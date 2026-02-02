Samsung Galaxy S25 Plus போனில் ₹25,000 தள்ளுபடி, உடனே ஆர்டர் போடுங்க

Samsung Galaxy S25 Plus: பிரபல தொழில்நுட்ப நிறுவனமான Samsung நிறுவனத்தின் பிரிமியம் தொலைபேசியை வாங்க திட்டமிட்டுள்ளீர்களா? முன்னணி இ-காமர்ஸ் வலைத்தளமான Amazon நிறுவனம் தற்போது எதிர்பாராத விதமாக கடந்த ஆண்டு அறிமுகமான Samsung Galaxy S25 தொடரின் அற்புதமான அம்சங்கள் கொண்ட Samsung Galaxy S25 Plus ஸ்மார்ட்போன் மீது மிகப்பெரிய தள்ளுபடியை அறிவித்துள்ளது. பிரீமியம் அனுபவத்தை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இந்த சலுகை சிறந்த தேர்வாகும் இருக்கும்.
அமேசானில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி சலுகை..
பிரிமியம் போன்கள் பொதுவாக மிகவும் விலை உயர்ந்த பிரிவில் தான் வரும். இருப்பினும், அமேசான் இந்தியா தற்போது Samsung Galaxy S25 Plus 12 ஜிபி ரேம், 256 ஜிபி சேமிப்பு வகைக்கு ரூ. 30,000 நேரடி தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இதன் வெளியீட்டு விலை ரூ. 99,999 இருந்த நிலையில் தற்போது Amazon விற்பனையில் ரூ. 74,999க்கு வாங்கலாம். கூடுதலாக ரூ. 5,000 நேரடி கூப்பன் தள்ளுபடியும் இதில் வழங்கப்படுகிறது. இந்த சலுகைகள் அனைத்தும் பயன்படுத்துவதன் மொள்ளம், இந்த போனை ரூ. 69,999க்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்ளலாம்.
அற்புதமான டிஸ்ப்ளே..
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 6.7-இன்ச் டைனமிக் LTPO AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 2600 nits உச்ச பிரகாசத்துடன் வருகிறது. இது சூரிய ஒளியில் கூட திரையை மிகவும் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. இது Qualcomm Snapdragon 8 Elite செயலியையும் பயன்படுத்துகிறது. எனவே, கேமிங் அல்லது மல்டி டாஸ்க்கிங் என எதுவாக இருந்தாலும், Samsung Galaxy S25 Plus மிகவும் சீராக இயங்கும் ஸ்மார்ட்போன் பிரிவில் வருகிறது.
டிரிபிள் கேமரா அமைப்பு..
போட்டோ பிரியர்களுக்கு, இந்த தொலைபேசியில் மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பு உள்ளது. 50MP பிரதான கேமராவுடன், 12MP அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் மற்றும் 3x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 10MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா உள்ளது. செல்ஃபிக்களுக்கு, 12MP முன் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. தொழில்முறை அளவிலான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை எடுக்க இந்த கேமரா அமைப்பு போதுமானதை விட அதிகம்.
ஏழு வருட ஆண்ட்ராய்டு புதுப்பிப்புகள்..
Samsung Galaxy S25 Plus போனில் 4900mAh பேட்டரி உள்ளது. இது 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. மென்பொருளைப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 15 இல் இயங்குகிறது. இந்த போனுக்கு 7 ஆண்டுகளுக்கு முக்கிய ஆண்ட்ராய்டு புதுப்பிப்புகளை வழங்குவதாக நிறுவனம் உறுதியளித்துள்ளது.
