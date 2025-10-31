English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • ரூ.15,000 -க்கும் குறைந்த விலையில் ஆட்டோமேடிக் மெஷின்கள்: பிளிப்கார்ட் அதிரடி

ரூ.15,000 -க்கும் குறைந்த விலையில் ஆட்டோமேடிக் மெஷின்கள்: பிளிப்கார்ட் அதிரடி

Flipkart Discount Offer: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட் வாஷிங் மெஷின்களில் சிறந்த சலுகைகளை வழங்குகிறது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 31, 2025, 07:28 PM IST
  • ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட் இதில் சிறந்த சலுகைகளை வழங்குகிறது.
  • Panasonic, Samsung மற்றும் Realme போன்ற முக்கிய நிறுவனங்களின் சலவை இயந்திரங்கள் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடி.
  • வங்கி மற்றும் பரிமாற்ற சலுகைகளும் கிடைக்கும்.

ரூ.15,000 -க்கும் குறைந்த விலையில் ஆட்டோமேடிக் மெஷின்கள்: பிளிப்கார்ட் அதிரடி

Automatic Washing Machine Under ₹15000: வாஷிங் மெஷின் வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? ரூ.15,000 பட்ஜெட்டுக்குள் புதிய ஆட்டோமேடிக் வாஷிங் மெஷினை வாங்க விரும்பினால், அதற்கு இப்போது நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

Flipkart Discount Offer

ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட் இதில் சிறந்த சலுகைகளை வழங்குகிறது. Panasonic, Samsung மற்றும் Realme போன்ற முக்கிய நிறுவனங்களின் சலவை இயந்திரங்கள் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன. மேலும், வங்கி மற்றும் பரிமாற்ற சலுகைகளைப் பயன்படுத்தி அவற்றை இன்னும் குறைந்த விலையில் வாங்கலாம். பிளிப்கார்ட்டில் வாஷிங் மெஷின் வாங்க கிடைக்கும் சிறந்த சலுகைகள்ப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

ரூ.15,000 -க்குள் கிடைக்கும் Top Load Washing Machines

Panasonic 6.5 kg Fully Automatic Top Load Washing Machine

Panasonic இன் 6.5 கிலோ முழு தானியங்கி வாஷிங் மெஷின் 28% தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது. இதன் விலை ரூ.20,400 லிருந்து ரூ.14,490 ஆகக் குறைக்கப்படுகிறது. இந்த வாஷிங் மெஷினை வாங்கும்போது ஆக்சிஸ் பேங்க் ஃபிளிப்கார்ட் டெபிட் கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தினால், 5% கேஷ்பேக் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளுடன் ரூ.4,930 வரை சேமிக்க ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

Samsung 7 kg Fully Automatic Top Load Washing Machine

இந்த சாம்சங் ஆட்டோமேடிக் வாஷிங் மெஷினில் 29% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு, விலை ரூ.21,000 லிருந்து வெறும் ரூ.14,790 ஆகக் குறைந்துள்ளது. சாம்சங் போன்ற பிரீமியம் பிராண்டிலிருந்து இவ்வளவு குறைந்த விலையில் 7 கிலோ எடையுள்ள வாஷிங் மெஷினைப் பெறுவது ஒரு சிறந்த விஷயம். வங்கி மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளும் இதில் கிடைக்கின்றன. இது இயந்திரத்தின் விலையைக் கணிசமாகக் குறைக்கும்.

Realme TechLife 7 kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine

ரியல்மே டெக்லைஃப் 7 கிலோ 5 ஸ்டார் முழு தானியங்கி வாஷிங் மெஷினின் MRP ரூ.21,990 ஆகும். இருப்பினும், ஃபிளிப்கார்ட்டில் 48% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு, அது வெறும் ரூ.11,690க்கு கிடைக்கிறது. கூடுதலாக, ஆக்சிஸ் பேங்க் ஃபிளிப்கார்ட் டெபிட் கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தினால் ரூ.750 வரை 5% கேஷ்பேக்கைப் பெறலாம். இது இந்த வாஷிங் மெஷினின் விலையை மேலும் குறைக்கிறது. கூடுதலாக, எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை மூலம் கூடுதலாக ரூ.4,390 தள்ளுபடியும் பெறலாம்.

MarQ by Flipkart 6.5 kg Fully Automatic Top Load Washing Machine 

இந்த Flipkart இயந்திரத்தை 39% தள்ளுபடியில் வெறும் ரூ11,490க்கு வாங்கலாம். 6.5 கிலோ கொள்ளளவு கொண்ட இது, பட்ஜெட்டுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். கூடுதலாக, Axis Bank Flipkart டெபிட் கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தினால் ரூ750 வரை 5% கேஷ்பேக்கைப் பெறலாம். பழைய அல்லது ஏற்கனவே உள்ள வாஷிங் மெஷினை எக்ஸ்சேஞ் செய்தால் ரூ.4,930 வரை சேமிக்கலாம்.

Haier 7 kg Fully Automatic Top Load Washing Machine 

Haier 7 கிலோ முழு தானியங்கி வாஷிங் மெஷினின் MRP ரூ.20,990. 33% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு, இந்த வாஷிங் மெஷின் Flipkart இல் ரூ.13,990க்கு கிடைக்கிறது. ஆக்சிஸ் வங்கி பிளிப்கார்ட் டெபிட் கார்டின் தள்ளுபடி மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையும் இதில் கிடைக்கும். இது இந்த வாஷிங் மெஷினின் விலையை மேலும் குறைக்கும்.

மேலும் படிக்க | BSNL Recharge Plan: குறைந்த விலையில் அதிக வேலிடிட்டி: சிறந்த BSNL திட்டங்கள்

மேலும் படிக்க | மலிவான விலையில் 200MP கேமரா, DSLR தரம்: Vivo X200 Pro 5G-யில் அதிரடி ₹7000 தள்ளுபடி

