களில் சமீபத்திய செயலிகள், மேம்பட்ட கேமரா அமைப்புகள், வேகமான சார்ஜிங் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வடிவமைப்புகள் போன்ற அம்சங்கள் இடம்பெறும், இது பயனர்களுக்கு சிறந்த செயல்திறன் மற்றும் அனுபவத்தை வழங்க உதவும். குறிப்பாக Samsung அதன் அடுத்த தலைமுறை Galaxy S26 தொடர் ஸ்மார்ட்போனை வெளியிட தயாராகி வருகிறது, அதே நேரத்தில் OPPO, iQOO மற்றும் Vivo போன்ற பிராண்டுகள் இந்திய சந்தையில் புதிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகின்றன. கேமரா, பேட்டரி, செயல்திறன் மற்றும் AI அம்சங்களில் கவனம் செலுத்தி, இந்த வரவிருக்கும் ஸ்மார்ட்போன்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பட்ஜெட் பிரிவில் புதிய விருப்பங்களை வழங்கும். இந்நிலையில் பிப்ரவரி 2026 இல் வரவிருக்கும் ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
வரவிருக்கும் ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியல் (பிப்ரவரி 2026)
|Upcoming Smartphones
|Launch Date
|iQOO 15 Ultra
|பிப்ரவரி 4, 2026 (சீனா)
|OPPO K14x 5G
|பிப்ரவரி 10, 2026 (இந்தியா)
|iQOO 15R
|பிப்ரவரி 24, 2026 (இந்தியா)
|Vivo V70 Series
|பிப்ரவரி 2026 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இந்தியா)
|Galaxy S26 Series
|பிப்ரவரி 25, 2026 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, உலகளாவில் -இந்தியா)
|Galaxy A57 and Galaxy A37
|பிப்ரவரி 2026 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இந்தியா)
|Google Pixel 10a
|பிப்ரவரி 2026 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, உலகளாவில் மற்றும் இந்தியா)
|Motorola Edge 70 Fusion
|பிப்ரவரி 2026 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, உலகளாவில்)
|Realme 16
|பிப்ரவரி 2026 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, உலகளாவில்)
iQOO 15 Ultra
வெளியீட்டு தேதி: பிப்ரவரி 4, 2026 (சீனா)
iQOO 15 Ultra பிப்ரவரி 2026 இல் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் ஒரு முதன்மை ஸ்மார்ட்போனாக இருக்கும். இந்த தொலைபேசி உயர்மட்ட செயல்திறன், உயர்நிலை கேமரா வன்பொருள் மற்றும் பிரீமியம் வடிவமைப்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும், இது சீனாவின் முதன்மை ஸ்மார்ட்போன் பிரிவில் நேரடியாக போட்டியிட தயாராக உள்ளது. சில கசிந்த தகவல்களின்படி, iQOO 15 Ultra 2K தெளிவுத்திறனுடன் 6.85 அங்குல பிளாட் சாம்சங் LTPO டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கலாம். செயல்திறனுக்காக, இது Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது 24GB வரை RAM மற்றும் 1TB வரை சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தொலைபேசியில் மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பு இருக்கும், இவை மூன்றும் 50MP சென்சார்களாக இருக்கும். இந்த டெலிஃபோட்டோ கேமராக்களில் ஒன்று 3x ஆப்டிகல் ஜூம், 4.5 மிமீ குவிய நீளம் மற்றும் CIPA- மதிப்பிடப்பட்ட நிலைப்படுத்தலுடன் வரக்கூடும். முன்பக்கத்தில் 32MP கேமரா எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. iQOO 15 அல்ட்ரா 7400mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது 100W வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும்.
