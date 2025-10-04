English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மெகா தள்ளுபடி.. பாதிக்கு பாதி விலையில் 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்கலாம்

Smart TV Deals On Amazon: அமேசானின் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025 ஸ்மார்ட் டிவிகளில் பெரும் தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இந்தப் பட்டியலில் 43 அங்குலங்கள் வரை திரை அளவுகள் கொண்ட மாடல்களும் அடங்கும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 4, 2025, 06:22 PM IST
  • ரூ.24,999இல் இருந்து ரூ.12,499 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
  • அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025
  • பெரிய 43 அங்குல ஸ்மார்ட் டிவிகள் தள்ளுபடி விலையில்

Trending Photos

இன்னும் 15 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது
camera icon10
Guru Peyarchi
இன்னும் 15 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது
ஓய்வு பெறும் ஜடேஜா... பிசிசிஐ எடுத்த முக்கிய முடிவு - ஷாக் காரணம்!
camera icon8
Ravindra Jadeja
ஓய்வு பெறும் ஜடேஜா... பிசிசிஐ எடுத்த முக்கிய முடிவு - ஷாக் காரணம்!
கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
camera icon11
Guru Peyarchi
கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
மெகா தள்ளுபடி.. பாதிக்கு பாதி விலையில் 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்கலாம்

43 Inch Smart TV Offers On Amazon Sale: அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025 ஸ்மார்ட் டிவிகளில் அற்புதமான தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது. இந்த விற்பனையின் போது பெரிய 43 அங்குல ஸ்மார்ட் டிவிகள் தள்ளுபடி விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. குறைந்த விலைகள் மற்றும் வங்கி சலுகைகளைப் பயன்படுத்தி இந்த டிவிகளை உங்கள் வீட்டின் ஒரு பகுதியாக மாற்றலாம். மலிவு விலையில் அவற்றை வாங்க இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு ஆகும். இது தொடர்பான முழுமையான விவரத்தை இங்கே பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD

அமேசான் விற்பனையில் இந்த டிவியின் விலை 50 சதவீத தள்ளுபடிக்குப் பிறகு ரூ.24,999இல் இருந்து ரூ.12,499 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வங்கிச் சலுகைகளைப் பயன்படுத்துவது விலையை மேலும் குறைக்கும். ஸ்மார்ட் டிவியில் 43-இன்ச் முழு HD QLED பேனல் உள்ளது. இதில் 24W ஒலி வெளியீடு கொண்ட ஸ்பீக்கர்கள் உள்ளன. இணைப்பு விருப்பங்களில் ப்ரீ-இன்ஸ்டால் OTT பயன்பாடுகள், பல போர்ட்கள் மற்றும் வாய்ஸ் இயக்கப்பட்ட ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆகியவை அடங்கும்.

Acer 43 inch G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV

இந்த ஏசர் டிவியின் விலை ரூபாய் 47,999 லிருந்து தற்போது ரூபாய் 19,999 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இதில் வங்கிச் சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன, இதனால் விலை மேலும் குறையக்கூடும். இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் 43-இன்ச் 4K அல்ட்ரா HD LED பேனல் மற்றும் 30W சவுண்ட் அவுட்புட் ஸ்பீக்கர் உள்ளது. இணைப்பிற்காக, டிவியில் பல ப்ரீ-இன்ஸ்டால் OTT பயன்பாடுகள், போர்ட்கள் மற்றும் வாய்ஸ் இயக்கப்பட்ட ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆகியவை உள்ளன.

VW 43 Inch Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV

இந்த ஸ்மார்ட் டிவியின் விலை ரூ.49,999 லிருந்து ரூ.16,999 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மிகவும் குறைந்த விலையில் இதை வாங்க இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும். வங்கி சலுகைகளைப் பயன்படுத்தி, இந்த டிவியை இன்னும் குறைவான விலையில் வாங்கலாம். மேலும் இது 43-இன்ச் 4K அல்ட்ரா HD QLED பேனலைக் கொண்டுள்ளது. இந்த டிவியில் 30W ஒலி வெளியீடு கொண்ட ஸ்பீக்கர்கள் உள்ளன. இணைப்பிற்காக, இது ப்ரீ-இன்ஸ்டால் OTT பயன்பாடுகள், பல போர்ட்கள் மற்றும் வாய்ஸ் இயக்கப்பட்ட ரிமோட் கண்ட்ரோலையும் உள்ளடக்கியது.

Redmi Xiaomi 43 Inch F Series Ultra HD Smart TV

அமேசான் விற்பனை காரணமாக இந்த ரெட்மி ஸ்மார்ட் டிவியின் விலை ரூ37,999 லிருந்து ரூ18,499 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கிச் சலுகைகளைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்கள் இன்னுமும் மலிவான விலையில் இந்த ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்கலாம். இந்த டிவியில் 43-இன்ச் 4K அல்ட்ரா HD LED பேனல் உள்ளது. இந்த சாதனம் 24W ஒலி வெளியீட்டைக் கொண்ட ஸ்பீக்கர்களைக் கொண்டுள்ளது. இணைப்பிற்காக, இதில் பல ப்ரீ-இன்ஸ்டால் OTT பயன்பாடுகள், போர்ட்கள் மற்றும் வாய்ஸ் இயக்கப்பட்ட ரிமோட் கண்ட்ரோலுடன் வருகிறது.

மேலும் படிக்க | பட்டையை கிளப்பும் அரட்டை App: புத்தம் புதிய அம்சம்.... இது WhatsApp -இல் கூட கிடையாது

மேலும் படிக்க | WhatsApp சேட்களை அப்படியே அரட்டை செயலிக்கு மாற்றலாம்: எதுவும் மிஸ் ஆகாது... செயல்முறை இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
AmazonAmazon sale43 inch smart tvSmart TV

Trending News