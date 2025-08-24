கூகிள் வீயோ (Veo) 3 இலவசம்: இனி இலவசமாக AI வீடியோக்களை உருவாக்கலாம்!

Google Veo 3 Free: கூகிள் நிறுவனம் தனது புதிய வீடியோ உருவாக்கும் AI மாதிரியான Veo 3-ஐ பயனர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கியுள்ளது. இந்தச் சக்திவாய்ந்த AI கருவியின் உதவியுடன், இனி எழுத்து அல்லது படங்களை உள்ளீடாகக் கொடுத்து (prompts), சில நொடிகளில் அற்புதமான வீடியோக்களை உருவாக்கலாம். இந்த வசதி, ஜெமினி (Gemini) செயலி மூலம் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கூகிளின் இந்த AI மாதிரி, உயர்தர வீடியோக்களை உருவாக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. இது மே 2025ல் நடைபெற்ற I/O மாநாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. முதலில், இது Google AI Pro சந்தா செலுத்தும் பயனர்களுக்கு மட்டுமே கிடைத்தது. ஆனால், சோஷியல் மீடியாக்களில் AI வீடியோக்கள் பிரபலமடைந்ததால், கூகிள் நிறுவனம் ஒரு பெரிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் Veo 3 மாதிரி, குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு, அனைத்து பயனர்களுக்கும் இலவசமாகக் கிடைக்கும் என்று அறிவித்துள்ளது. இந்த வார இறுதிச் சோதனையில், பயனர்கள் மூன்று வீடியோக்களை இலவசமாக உருவாக்க முடியும். இந்தச் சோதனைக்காக, Veo 3 Fast Model வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது, 8 வினாடிகள் நீளமுள்ள 720p தெளிவுத்திறன் கொண்ட வீடியோக்களை விரைவாக உருவாக்கும் திறன் கொண்டது.
வீடியோவை உருவாக்குவது எப்படி?
வீடியோக்களை உருவாக்க, உங்கள் ஸ்மார்ட்ஃபோன் அல்லது கணினியில் உள்ள ஜெமினி செயலியைத் திறக்க வேண்டும். தேடல் பட்டியில் உள்ள மூன்று புள்ளிகள் கொண்ட மெனுவைக் கிளிக் செய்தால், "Veo மூலம் வீடியோ உருவாக்கவும்" (Create a video with Veo) என்ற புதிய விருப்பம் தோன்றும். அதைக் கிளிக் செய்து, நீங்கள் உருவாக்க விரும்பும் காட்சியைக் குறித்த தகவலை உள்ளீடு செய்ய வேண்டும்.
விவரங்களை உள்ளிடுவது எப்படி?
நீங்கள் விரும்பும் காட்சியின் விவரிப்பை எழுத்து வடிவில் கொடுக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக:
"வெள்ளி கவசம் அணிந்த ஒரு வீரன், விடியற்காலையில் மூடுபனி நிறைந்த ஒரு மாயாஜாலக் காடு வழியாக நடந்து செல்கிறான். அவனைச் சுற்றி மின்மினிப் பூச்சிகள் பறக்கின்றன. மெதுவாக நகரும் கேமரா. பின்னணியில் ஒரு மாபெரும் இசை ஒலிக்க, வாளை உருவும்போது அதன் ஓசை எதிரொலிக்கிறது."
"பருவமழை நேரத்தில் பரபரப்பான மும்பை சாலைகள். மக்கள் குடை பிடித்து ஓடுகிறார்கள், டாக்ஸிகள் நீர் நிறைந்த பள்ளங்களில் சத்தம் எழுப்பி செல்கின்றன. பின்னணியில் தபலா மற்றும் சித்தார் இசை ஒலிக்க, தூரத்தில் ஹார்ன் மற்றும் மழைச் சத்தம் கேட்கிறது."
இப்படி விவரங்களை உள்ளீடு செய்தவுடன், Veo 3 சில நொடிகளில் 8 வினாடிகள் நீளமுள்ள வீடியோவை உருவாக்கிவிடும்.
Veo 3-இன் சிறப்பு
Veo 3-இன் ஒரு சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், அது உருவாக்கும் வீடியோவில் உள்ள காட்சிக்கு ஏற்ற ஒலி அல்லது பின்னணி இசையையும் தானாகவே இணைத்து விடுகிறது. இது, வீடியோவை மேலும் தத்ரூபமாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் மாற்றுகிறது. வீடியோக்களுடன் ஆடியோவும் ஒருங்கிணைக்கப்படுவதால், பயனர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
கூகிள் வீயோ 3 என்பது வெறும் வீடியோ உருவாக்கும் கருவி மட்டுமல்ல. இது செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் கற்பனைக்கு உயிரூட்டும் ஒரு சக்திவாய்ந்த தளம். புதியவர்கள் கூட இதைப் பயன்படுத்தித் தங்களது எண்ணங்களை அற்புதமான வீடியோக்களாக மாற்ற முடியும்.
வீயோ 3 எப்படிப் பதிவிறக்கம் செய்வது?
விண்ணப்பம் இல்லை, சேவைதான்: கூகிள் வீயோ 3 ஒரு தனிப்பட்ட செயலியாகவோ (App) அல்லது மென்பொருளாகவோ இல்லை. இது கூகிளின் ஜெமினி (Gemini) செயலி மற்றும் கூகிள் கிளவுட் (Google Cloud) சேவைகளுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜெமினி செயலி வழியாக: வீயோ 3-ஐப் பயன்படுத்த, உங்கள் ஸ்மார்ட்ஃபோனில் அல்லது கணினியில் ஜெமினி செயலியைத் திறக்க வேண்டும். அதில், வீடியோ உருவாக்கும் விருப்பம் இருக்கும். குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இது இலவசமாக வழங்கப்படுவதால், அதைப் பயன்படுத்த இந்த வழி எளிதானது.
