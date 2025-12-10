English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Google AI Plus இந்தியாவில் அறிமுகம்: வெறும் ரூ.399 -க்கு கிடைக்கும் ஏகப்பட்ட அம்சங்கள்

Google AI Plus இந்தியாவில் அறிமுகம்: வெறும் ரூ.399 -க்கு கிடைக்கும் ஏகப்பட்ட அம்சங்கள்

Google AI Plus: Google AI Plus என்றால் என்ன? இதனால் பயனர்களுக்கு கிடைக்கும் கூடுதல் நன்மைகள் என்ன? முழு விவரத்தையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 10, 2025, 01:40 PM IST
  • Google AI Plus அறிமுகம்.
  • இந்தத் திட்டத்தில் என்ன சேர்க்கப்பட்டுள்ளது?
  • இந்தியாவிற்கு இந்தத் திட்டம் ஏன் முக்கியமானது?

Google AI Plus இந்தியாவில் அறிமுகம்: வெறும் ரூ.399 -க்கு கிடைக்கும் ஏகப்பட்ட அம்சங்கள்

Google AI Plus: இந்திய பயனர்களுக்காக கூகிள் AI பிளஸ் என்ற புதிய சந்தா திட்டத்தை கூகிள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது பயனர்கள் கூகிளின் மிகவும் மேம்பட்ட AI அம்சங்களை குறைந்த விலையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விலை மாதத்திற்கு ₹399 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், புதிய பயனர்கள் முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு மாதத்திற்கு ₹199க்கு இதைப் பயன்படுத்தலாம். இது பயனர்களுக்கு இதில் எளிய தொடக்கத்தை அளிக்கிறது.

Google AI Plus: இந்தத் திட்டத்தில் என்ன சேர்க்கப்பட்டுள்ளது?

கூகிள் AI பிளஸின் மிகப்பெரிய நன்மை Gemini 3 Pro மாடலுக்கான விரிவாக்கப்பட்ட அணுகல் ஆகும். இது இன்றுவரை கூகிளின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த AI மாடலாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் மூலம், பயனர்கள் வேகமான, புத்திசாலித்தனமான மற்றும் துல்லியமான AI முடிவுகளை அனுபவிப்பார்கள். கண்டெண்ட் ரைடிங்க், கோடிங், மொழிபெயர்த்தல், ஐடியா ஜெனரேஷன் அல்லது வேறு எந்தப் பணியாக இருந்தாலும், ஜெமினி 3 ப்ரோ அனைத்து இடங்களிலும் பயன்படும்.

கூகிள் அதன் புதிய இமேஜ் AI மாடலான Nano Banana Pro -விற்கான அணுகலையும் திட்டத்தில் சேர்த்துள்ளது. இந்த மாதிரி மிகவும் விரிவான மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான படங்களை உருவாக்குகிறது. இதில் பயனர்கள் புகைப்படங்களைத் திருத்தலாம், புதிய காட்சி வடிவமைப்புகளை உருவாக்கலாம் மற்றும் ஜெமினி செயலிக்குள் நேரடியாக புதிய படங்களை உருவாக்கலாம்.

மிகவும் சுவாரஸ்யமான அம்சம் AI வீடியோ உருவாக்கமாகும். சந்தாதாரர்கள் செயலியிலிருந்து நேரடியாக குறு வீடியோக்களை உருவாக்க முடியும். கூடுதலாக, Flow எனப்படும் ஒரு புதிய படைப்பு கருவி உள்ளது. இது உங்கள் யோசனைகளை விரிவாக்கவும், அவற்றை காட்சி வடிவமாக மாற்றவும், கதைகளை உருவாக்கவும் உதவுகிறது.

Google இன் செயலிகளில் உள்ளமைக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் AI

Google AI Plus இன் ஒரு முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், இது Gmail மற்றும் Docs போன்ற அன்றாட பயன்பாடுகளை சிறந்ததாக்குகிறது. Gemini உடனான ஆழமான ஒருங்கிணைப்பு, மின்னஞ்சல்களை விரைவாக எழுதவும், முழு பத்திகளையும் மீண்டும் எழுதவும், உள்ளடக்கத்தை மேம்படுத்தவும், பெரிய அளவிலான தகவல்களைச் சுருக்கவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது—இவை அனைத்தும் ஒரு தனி கருவிக்கு மாறாமல் செய்யப்படும்.

NotepadLM உடன் மேம்படுத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி அனுபவம்

AI Plus சந்தா மூலம், பயனர்கள் Google இன் AI-அடிப்படையிலான ஆராய்ச்சி உதவியாளரான NotebookLM-க்கு நீட்டிக்கப்பட்ட அணுகலைப் பெறுவார்கள். இது நீண்ட ஆவணங்களைப் படிக்கவும், முக்கிய புள்ளிகளைப் பிரித்தெடுக்கவும், சம்மரிக்களை உருவாக்கவும் மற்றும் சிக்கலான தகவல்களை எளிதாக்கவும் உதவும். இது மாணவர்கள், தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

சேமிப்பு மற்றும் ஃபேமிலி ஷேரிங்கும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

Google AI Plus 200GB கிளவுட் சேமிப்பகத்தையும் கொண்டுள்ளது. இந்த சேமிப்பகம் Google Photos, Drive மற்றும் Gmail முழுவதும் வேலை செய்யும். இந்த திட்டத்தை நீங்கள் ஐந்து குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். அதாவது, ஒரே ஒரு சந்தா மூலம் முழு குடும்பத்திற்கும் கூகிள் சேவைகளை மேம்படுத்த முடியும்.

இந்தியாவிற்கு இந்தத் திட்டம் ஏன் முக்கியமானது?

கூகிளின் இந்த நடவடிக்கை, இந்தியாவில் அதிகமான மக்களுக்கு மலிவு விலையில் AI ஐ அணுகக்கூடியதாக மாற்றுவதற்கான ஒரு முயற்சியாகும். படிப்பு, அலுவலக வேலை, வணிகம், சமூக ஊடக உள்ளடக்க உருவாக்கம் அல்லது சிறிய தினசரி டிஜிட்டல் பணிகள் என எதுவாக இருந்தாலும் - AI Plus அனைத்தையும் எளிதாக்குகிறது. கூகிள் இந்த சந்தாவை "ஆல்-இன்-ஒன் AI அப்கிரேட்" என்று விவரிக்கிறது. இது இந்திய பயனர்களுக்கு முழு கூகிள் அனுபவத்தையும் புத்திசாலித்தனமாகவும் வேகமாகவும் மேம்படுத்துகிறது.

Google AI PlusGoogleAiTECHTechnology

