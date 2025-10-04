English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஜியோ ரீசார்ஜ் திட்டம்.. பல நன்மைகளுடன், வரம்பற்ற 5G டேட்டாவைப் பெறலாம்

Reliance Jio Recharge Plan For 365 Days: ஸ்மார்ட்போன் பயனர்கள் எப்போதுமே குறைந்த விலையில் அதிக டேட்டா கிடைக்கும் ரீசார்ஜ் திட்டங்களையே விரும்புகிறார்கள். இந்தச் சூழலில், ஜியோ நிறுவனம் தன் பயனர்களுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு வரம்பற்ற 5G டேட்டாவை வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 4, 2025, 09:04 PM IST
  • நிறுவனம் ஒரு வருடத்திற்கு 12 வவுச்சர்களை வழங்கும்
  • அதிவேக தரவை முன்கூட்டியே ரீசார்ஜ் செய்திருக்க வேண்டும்.

Reliance Jio Recharge Plan For 365 Days: ரிலையன்ஸ் ஜியோ (Reliance Jio) பெரும்பாலும் தனது பயனர்களுக்கு பல புதிய திட்டங்களை வழங்கி வருகிறது. மற்ற நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் ஜியோ நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகவும் மலிவான திட்டங்களை வழங்கியுள்ளது. ரிலையன்ஸ் ஜியோ அனைத்து விலையிலும் பல திட்டங்களை அறிமுகம் செய்து வருகிறது. ஆனால் ஜியோ குறைந்த விலையில் வரம்பற்ற 5G தரவை வழங்கும் மலிவான திட்டத்தையும் தற்போது அறிமுகம் படுத்தியுள்ளது. இந்த திட்டத்திற்கு, நீங்கள் ரூ.601 மட்டுமே கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இந்த திட்டத்தைப் பற்றி இப்போது அறிந்து கொள்வோம்.

ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் இந்த நிபந்தனையை தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டும்

ஜியோவின் இந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில், நிச்சயமாக, பயனர்களுக்கு வரம்பற்ற 5G தரவு வழங்கப்படுகிறது, ஆனால் இதனுடன், வாடிக்கையாளர்கள் நிறுவனத்தின் ஒரு நிபந்தனையையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உண்மையில், நிறுவனத்தின் நிபந்தனை என்னவென்றால், இந்த திட்டத்திற்கு நீங்கள் ரீசார்ஜ் செய்யும் போதெல்லாம், உங்கள் தொலைபேசியில் 1.5 ஜிபி அதிவேக தரவை முன்கூட்டியே ரீசார்ஜ் செய்திருக்க வேண்டும்.

நிறுவனம் ஒரு வருடத்திற்கு 12 வவுச்சர்களை வழங்கும்

ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் ரூ.601 திட்டத்தை ரீசார்ஜ் செய்யும்போது, நிறுவனத்தால் உங்களுக்கு 12 வவுச்சர்களின் வசதி வழங்கப்படும். அதாவது, நீங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு வவுச்சரைப் பயன்படுத்தலாம். வவுச்சரைப் பெற, நீங்கள் My Jio செயலிக்குச் செல்ல வேண்டும். பின்னர் இங்குள்ள வவுச்சர் பிரிவில் வவுச்சரை மீட்டு வரம்பற்ற 5G தரவைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

இந்த பிளானுக்கு பயனர்கள் அன்லிமிடெட் 5ஜி டேட்டாவை பெற முடியும் மற்றும் ஒரு நாளைக்கு 3ஜிபி அதிகரித்த 4ஜி டேட்டாவையும் பெற முடியும். அதோடு நீங்கள் ஏற்கனவே ரீசார்ஜ் செய்திருக்கும் திட்டத்தின் அடிப்படையில் தற்போதைய இந்த திட்டம் செல்லுபடியாகும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். ஏற்கனவே 1.5 ஜிபி டேட்டாவை வழங்கும் திட்டத்தின் மூலம் ரீசார்ஜ் செய்திருந்தால் மட்டுமே ரூ.601 திட்டத்திற்கு ரீசார்ஜ் செய்ய முடியும்.

யார் யார் இந்த திட்டத்தைப் பயன்படுத்தலாம்?

ஜியோவின் வரம்பற்ற 5ஜி ரீசார்ஜ் திட்டத்தை ரூ.199, ரூ.239, ரூ.299, ரூ.319, ரூ.329, ரூ.579, ரூ.666, ரூ.769 மற்றும் ரூ.899 போன்ற பல பிரபலமான ரீசார்ஜ் திட்டங்களை பயன்படுத்தி ரீசார்ஜ் செய்திருப்பவர்கள் கூடுதல் டேட்டாவை பெற பயன்படுத்தலாம்.

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale 2025: 46% தள்ளுபடியில் கிடைத்த Samsung Galaxy S24

மேலும் படிக்க | மெகா தள்ளுபடி.. பாதிக்கு பாதி விலையில் 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்கலாம்