கூகிள் AI ஸ்டுடியோ: தொழில்முறை பயன்பாட்டிற்கு, கூகிள் கிளவுட் AI ஸ்டுடியோவில் வீயோ 3 அணுகலாம். இதைப் பயன்படுத்தக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படலாம்.
புதியவர்கள் எப்படிப் பயன்படுத்துவது?
புதியவர்களுக்கு வீயோ 3 ஒரு வரப்பிரசாதம். ஏனெனில் இதற்கு எந்தத் தொழில்நுட்ப அறிவும் தேவையில்லை. நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாம், உங்கள் கற்பனையை எழுத்துக்களாக மாற்றுவது மட்டுமே.
ஆரம்பம்: ஜெமினி செயலியில் "வீடியோ உருவாக்கு" (Create a video) என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
விவரணை (Prompt) அளித்தல்: நீங்கள் உருவாக்க விரும்பும் காட்சியைக் குறித்த முழுமையான விவரத்தை டைப் செய்ய வேண்டும். முடிந்தவரை துல்லியமான மற்றும் விறுவிறுப்பான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தவும்.
முக்கிய வார்த்தைகள்: "திரைப்படம் போல்", "யதார்த்தமான", "கற்பனை", "அனிமேஷன்" போன்ற வார்த்தைகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம், வீடியோவின் பாணியை நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம்.
ஒலி மற்றும் இயக்கம்: வீயோ 3, வீடியோவுக்குத் தேவையான ஒலிகள், இசை மற்றும் அசைவுகளையும் தானே உருவாக்கும் திறன் கொண்டது. இதை உங்கள் உள்ளீட்டிலேயே குறிப்பிடலாம்.
சில வினாடிகள் காத்திருங்கள்: உங்கள் உள்ளீட்டைப் பெற்றவுடன், வீயோ 3 சில வினாடிகளில் வீடியோவை உருவாக்கும். அது முடிந்ததும், வீடியோவை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
வேறு எந்த விஷயங்களுக்குப் பயன்படுத்தலாம்?
வீயோ 3 என்பது வெறும் பொழுதுபோக்கிற்கான கருவி மட்டுமல்ல. இது பல துறைகளிலும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
சோஷியல் மீடியா கன்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்: இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ், யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் மற்றும் டிக்டாக் வீடியோக்களை மிக எளிதாக உருவாக்கலாம். நீங்கள் ஒரு வீடியோவை உருவாக்க விரும்பினால், அதற்கான காட்சி அமைப்பை உள்ளீடாகக் கொடுத்தால் போதும்.
மார்க்கெட்டிங் மற்றும் விளம்பரங்கள்: நிறுவனங்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளை விளம்பரப்படுத்த அல்லது புதிய விளம்பரக் கருத்துக்களைச் சோதிக்க இந்தத் தளத்தைப் பயன்படுத்தலாம். மிகக் குறைந்த செலவில், கண்ணைக் கவரும் விளம்பர வீடியோக்களை உருவாக்கலாம்.
கல்வி: ஆசிரியர்கள் பாடங்களை விளக்குவதற்கு அல்லது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை விளக்குவதற்கு இந்தத் தளத்தைப் பயன்படுத்தலாம். மாணவர்கள் தங்கள் ப்ராஜெக்ட்களுக்காகவும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்.
கலைஞர்கள்: திரைப்பட இயக்குநர்கள், ஓவியர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்கள் தங்கள் படைப்புகளுக்கான காட்சிகளை விரைவாக உருவாக்கிப் பார்க்க இது உதவும்.
கூடுதல் தகவல்:
கேரக்டர் கிரியேசன்: வீயோ 3-இல் ஒரு கதாபாத்திரத்தை வெவ்வேறு காட்சிகளிலும் ஒரே தோற்றத்துடன் (consistency) வைத்திருக்க முடியும். இதற்கு, அந்த கதாபாத்திரத்தின் விவரணையை ஒவ்வொரு உள்ளீட்டிலும் ஒரே மாதிரியாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
வாட்டர் மார்க் அடையாளம் (Watermark): வீயோ 3 மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வீடியோவிலும், அது AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டது என்பதைத் தெரிவிக்கும் வகையில், கண்ணுக்குத் தெரியும் மற்றும் கண்ணுக்குத் தெரியாத (SynthID) வாட்டர்மார்க் அடையாளங்கள் இருக்கும். இது, தவறான தகவல்கள் பரவுவதைத் தடுக்க உதவும்.வயோ 3, படைப்பாளிகள், வணிகர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு ஒரு புதிய வாய்ப்பைத் திறந்து வைத்துள்ளது. இது ஒரு சோதனை முயற்சியாக இருந்தாலும், எதிர்காலத்தில் இது மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | UPI 3.0 அறிமுகம்: இனி போன் மட்டுமல்ல, டிவி, கார், ஃபிரிட்ஜும் உங்கள் கட்டணங்களை செலுத்தும்
மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு கன்பார்ம் முன்பதிவு டிக்கெட் பெறுவது எப்படி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