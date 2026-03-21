ரூ.749 செலுத்தி Samsung Galaxy S26 Ultra வாங்கலாம்.. பாதிக்கு பாதி விலை விற்பனை

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 21, 2026, 12:10 PM IST
  • Galaxy Forever திட்டத்தின் சிறப்பு என்ன?
  • இந்தச் சலுகை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
  • விலை மற்றும் EMI விவரங்கள்

8வது ஊதியக்குழு Fitment Factor: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு Fitment Factor: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
துரந்தர் 2 முதல் நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்‌ஷன்! அடேங்கப்பா..இத்தனை கோடியா?
camera icon7
Dhurandhar 2
துரந்தர் 2 முதல் நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்‌ஷன்! அடேங்கப்பா..இத்தனை கோடியா?
8வது ஊதியக்குழு: அடிதூள்!! லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சங்களில் அரியர் தொகை
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அடிதூள்!! லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சங்களில் அரியர் தொகை
மாணவர்களுக்கு குஷியான செய்தி! முன்கூட்டியே கோடை விடுமுறை.. சூப்பர் அப்டேட்!
camera icon7
TN School Leave
மாணவர்களுக்கு குஷியான செய்தி! முன்கூட்டியே கோடை விடுமுறை.. சூப்பர் அப்டேட்!
Samsung Galaxy S26 Ultra: ஒரு உயர்தர ஸ்மார்ட்போனை வாங்க நாம் அதிக அளவில் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும்; ஆனால், இப்போது இது போன்ற முதன்மை ரக (flagship) போனை வாங்குவதை இன்னும் சற்று எளிதாக்கும் வகையில், சாம்சங் நிறுவனம் தற்போது இந்தியாவில் ஒரு புதிய டிஸ்கௌண்ட் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 'Galaxy Forever' எனப்படும் ஒரு புதிய உரிமைத்துவ மாதிரியை அந்நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது; இத்திட்டத்தின் கீழ், வாடிக்கையாளர்கள் Samsung Galaxy S26 Ultra அல்லது Samsung Galaxy S26 Plus போன்களின் விலையில் வெறும் 50 சதவீதத்தை மட்டும் செலுத்தி, வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்ல முடியும். இருப்பினும், இந்தச் சலுகையில் ஒரு சிறிய நிபந்தனை உள்ளது; அதை வாடிக்கையாளர்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்.

Galaxy Forever திட்டத்தின் சிறப்பு என்ன?

Samsung Galaxy S26 Ultra மற்றும் Samsung Galaxy S26 Plus ஆகிய மாடல்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள 'Galaxy Forever' திட்டம், ஒரு புதிய கொள்முதல் மாதிரியாகும். இந்த திட்டத்தின் கீழ், பயனர்கள் தொலைபேசியின் மொத்த விலையில் 50 சதவீதத்தை மட்டுமே முதல் ஆண்டில் செலுத்தினால் போதுமானது. இந்தத் தொகையை 12 தவணைகளாக, எவ்விதக் கூடுதல் கட்டணமும் இன்றி (No-cost EMIs) செலுத்தினால் போதும்.

இந்த திட்டத்தில், சுமார் ரூ.13,999 மதிப்புள்ள 13 மாதங்களுக்கான Samsung Care+ பாதுகாப்பு வசதியும் அடங்கியுள்ளது. இது விபத்து (accidental) மற்றும் திரவத்தால் (liquid damage) ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.

இந்தச் சலுகை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

Galaxy Forever திட்டத்தில் இணைவதற்கு, வாடிக்கையாளர்கள் சில எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

முதலில், தொலைபேசியின் விலையில் 50% தொகையை கிரெடிட் கார்டு அல்லது சாம்சங் ஃபைனான்ஸ் பிளஸ் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
இந்தத் தொகை 12 மாதாந்திர வட்டியில்லா EMI-களாகப் பிரிக்கப்படும்.
கூடுதலாக, மாதந்தோறும் சுமார் ரூ.749 திட்டக் கட்டணமும் பொருந்தும்.
12 மாதங்கள் முடிந்ததும், பயனர்களுக்கு மூன்று விருப்பங்கள் உள்ளன:
அவர்கள் தொலைபேசியைத் திருப்பிக் கொடுத்து, 50% பைபேக் மதிப்பைப் பெறலாம்.
மீதமுள்ள 50% தொகையைச் செலுத்தி தொலைபேசியை வைத்துக்கொள்ளலாம்.
அல்லது, அவர்கள் ஒரு புதிய கேலக்ஸி முதன்மை சாதனத்திற்கு மேம்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

