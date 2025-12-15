Samsung 5G பிரீமியம் போனில் ₹25,000 தள்ளுபடி, உடனே ஆர்டர் போடுங்க

Samsung Galaxy S24 5G Sale: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃப்ளிப்கார்ட்டின் End Of Season Sale 2025 விற்பனை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இது பல்வேறு வகையான பொருட்களில் பெரும் தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது. குறிப்பாக, ஸ்மார்ட்போன்களில் அசத்தலான தள்ளுபடிகள் கிடைக்கின்றன. புத்தாண்டுக்கு முன் தங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனை மாற்ற நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும்.
குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் Samsung Galaxy S24
நீங்கள் மலிவு விலையில் பிரீமியம் 5G போன் வாங்க விரும்பினால், Flipkart தளத்தில் உங்களுக்காக ஒரு அருமையான சலுகை காத்திருக்கிறது. பிரபலமான Flipkart இ-காமர்ஸ் தளம் தற்போது சீசன் முடிவு விற்பனையை (End of Season Sale) நடத்தி வருகிறது. இந்த சிறப்பு விற்பனை கடந்த டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி, வரும் டிசம்பர் 21 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த விற்பனையின்போது பல ஸ்மார்ட்போன்கள் மிகக் குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன. குறிப்பாக, மிகப் பெரிய சலுகை Samsung Galaxy S24 5G போனில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது தற்போது எந்தவிதமான வங்கி சலுகைகளும் இல்லாமல் நேரடியாக ₹25,000 தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது.
எனவே, நீங்கள் ஒரு புதிய போனுக்கு மேம்படுத்துவது பற்றி யோசித்தால், இந்தச் சலுகையைத் தவறவிடக் கூடாது. இதைப்பற்றி மேலும் விவரங்களைத் தெரிந்துகொள்வோம்...
Samsung Galaxy S24 5G இல் தள்ளுபடி சலுகைகள்
சாம்சங் கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்திய ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன் தற்போது மிகப்பெரிய தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது.
அறிமுக விலை- ₹74,999
தற்போதைய விலை- ₹49,999 (Flipkart சீசன் முடிவு விற்பனையின் போது)
மொத்த தள்ளுபடி- ₹25,000
இந்த ஸ்மார்ட்போனை வெறும் ₹49,999க்கு வாங்கலாம். இது அதன் அசல் விலையில் இருந்து ₹25,000 தள்ளுபடி ஆகும்.
Flipkart வாடிக்கையாளர்களுக்கு மேலும் கவர்ச்சிகரமான வங்கிச் சலுகைகளை வழங்குகிறது:
Flipkart SBI கிரெடிட் கார்டு மற்றும் Flipkart Axis Bank கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி வாங்கும் போது 5% வரை கேஷ்பேக் பெறலாம். இந்த தள்ளுபடி மற்றும் சலுகைகள் மூலம் இந்த பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போனை மிகக் குறைந்த விலையில் வாங்க ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது.
கூடுதலாக, இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஒரு சிறப்பு எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையுடன் கிடைக்கிறது, இதன் மூலம் உங்களுக்கு ₹41,700 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் மதிப்பை வழங்க முடியும். இருப்பினும், இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் மதிப்பு உங்கள் பழைய போனின் நிலை மற்றும் மாடலைப் பொறுத்தது. இந்த சலுகை ஸ்மார்ட்போனின் 128GB மாறுபாட்டிற்கு செல்லுபடியாகும்.
Samsung Galaxy S24 5G இன் முக்கிய அம்சங்கள்
Samsung Galaxy S24 5G 6.2-இன்ச் ஃபுல் HD+ டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 8GB RAM மற்றும் 128GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜுடன் வருகிறது. இது 50MP + 12MP + 10MP பின்புற கேமரா மற்றும் 12MP முன் கேமராவுடன் மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பையும் கொண்டுள்ளது. இது சக்திவாய்ந்த ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜெனரல் 3 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் 4000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
