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கரண்டு பில்லை குறைக்க சூப்பரான டிப்ஸ்: உங்க ஃபிரிட்ஜில் ஒரு A4 பேப்பர் வெச்சா போதும்

Refrigerator Maintenance Tips: குளிர்சாதனப் பெட்டிக்குள் இருக்கும் குளிர்ச்சியைத் தக்கவைக்க, கம்ப்ரஸர் (compressor) தொடர்ந்து இயங்க வேண்டியுள்ளது. இது அதிக மின்சார நுகர்வுக்கு வழிவகுப்பதோடு, பாகங்கள் விரைவில் பழுதடைவதற்கான அபாயத்தையும் அதிகரிக்கிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 04, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:04 PM IST
கரண்டு பில்லை குறைக்க சூப்பரான டிப்ஸ்: உங்க ஃபிரிட்ஜில் ஒரு A4 பேப்பர் வெச்சா போதும்
Image Credit: Refrigerator Maintenance Tips (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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