தொலைபேசியானது Samsung Finance Plus மூலம் வாங்கப்பட்டிருந்தால், புதிய மாடல் வெளியாகும் போது வாடிக்கையாளர்கள் அதனை மேம்படுத்திக்கொள்ளவும் முடியும்.

விலை மற்றும் EMI விவரங்கள்

'Galaxy Forever' திட்டம் தற்போது Samsung நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலும், இந்தியா முழுவதும் உள்ள 1,500-க்கும் மேற்பட்ட Samsung Experience Stores-லும் கிடைக்கிறது. இந்த முன்னெடுப்பிற்காக, நிறுவனம் Servify மற்றும் DMI Finance ஆகியவற்றுடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது.

Galaxy S26 Ultra: ரூ.1,39,999 முதல்
மாதத்திற்கு சுமார் ரூ.6,583 (திட்டக் கட்டணங்கள் உட்பட)

Galaxy S26 Plus: ரூ.1,19,999 முதல்
மாதத்திற்கு சுமார் ரூ.5,750

'Galaxy Forever' திட்டத்தை எப்படி பெறுவது?

இது போன்ற நிகழ்வு கடந்த ஆண்டு, கூகுளும் இந்தியாவில் 'Pixel Upgrade Program'-ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. இருப்பினும், இவ்விரு திட்டங்களுக்கும் இடையே சில வேறுபாடுகள் உள்ளன. சாம்சங்கின் திட்டத்தின் கீழ், தொகையில் 50 சதவீதத்தை முன்பணமாகச் செலுத்த வேண்டும்; அதேவேளையில், கூகுள் 24 மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்ட மாதத் தவணை (EMI) வசதியை வழங்குகிறது.

இதற்கிடையில், 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு தங்கள் தொலைபேசியைத் திருப்பியளிக்கவும், வைத்துக்கொள்ளவும் அல்லது மேம்படுத்திக்கொள்ளவும் Samsung பயனர்களுக்குச் சுதந்திரம் அளிக்கிறது. மேலும், 'Galaxy Forever' திட்டமானது 'Samsung Care+' பாதுகாப்பையும் உள்ளடக்கியுள்ளது; இது தற்செயலான சேதங்கள் குறித்த கவலைகளைப் போக்குகிறது.

Samsung Galaxy S25 Ultra போன் விலை குறைப்பு 

இதனிடையே இந்தியாவில் Samsung Galaxy S25 Ultra போனின் விலையை Samsung நிறுவனம் குறைத்துள்ளது; இந்த மாற்றியமைக்கப்பட்ட விலை விவரங்கள் தற்போது அதன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. 

Samsung நிறுவனம் Galaxy S25 Ultra போனின் மூன்று வகைகளின் விலையையும் குறைத்துள்ளது; எனினும், அடிப்படை மாடலை வாங்கத் திட்டமிடுபவர்களுக்கே இதில் மிகப்பெரிய பலன் கிடைக்கிறது. முன்னதாக ரூ. 1,29,999-க்கு விற்கப்பட்ட 12GB + 256GB பதிப்பு, தற்போது ரூ. 1,19,999-க்குக் கிடைக்கிறது. 512GB மாடலின் விலை ரூ. 1,41,999-லிருந்து ரூ. 1,39,999-ஆகச் சற்று குறைந்துள்ளது; அதேவேளையில், 1TB வகையின் விலை ரூ. 1,69,999-க்குப் பதிலாக தற்போது ரூ. 1,65,999-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | iQOO Z11 5G மார்ச் 26 அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய அம்சங்கள்

மேலும் படிக்க | Realme P4 Lite 5G அறிமுகம் ஆனது: ரூ.13,000-க்கும் குறைவான விலையில் அசத்தலான அம்சங்கள்

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

