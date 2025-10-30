English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Technology
  • BSNL Recharge Plan: குறைந்த விலையில் அதிக வேலிடிட்டி: சிறந்த BSNL திட்டங்கள்

BSNL Recharge Plan: குறைந்த விலையில் அதிக வேலிடிட்டி: சிறந்த BSNL திட்டங்கள்

BSNL தனது பயனர்களுக்கு ஒரு புதிய சலுகையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. நிறுவனம் தள்ளுபடியுடன் இரண்டு மலிவு திட்டங்களை வழங்குகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 30, 2025, 07:35 PM IST
  • ரூ.1999 ரீசார்ஜ் திட்டத்தின் நன்மைகள்
  • 485 ரூபாய் ரீசார்ஜ் திட்டத்தின் நன்மைகள்.
  • மலிவான 365 நாள் திட்டம்

BSNL Recharge Plan: குறைந்த விலையில் அதிக வேலிடிட்டி: சிறந்த BSNL திட்டங்கள்

BSNL ஒரு அற்புதமான சலுகையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அரசுக்கு சொந்தமான தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் அதன் பயனர்களுக்கு மேம்பட்ட நன்மைகளுடன் இரண்டு மலிவு விலையில் ரீசார்ஜ் திட்டங்களை வழங்குகிறது. இந்த இரண்டு திட்டங்களுடன் ரீசார்ஜ் செய்வது பயனர்களுக்கு 5% தள்ளுபடியை வழங்கும். இந்த சலுகை தீபாவளிக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டது. நிறுவனம் இந்த சலுகையை கடந்த நவம்பர் 18 ஆம் தேதி வரை வழங்குகிறது. இந்த தகவலை BSNL அதன் அதிகாரப்பூர்வ X தளத்தில் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது.

ரூ.1999 மற்றும் ரூ.485 திட்டங்களில் பயனர்களுக்கு 5% தள்ளுபடி கிடைக்கும் என்று BSNL இந்தியா தனது X கைப்பிடி மூலம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அதாவது ரூ.1999 திட்டம் ரூ.1899க்கு கிடைக்கும், அதே நேரத்தில் ரூ.485 திட்டம் ரூ.460க்கு கிடைக்கும். BSNL வலைத்தளம் அல்லது செல்ஃப்கேர் செயலி மூலம் தங்கள் எண்ணை ரீசார்ஜ் செய்தால் பயனர்கள் 5% தள்ளுபடியை பெறுவார்கள்.

ரூ.1999 ரீசார்ஜ் திட்டம்:

BSNL நிறுவனத்தின் ரூ. 1999 திட்டம் பயனர்களுக்கு 330 நாட்கள் செல்லுபடியை வழங்குகிறது. இந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டம் இந்தியா முழுவதும் வரம்பற்ற அழைப்பை (Unlimited Calling) வழங்குகிறது. மேலும், இந்த திட்டம் இலவச தேசிய ரோமிங்கையும் வழங்குகிறது. இந்த BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited) திட்டம் பயனர்களுக்கு தினமும் 1.5GB அதிவேக டேட்டாவை வழங்குகிறது. கூடுதலாக, பயனர்கள் தினமும் 100 இலவச SMS செய்திகளைப் பெறுவார்கள்.

485 ரூபாய் ரீசார்ஜ் திட்டம்:

இந்த BSNL ரீசார்ஜ் திட்டம் பயனர்களுக்கு 72 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். நன்மைகளை பற்றி பேசுகையில் வரம்பற்ற அழைப்பு மற்றும் இலவச தேசிய ரோமிங் ஆகியவை அடங்கும். இந்த திட்டம் ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி அதிவேக டேட்டா மற்றும் ஒரு நாளைக்கு 100 இலவச எஸ்எம்எஸ் வழங்குகிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் ரீசார்ஜ் செய்வதில் பயனர்களுக்கு தள்ளுபடியும் கிடைக்கும்.

மலிவான 365 நாள் திட்டம்:

BSNL சமீபத்தில் மூத்த குடிமக்களுக்கான ஒரு மூத்த குடிமக்கள் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இது பயனர்களுக்கு 365 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட்டின் இந்த ரீசார்ஜ் திட்டத்தின் விலை ₹1,812 ஆகும். இந்தியா முழுவதும் வரம்பற்ற அழைப்பு மற்றும் இலவச தேசிய ரோமிங் ஆகியவை நன்மைகளில் அடங்கும். பயனர்கள் தினசரி 2GB தரவையும் வழங்குகிறது.