OPPO K14x 5G
வெளியீட்டு தேதி: பிப்ரவரி 10, 2026 (இந்தியா)
OPPO நிறுவனம் பிப்ரவரி 10, 2026 அன்று இந்தியாவில் OPPO K14x 5G-ஐ அறிமுகப்படுத்தும். OPPO K14x இன் மிகப்பெரிய பலம் அதன் பெரிய 6500mAh பேட்டரி ஆகும். இது 45W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. கேமராவைப் பொறுத்தவரை, இது AI Eraser, AI Unblur, AI Reflection Remover மற்றும் AI Best Shot போன்ற அம்சங்களுடன் 50MP பின்புற கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. டிஸ்ப்ளேவை பொறுத்தவரை, இந்த போன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 1125 nits வரை உச்ச பிரகாசத்துடன் 6.75-இன்ச் HD+ பேனலைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
iQOO 15R
வெளியீட்டு தேதி: பிப்ரவரி 24, 2026 (இந்தியா)
iQOO 15R பிப்ரவரி 2026 இல் அறிமுகப்படுத்தப்படும் இந்த சக்திவாய்ந்த ஸ்மார்ட்போன்களில் 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் மிக உயர்ந்த உச்ச பிரகாசத்துடன் 6.59-இன்ச் 1.5K AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது Android 16-அடிப்படையிலான Origin OS 6 ஐ இயக்கும் Snapdragon 8 Gen 5 செயலியால் இயக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தொலைபேசி 16GB வரை LPDDR5x RAM மற்றும் 1TB UFS 4.1 சேமிப்பகத்தை ஆதரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. iQOO 15R ஆனது OIS உடன் 200MP முதன்மை கேமராவையும், 8MP அல்ட்ரா-வைட் கேமராவையும் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. செல்ஃபிக்களுக்கு, இது 32MP முன் கேமராவைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Vivo V70 Series
வெளியீட்டு தேதி: பிப்ரவரி 2026 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இந்தியா)
Vivoவின் V-சீரிஸ் இந்த மாதம் வெளியாக தயாராகி வருகிறது. Vivo V70 மற்றும் V70 எலைட் மாடல்கள் OriginOS 6 உடன் வரலாம், அதே நேரத்தில் கேமரா அமைப்பில் பெரிய Sony சென்சார்கள் மற்றும் Zeiss டியூனிங் இடம்பெறலாம். இந்தத் தொடர் Vivo S50 வரிசையின் மறுபெயரிடப்பட்ட பதிப்பாக இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது, இதில் Snapdragon 8s Gen 3 செயலி, LPDDR5x RAM மற்றும் UFS 4.1 சேமிப்பகம் ஆகியவை அடங்கும்.
Galaxy S26 Series
வெளியீட்டு தேதி: பிப்ரவரி 25, 2026 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, உலகளாவிய-இந்தியா)
பிப்ரவரி 2026 இல் அறிமுகப்படுத்தப்படும் பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்களில் சாம்சங்கின் கேலக்ஸி S26 தொடர் மிகப்பெரிய ஈர்ப்பாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த முதன்மை வரிசையில் கேலக்ஸி S26, கேலக்ஸி S26+ மற்றும் கேலக்ஸி S26 அல்ட்ரா ஆகியவை அடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Galaxy A57 और Galaxy A37
வெளியீட்டு தேதி: பிப்ரவரி 2026 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இந்தியா)
சாம்சங் பிப்ரவரி 2026 இல் கேலக்ஸி A57 மற்றும் கேலக்ஸி A37 ஐ அறிமுகப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரண்டு போன்களும் AMOLED டிஸ்ப்ளேக்கள், பெரிய பேட்டரிகளை கொண்டிருக்கும்.
Google Pixel 10a
வெளியீட்டு தேதி: பிப்ரவரி 2026 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, உலகளாவிய மற்றும் இந்தியா)
கூகிள் பிக்சல் 10a பிப்ரவரி 2026 இல் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிக்சல் 10a இன் வடிவமைப்பு மற்றும் விவரக்குறிப்புகள் பெரும்பாலும் பிக்சல் 9a ஐப் போலவே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தொலைபேசியில் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.3-இன்ச் FHD+ pOLED டிஸ்ப்ளே இடம்பெறலாம். செயல்திறனுக்காக, இது கூகிளின் டென்சர் G4 சிப்செட்டைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது பிக்சல் 9a ஐ விட சற்று சிறப்பாக இருக்கும்.
Motorola Edge 70 Fusion
வெளியீட்டு தேதி: பிப்ரவரி 2026 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, உலகளாவியது)
மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 ஃப்யூஷன் நடுத்தர பிரிவில் வரும் ஸ்மார்ட்போனாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 5200 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசத்தையும் ஆதரிக்கும் 6.78-இன்ச் குவாட்-வளைந்த AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கலாம் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
Realme 16
வெளியீட்டு தேதி: பிப்ரவரி 2026 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, உலகளாவியது)
பிப்ரவரி 2026 இல் அறிமுகப்படுத்தப்படும் மலிவு விலை ஸ்மார்ட்போன்களில் ரியல்மி 16 ஒரு முன்னணியில் உள்ளது. பட்ஜெட் பிரிவில் மென்மையான டிஸ்ப்ளே, சக்திவாய்ந்த பேட்டரி மற்றும் வேகமான சார்ஜிங் போன்ற அம்சங்களை விரும்பும் பயனர்களை இந்த போன் குறிப்பாக குறிவைக்கும்.
