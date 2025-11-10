English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Grok AI-யின் மாயாஜாலம்: புகைப்படத்தை தொட்டாலே வீடியோவாக மாறும்..!!

Grok AI-யின் மாயாஜாலம்: புகைப்படத்தை தொட்டாலே வீடியோவாக மாறும்..!!

Grok AI, Elon Musk : Grok AI-யின் மாயாஜாலம், புகைப்படத்தை தொட்டாலே வீடியோவாக மாறும். எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Nov 10, 2025, 02:17 PM IST
  • எலான் மஸ்கின் புதிய அறிவிப்பு
  • புகைப்படம் வீடியோவாக மாறும்
  • தொட்டால் போதும் நடக்கும் மேஜிக்

Grok AI-யின் மாயாஜாலம்: புகைப்படத்தை தொட்டாலே வீடியோவாக மாறும்..!!

Grok AI, Elon Musk : சமீபத்தில், உலகப் பணக்காரர் எலான் மஸ்கின் 'Grok AI' சாட் ரோபோட்டில் ஒரு புதிய வசதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அது என்னவென்றால், நாம் கொடுக்கும் சாதாரணப் படங்களைக்கூட அசையும் வீடியோவாக மாற்றும் சக்தி கொண்டதுதான் அது! AI மூலம் வீடியோக்களை உருவாக்குவது இப்போது ரொம்பவே சுலபமாகிவிட்டது. படத்தைத் தொட்டாலே வேலை நடக்கும் என்பது உண்மைதான், ஆனால், வீடியோவை உங்களுக்குப் பிடித்தபடி மாற்ற வேண்டுமென்றால், நீங்கள் சில விஷயங்களைத் தட்டச்சு செய்ய வேண்டியிருக்கும்.

Grok-ன் புதிய வசதி என்றால் என்ன?

Grok என்பது எலான் மஸ்க் உருவாக்கிய ஒரு சக்திவாய்ந்த 'பேசும்' கம்ப்யூட்டர் (AI). இந்த Grok-கை இப்போது X தளத்திலும் (முன்பு ட்விட்டர்), மொபைல் செயலிகளிலும் யார் வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம். இதில் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்ட வசதிதான், 'படத்தைப் பார்த்தால் வீடியோவாக மாறுவது' ஆகும். பொதுவாக, கம்ப்யூட்டரில் ஒரு வீடியோவை உருவாக்க, ரொம்பவே சிக்கலான வார்த்தைக் கட்டளைகளை (Commands) கொடுக்க வேண்டும். ஆனால், Grok அந்த வேலையை மிக எளிதாக்கிவிட்டது.

சும்மா தொட்டால் போதுமா?

'எந்த வார்த்தையையும் (Prompt) பயன்படுத்தாமல் வீடியோ உருவாக்கலாம்' என்ற தகவல், ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அதாவது, Prompt முறையில், நீங்கள், "இந்த ஸ்டில் போட்டோவை 10 நொடி வீடியோவாக மாற்று" என்று மொத்தமாக டைப் செய்ய வேண்டும். Grok-ன் புது முறை என்னவென்றால்,  அந்த நீண்ட கட்டளையைச் சொல்லத் தேவையில்லை. உங்கள் விரலால் ஒரு சைகை செய்தாலே அது வீடியோவாக மாறும் வேலையைத் தொடங்கிவிடும். ஆனால், ஒரு முக்கியமான விஷயம்: உங்களுக்குப் பிடித்தபடி, விசேஷமாக (Custom) ஒரு வீடியோ வேண்டும் என்றால், அதை நீங்கள் Grok-க்குச் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும்.

உங்கள் போட்டோவை அசத்தலான வீடியோவாக மாற்றும் 2 எளிய வழிகள்:

முதலில் தயார் செய்யுங்கள்: உங்கள் செல்போனில் அல்லது கம்ப்யூட்டரில் Grok AI-ஐத் திறக்கவும். நீங்கள் விரும்பும் ஒரு படத்தை Grok-கிற்குள் கொண்டு வாருங்கள், அதாவது, படத்தைப் பதிவேற்றலாம் அல்லது புதிதாக உருவாக்கச் சொல்லலாம்.

வீடியோ உருவாக்கும் மேஜிக்:

1. தொட்டால் போதும்: அனிமேஷன் தொடக்கம் - நீங்கள் வீடியோவாக மாற்ற விரும்பும் படத்தின் மீது உங்கள் விரலால் நீண்ட நேரம் அழுத்திப் பிடிக்கவும். நீங்கள் இந்தச் சிறிய சைகையை (Gesture) செய்தவுடன், Grok உடனே அனிமேஷன் செய்யும் வேலையைத் தொடங்கிவிடும். அதாவது, போட்டோ லேசாக அசைய ஆரம்பிக்கும்.

2. உங்களுக்குப் பிடித்தபடி மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் - நீங்கள் Long Press செய்த பிறகு, திரையில் ஒரு சின்னப் பெட்டி (Text Box) தோன்றும். இப்போதுதான் நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்தைச் சொல்ல வேண்டும். உதாரணமாக, மஸ்க் காட்டியது போல, "இந்த இரண்டு நபர்களுடன் ஒரு காதலரையும் சேர்த்து, அவர்களை பொம்மைகளாக (Muppets) மாற்று" என்று நீங்கள் தட்டச்சு செய்யலாம். நீங்கள் இப்படி வார்த்தைகளைக் கொண்டு (Prompt) உங்கள் விருப்பத்தைச் சொன்னால் மட்டுமே, Grok நீங்கள் எதிர்பார்த்த விசேஷமான வீடியோவை உருவாக்கித் தரும்.

முக்கியமான விளக்கம்

Grok-ன் இந்த வசதி, வீடியோ உருவாக்கும் வேலையின் ஆரம்பத்தைத் தொடுதல் மூலமே ஆரம்பிக்கிறது. இது நேரத்தைச் சேமிக்க உதவுகிறது. ஆனால், உங்கள் வீடியோவில், "ஒருவர் சிரிக்க வேண்டும்", "வண்ணம் மாற வேண்டும்" போன்ற ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட மாற்றம் நடக்க வேண்டும் என்றால், அதை வார்த்தைகள் மூலம் தட்டச்சு செய்து Grok-க்குத் தெரிவிப்பது கட்டாயமாகும். சும்மா தொட்டு மட்டும்விட்டு, எதுவும் தட்டச்சு செய்யாமல் விட்டால், அது ஒரு சாதாரணமாக அசையும் போட்டோவாக மட்டுமே இருக்கும்.

