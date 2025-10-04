மெகா தள்ளுபடி.. பாதிக்கு பாதி விலையில் 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்கலாம்

43 Inch Smart TV Offers On Amazon Sale: அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் சேல் 2025 ஸ்மார்ட் டிவிகளில் அற்புதமான தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது. இந்த விற்பனையின் போது பெரிய 43 அங்குல ஸ்மார்ட் டிவிகள் தள்ளுபடி விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. குறைந்த விலைகள் மற்றும் வங்கி சலுகைகளைப் பயன்படுத்தி இந்த டிவிகளை உங்கள் வீட்டின் ஒரு பகுதியாக மாற்றலாம். மலிவு விலையில் அவற்றை வாங்க இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு ஆகும். இது தொடர்பான முழுமையான விவரத்தை இங்கே பார்ப்போம்.
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD
அமேசான் விற்பனையில் இந்த டிவியின் விலை 50 சதவீத தள்ளுபடிக்குப் பிறகு ரூ.24,999இல் இருந்து ரூ.12,499 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வங்கிச் சலுகைகளைப் பயன்படுத்துவது விலையை மேலும் குறைக்கும். ஸ்மார்ட் டிவியில் 43-இன்ச் முழு HD QLED பேனல் உள்ளது. இதில் 24W ஒலி வெளியீடு கொண்ட ஸ்பீக்கர்கள் உள்ளன. இணைப்பு விருப்பங்களில் ப்ரீ-இன்ஸ்டால் OTT பயன்பாடுகள், பல போர்ட்கள் மற்றும் வாய்ஸ் இயக்கப்பட்ட ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆகியவை அடங்கும்.
Acer 43 inch G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV
இந்த ஏசர் டிவியின் விலை ரூபாய் 47,999 லிருந்து தற்போது ரூபாய் 19,999 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இதில் வங்கிச் சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன, இதனால் விலை மேலும் குறையக்கூடும். இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் 43-இன்ச் 4K அல்ட்ரா HD LED பேனல் மற்றும் 30W சவுண்ட் அவுட்புட் ஸ்பீக்கர் உள்ளது. இணைப்பிற்காக, டிவியில் பல ப்ரீ-இன்ஸ்டால் OTT பயன்பாடுகள், போர்ட்கள் மற்றும் வாய்ஸ் இயக்கப்பட்ட ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆகியவை உள்ளன.
VW 43 Inch Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV
இந்த ஸ்மார்ட் டிவியின் விலை ரூ.49,999 லிருந்து ரூ.16,999 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மிகவும் குறைந்த விலையில் இதை வாங்க இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும். வங்கி சலுகைகளைப் பயன்படுத்தி, இந்த டிவியை இன்னும் குறைவான விலையில் வாங்கலாம். மேலும் இது 43-இன்ச் 4K அல்ட்ரா HD QLED பேனலைக் கொண்டுள்ளது. இந்த டிவியில் 30W ஒலி வெளியீடு கொண்ட ஸ்பீக்கர்கள் உள்ளன. இணைப்பிற்காக, இது ப்ரீ-இன்ஸ்டால் OTT பயன்பாடுகள், பல போர்ட்கள் மற்றும் வாய்ஸ் இயக்கப்பட்ட ரிமோட் கண்ட்ரோலையும் உள்ளடக்கியது.
Redmi Xiaomi 43 Inch F Series Ultra HD Smart TV
அமேசான் விற்பனை காரணமாக இந்த ரெட்மி ஸ்மார்ட் டிவியின் விலை ரூ37,999 லிருந்து ரூ18,499 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கிச் சலுகைகளைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்கள் இன்னுமும் மலிவான விலையில் இந்த ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்கலாம். இந்த டிவியில் 43-இன்ச் 4K அல்ட்ரா HD LED பேனல் உள்ளது. இந்த சாதனம் 24W ஒலி வெளியீட்டைக் கொண்ட ஸ்பீக்கர்களைக் கொண்டுள்ளது. இணைப்பிற்காக, இதில் பல ப்ரீ-இன்ஸ்டால் OTT பயன்பாடுகள், போர்ட்கள் மற்றும் வாய்ஸ் இயக்கப்பட்ட ரிமோட் கண்ட்ரோலுடன் வருகிறது.
