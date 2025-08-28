English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Google Pixel 10 Series சேல் ஆரம்பம், இன்று முதல் டிஸ்கௌண்ட் விலையில் விற்பனை

Google Pixel 10 Series இன் விற்பனை இன்று முதல் தொடங்குகிறது. பிளிப்கார்ட் மற்றும் குரோமா போன்ற ஆன்லைன் ஸ்டோர்களில் பெரும் தள்ளுபடி விலையில் வாங்கலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 28, 2025, 12:40 PM IST
  • இந்தியாவில் கூகிள் பிக்சல் 10 சீரிஸ் விலை மற்றும் சலுகைகள்
  • கூகிள் பிக்சல் 10 ப்ரோ மற்றும் பிக்சல் 10 ப்ரோ எக்ஸ்எல்
  • Google Pixel 10 Series அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

Google Pixel 10 Series சேல் ஆரம்பம், இன்று முதல் டிஸ்கௌண்ட் விலையில் விற்பனை

கடந்த வாரம் இந்தியா உட்பட பல நாடுகளில் Google Pixel 10 Series அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த வரிசையில் கூகிள் பிக்சல் 10, பிக்சல் 10 ப்ரோ மற்றும் பிக்சல் 10 ப்ரோ எக்ஸ்எல் (Google Pixel 10, Pixel 10 Pro and Pixel 10 Pro XL ) ஆகியவை அடங்கும். இந்த மூன்று ஸ்மார்ட்போன்களிலும் சமீபத்திய Tensor G5 சிப் உள்ளதால், ஸ்மார்ட்போனை சீராக இயங்க உதவுகிறது. இது தவிர, இந்த புதிய மொபைல் போன்களில் 512 ஜிபி வரை ஸ்டோரேஜ், ஹை ரெசல்யூஷன் கொண்ட கேமரா மற்றும் சக்திவாய்ந்த பேட்டரி உள்ளன. இன்று இந்த போன்களின் முதல் விற்பனை, பிளிப்கார்ட், குரோமா மற்றும் விஜய் சேல்ஸ் (Flipkart, Croma and Vijay Sales ) போன்ற தளங்களில் காலை 10 மணி முதல் நேரலையில் இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்தியாவில் கூகிள் பிக்சல் 10 சீரிஸ் விலை மற்றும் சலுகைகள்

கூகிள் பிக்சல் 10 சீரிஸில் (Google Pixel 10 Series) வரும் முதல் மாடல் கூகிள் பிக்சல் 10 ஐப் பற்றி பேசுகையில், இந்த ஸ்மார்ட்போனின் 256 ஜிபி சேமிப்பு மாடலின் விலை ரூ.79,999 ஆகும். இந்த போனின் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு அதாவது கூகிள் பிக்சல் 10 ப்ரோவின் 256 ஜிபி சேமிப்பு மாறுபாடு ரூ.1,09,999க்கு விற்பனை செய்யப்படும். அதே நேரத்தில், இந்த ஸ்மார்ட்ஃபோனின் புதுப்பிக்கப்பட்ட மாடலான கூகிள் பிக்சல் 10 ப்ரோ எக்ஸ்எல்லின் விலை ரூ.1,24,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விலையில், 16 ஜிபி + 256 ஜிபி சேமிப்பு மாடலின் விலையாகும்.

அதுமட்டுமின்றி HDFC வங்கி கிரெடிட் கார்டு மூலம் கூகிள் பிக்சல் 10 வாங்கினால், ​​நேரடியாக ரூ.7000 பிளாட் தள்ளுபடியை பெறலாம். அதே நேரத்தில் கூகிள் பிக்சல் 10 ப்ரோ மற்றும் பிக்சல் 10 ப்ரோ எக்ஸ்எல்லில் ரூ.10,000 மெகா தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

கூகிள் பிக்சல் 10

கூகிள் பிக்சல் 10 Obsidian, Frost, Lemongrass மற்றும் Indigo வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 6.3-இன்ச் FHD + AMOLED டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இதன் புதுப்பிப்பு வீதம் 120Hz. இது டென்சர் G5 சிப் மற்றும் 256GB சேமிப்பிடத்தைக் கொண்டுள்ளது. புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, ஸ்மார்ட்போனில் 48MP பின்புறம் மற்றும் 10.5MP முன் கேமரா உள்ளது. இதன் பேட்டரி 4970mAh ஆகும். இது 29W வேகமான சார்ஜிங் மூலம் ஆதரிக்கப்படுகிறது.

கூகிள் பிக்சல் 10 ப்ரோ மற்றும் பிக்சல் 10 ப்ரோ எக்ஸ்எல்

கூகிள் பிக்சல் 10 ப்ரோ 6.3 இன்ச் LTPO AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் பிக்சல் 10 ப்ரோ எக்ஸ்எல் 6.8 இன்ச் QHD+ AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. சீராக செயல்பட, இரண்டு போன்களிலும் டென்சர் G5 சிப்செட் மற்றும் 512GB வரை ஸ்டோரேஜ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. புகைப்படங்களைக் கிளிக் செய்வதற்கு இரண்டின் பின்புறத்திலும் 50MP கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்பிற்கு 42MP கேமரா வழங்கப்படுகிறது.

பேட்டரியைப் பற்றி பேசுகையில், கூகிள் பிக்சல் 10 ப்ரோ 4870mAh பேட்டரியையும், பிக்சல் 10 ப்ரோ XL 5200mAh பேட்டரியையும் கொண்டுள்ளது. இணைப்பிற்காக, Wi-Fi, NFC, GPS, e-SIM, இயற்பியல் சிம் மற்றும் USB டைப்-C போர்ட் ஆகியவற்றிற்கான ஆதரவைக் கொண்டுள்ளன.

 

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy A35-க்கு பம்பர் தள்ளுபடி: 12,300 வரை தள்ளுபடி, உடனே படிக்கவும்

மேலும் படிக்க | Flipkart Black என்றால் என்ன? வாடிக்கையாளர்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் சிறப்பு சலுகைகள் என்ன?

About the Author
Google Pixel 10 SeriesGoogle PixelGoogleGoogle Pixel 10

