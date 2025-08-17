Google Pixel 10 Pro Fold போனின் அனைத்து அம்சங்களும் கசிந்தன, இதோ முழு விவரம்

Google Pixel 10 Pro Fold : கூகிளின் அடுத்த தலைமுறை ஸ்மார்ட்போன்கள் இந்த வாரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன. Made by Google நிகழ்வு ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த நிகழ்வின் போது, நிறுவனம் Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL மற்றும் Pixel 10 Pro Fold போன்களை கொண்டு வர உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டிற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு, லேப்டாப் போனின் அம்சங்கள் ஆன்லைனில் கசிந்துள்ளன. கசிவைப் பற்றி பேசுகையில், கூகிள் பிக்சல் 10 ப்ரோ ஃபோல்டில் 6.4-இன்ச் OLED டிஸ்ப்ளே இருக்கலாம். அதே நேரத்தில், முதன்மை கேமரா 8 அங்குலமாக இருக்கலாம். இது தவிர, போனில் கூகிள் டென்சர் ஜி5 சிப் இருக்கலாம்.
கூகிள் பிக்சல் 10 ப்ரோ ஃபோல்டின் முழு விவரக்குறிப்புகள் ஆன்லைனில் கசிந்துள்ளன
WinFuture இன் சமீபத்திய கசிந்த அறிக்கையில், கூகிள் பிக்சல் 10 ப்ரோ ஃபோல்டின் அம்சங்கள் ஆன்லைனில் கசிந்துள்ளன. இந்த போனில் 6.4-இன்ச் OLED டிஸ்ப்ளே இருக்கும். இது தவிர, இது 8-இன்ச் OLED பிரைமரி டிஸ்ப்ளேவையும் கொண்டிருக்கலாம். இரண்டு டிஸ்ப்ளேக்களும் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 3000 Nits வரை உச்ச பிரகாசத்தையும் கொண்டிருக்கும். இது தவிர, இந்த தொலைபேசியில் கூகிள் டென்சர் G5 செயலி பொருத்தப்பட்டிருக்கும். டென்சர் M2 பாதுகாப்பு சிப் இதனுடன் வழங்கப்படலாம்.
இதன் மூலம், 16GB வரை ரேம் மற்றும் 1TB சேமிப்பிடத்தை வழங்க முடியும். மேலும், இது Android 16 இல் வேலை செய்யும், இதன் மூலம் நிறுவனம் ஜெமினி நானோ, ஜெமினி லைவ், சர்க்கிள் டு சர்ச், கால் அசிஸ்ட் மற்றும் AI அம்சங்களை அணுகலாம்.
புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, தொலைபேசியில் மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் காணலாம். இந்த அமைப்பில் 48MP முதன்மை கேமராவைக் காணலாம். இதன் மூலம், 10.8MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸை 10X ஜூமுடன் வரலாம். அதே நேரத்தில், 10.5MP அல்ட்ரா-வைட் சென்சார் காணலாம்.
நிறுவனம் தொலைபேசியில் இரண்டு வண்ண விருப்பங்களை வழங்க முடியும், இதில் மூன்ஸ்டோன் மற்றும் ஜேட் வண்ண விருப்பங்கள் அடங்கும். இந்த போனின் பேட்டரி 5015mAh ஆகவும், 30W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் இருக்கும். கூகிள் பிக்சல் 10 ப்ரோ ஃபோல்டில் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள் மற்றும் 3 மைக்ரோஃபோன்கள் இருக்கும். இந்த அம்சங்கள் அனைத்தும் கசிவுகளில் தெரியவந்துள்ளன. நிறுவனம் இந்த போனை முற்றிலும் மாறுபட்ட அம்சங்களுடன் அறிமுகப்படுத்தக்கூடும்.
