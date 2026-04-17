11,000mAh மெகா பேட்டரி.. இனி சார்ஜிங் கவலை இல்லை; களமிறங்கும் Honor போன்

Honor New Phone : ஈர்க்கக்கூடிய பேட்டரித் திறனுடன் கூடிய ஒரு புத்தம் புதிய ஸ்மார்ட்போன், Honor நிறுவனத்திடமிருந்து விரைவில் வெளியாகவுள்ளது. சீன ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான Honor, அதிக பேட்டரித் திறன் கொண்ட ஒரு சாதனத்தை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. இந்நிறுவனம் சமீபத்தில்தான், 10,080mAh பேட்டரியைக் கொண்ட 'Honor Power 2' என்ற சாதனத்தை அறிமுகப்படுத்தியது.
இந்நிறுவனம், இன்னும் அதிக பேட்டரி திறன் கொண்ட மற்றொரு ஸ்மார்ட்போனை விரைவில் அறிமுகப்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது. தகவல் கசிவாளர் 'Digital Chat Station'-இன் தகவலின்படி, Honor நிறுவனம் 10,690mAh திறன் கொண்ட புதிய பேட்டரியின் சோதனை உற்பத்தியைத் தொடங்கியுள்ளது.
இந்த புதிய போனானது 11,000mAh பேட்டரி திறனுடன் வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஒரு ஸ்மார்ட்போனில் இதுவரை காணப்பட்டதிலேயே மிக அதிகத் திறன் கொண்ட பேட்டரிகளில் ஒன்றை இது கொண்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட அந்த ஸ்மார்ட்போன் மாடலின் பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை. இருப்பினும், அந்தப் பதிவின் கீழ் பயனர்கள் இட்டுள்ள சில கருத்துகளை வைத்துப் பார்க்கையில், இது 'Honor Power' வரிசையைச் சேர்ந்த ஒரு ஸ்மார்ட்போனாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.
ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 14.2 மணிநேர கேம் விளையாடலாம்
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், 10,080mAh பேட்டரியுடன் Honor Power 2 ஸ்மார்ட்போன் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் பேட்டரியானது 80W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 27W வயர்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கிறது. ஒரு முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், இந்த பேட்டரி 14.2 மணிநேர கேமிங் அனுபவத்தையும், சுமார் 17.3 மணிநேர வழிசெலுத்தல் (navigation) பயன்பாட்டையும் வழங்குகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6.79 அங்குல (1,200 x 2,640 பிக்சல்கள்) AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 3,840Hz வரையிலான PWM மங்கலாக்கல் (dimming) மற்றும் குறைந்த நீல ஒளி (low blue light) அம்சங்களை வழங்குகிறது. இது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட MagicOS 10-இல் இயங்குகிறது. Honor Power 2 ஆனது MediaTek Dimensity 8500 Elite சிப்செட் மற்றும் Mali-G720 MC8 GPU ஆகியவற்றுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
மிகப்பெரிய 10,000mAh பேட்டரி, 100W வயர்டு அதிவேக சார்ஜிங்
Honor Win வரிசை ஸ்மார்ட்போன்கள் 10,000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளன. இவை 100W வயர்டு அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கின்றன. ஒரே முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், இந்த பேட்டரி சுமார் 16.4 மணிநேர கேமிங் அனுபவத்தையும், 31.3 மணிநேர வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் வசதியையும் வழங்குகிறது. வேறு பல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்களும் அதிக பேட்டரித் திறன் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகின்றன; உதாரணமாக, OnePlus Nord 6 ஸ்மார்ட்போன் 9,000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டின் ஜனவரி மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Realme P4 Power 5G, ஒரு சக்திவாய்ந்த 10,001mAh பேட்டரியையும் கொண்டுள்ளது. இந்தப் பேட்டரியானது 80W அதிவேக சார்ஜிங், 27W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் மற்றும் பைபாஸ் சார்ஜிங் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6.8-அங்குல 1.5K AMOLED Hyperglow 4D Curve Plus திரையைக் கொண்டுள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
Honor நிறுவனம் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தவுள்ள ஸ்மார்ட்போனின் பேட்டரி திறன் எவ்வளவு?
தகவல் கசிவுகளின்படி, Honor நிறுவனம் 11,000mAh பேட்டரி திறன் கொண்ட ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்த புதிய ஸ்மார்ட்போனின் பெயர் என்ன?
இந்த புதிய மாடலின் பெயர் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், இது Honor நிறுவனத்தின் 'Honor Power' வரிசையில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
10,000mAh பேட்டரி கொண்ட போனில் எவ்வளவு நேரம் கேம் விளையாட முடியும்?
Honor Power 2 ஸ்மார்ட்போனில் ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் தொடர்ந்து 14.2 மணிநேரம் கேம் விளையாட முடியும் என்று நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
Honor Win வரிசை போன்களின் சிறப்பு என்ன?
Honor Win வரிசை ஸ்மார்ட்போன்கள் 10,000mAh பேட்டரியுடன், அதிவேகமான 100W வயர்டு சார்ஜிங் வசதியை வழங்குகின்றன. இவை சுமார் 31.3 மணிநேர வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் வசதியைத் தரக்கூடியவை.
'ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்' (Reverse Charging) வசதி என்றால் என்ன?
இந்த வசதியின் மூலம் உங்கள் ஸ்மார்ட்போனை ஒரு பவர் பேங்க் (Power Bank) போலப் பயன்படுத்தி, மற்றொரு ஸ்மார்ட்போன் அல்லது இயர்பட்ஸ் போன்ற சாதனங்களுக்கு சார்ஜ் செய்ய முடியும்.
மேலும் படிக்க | பெட்ரோல் கவலை இனி இல்லை! குடும்பத்தோடு ஊர் சுத்த சூப்பர் கார்! 23+ கிமீ மைலேஜ்.. 8 சீட்டர்கள்.. இந்த 2 கார்கள் தான் பெஸ்ட்!
மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G: 23% தள்ளுபடி... அதிரடியாக குறைந்த விலை, முழு விவரம் இதோ
