தீபாவளி பம்பர் சலுகைகள்! ஐபோன், சாம்சங் மீது அதிரடி தள்ளுபடி

Diwali Offers On Smartphone: தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக புதிய ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விரும்பினால், இந்த சலுகைகள் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதன்மை தொலைபேசிகள் தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 18, 2025, 06:18 PM IST
  • ஆப்பிளின் சமீபத்திய iPhone 17 Pro மாடல் உங்களுடையதாக மாற்றலாம்.
  • Flipkart தளத்தில் ரூபாய் 103,969க்குக் கிடைக்கிறது.

Diwali Deals on Smartphone: இந்த தீபாவளிக்கு உங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனை மாற்றி, சக்திவாய்ந்த செயல்திறன் மற்றும் சிறந்த கேமரா கொண்ட ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விரும்பினால், இந்த சலுகைகள் உங்களுக்கு சரியான தேர்வாக இருக்கும். ஆம், ஆன்லைன் சந்தை உங்கள் இதயத்தை வெல்லும் அற்புதமான முதன்மை சலுகைகளை வழங்குகிறது. இதில் எந்த தொலைபேசிகளுக்கு சிறந்த சலுகைகள் வழங்குகின்றன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

iPhone 17 Pro
ஆப்பிளின் சமீபத்திய iPhone 17 Pro மாடல் உங்களுடையதாக மாற்றலாம். இந்த தொலைபேசியின் விலை ரூபாய் 134,900 ஆகும், ஆனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தும்போது ரூபாய் 5,000 உடனடி கேஷ்பேக்கைப் பெறலாம். இந்த சக்திவாய்ந்த புதிய தொலைபேசி ஆப்பிள் நுண்ணறிவு அம்சங்களுடன் வருகிறது.

Oneplus 13
OnePlus இன் இந்த ஈர்க்கக்கூடிய முதன்மை தொலைபேசி ரூபாய் 61,985 தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் சிறந்த செயல்திறன் மற்றும் சிறந்த கேமரா அமைப்பை வழங்குகிறது. வங்கி சலுகைகளுடன், இந்த ஸ்மார்ட்ஃபோன் சிறந்த சலுகைகளையும் வழங்குகிறது.

Realme GT 7 Pro
கேமிங்கிற்கான சக்திவாய்ந்த ஸ்மார்ட்போனை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால், இந்த சாதனம் சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம். இது Snapdragon 8 Elite செயலி மற்றும் முதன்மை தர கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலை ரூபாய் 69,999 லிருந்து ரூபாய் 44,499 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

Samsung Galaxy S25 Ultra
முதலில் ரூபாய் 129,999 விலையில் இருந்த இந்த ஸ்மார்ட்போன், இப்போது Flipkart தளத்தில் ரூபாய் 103,969க்குக் கிடைக்கிறது. இது Snapdragon 8 Elite செயலி மற்றும் 200MP கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale: ரூ.7,500 -க்கும் குறைவான விலையில் Moto G06 Power வாங்கலாம்

மேலும் படிக்க | ஸ்மார்ட்போன் 'பாதி விலை' சலுகை ரத்து: ஃபிளிப்கார்ட் வாடிக்கையாளர்கள் ஏமாற்றம்!

