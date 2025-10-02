WhatsApp சேட்களை அப்படியே அரட்டை செயலிக்கு மாற்றலாம்: எதுவும் மிஸ் ஆகாது... செயல்முறை இதோ

Arattai App: இந்தியாவில் தற்போது அரட்டை செயலி மிகவும் பிரபலமாகி வருகிறது. பலர் அரட்டை செயலியை தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களில் பதிவிறக்கம் செய்து வருகிறார்கள். நீங்களும் அரட்டை செயலிக்கு மாற விரும்புகிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும்.
வாட்ஸ்அப் டு அரட்டை செயலி
சமீப காலங்களில் மெட்டாவின் செய்தியிடல் தளமான வாட்ஸ்அப் அனைவரது வாழ்விலும் ஒரு முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது. அதை விடுத்து புதிய செயலிக்கு மாறுவது அத்தனை எளிதானதல்ல. ஆனால், யாரும் எதிர்பாராத வண்னம் பலர் அரட்டை செயலிக்கு மிக வேகமாக மாறி வருகிறார்கள். இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட ஜோஹோவின் அரட்டை செயலி, அந்த மாற்றத்தை கொஞ்சம் மென்மையாக்க முயற்சிக்கிறது. இந்த செயலி இப்போது உங்கள் வாட்ஸ்அப் உரையாடல்களை நேரடியாக இறக்குமதி செய்வதை ஆதரிக்கிறது. அதாவது உங்கள் சேட்களை நீங்கள் புதிதாகத் தொடங்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
பல பயனர்களுக்கு, பழைய உரையாடல்களை இழப்பது பற்றிய கவலை இருக்கிறது. இந்த கவலை புதிய செய்தியிடல் செயலியை முயற்சிப்பதில் மிகப்பெரிய தடையாக உள்ளது. அரட்டை செயலியின் இம்போர்ட் ஆப்ஷன் இந்த இடைவெளியைத் தீர்க்க முயற்சிக்கிறது. இது தனிப்பட்ட மற்றும் குழு அரட்டைகளை அதன் அமைப்பிற்கு நகர்த்த பயனர்களை அனுமதிக்கிறது. இதனால் பயனர்களின் உரையாடல்கள் தடையின்றி தொடரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Exporting WhatsApp chats into Arattai
வாட்ஸ்அப் சேட்களை அரட்டை செயலிக்கு எப்படி மாற்றுவது? சேட்களை மாற்றும் முன் நீங்கள் யாருடனான சேட்களை மாற்ற விரும்புகிறீர்களோ, அந்த நபர் அல்லது குழு ஏற்கனவே அவர்களது தொலைபேசியில் அரட்டை செயலியை நிறுவியுள்ளார்களா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். காண்டாக்டுகளை சிங்க் செய்ய செயலிக்கு அனுமதி தேவை. உங்கள் நண்பரின் எண் அரட்டையில் தோன்றவில்லை என்றால், த்ரெட்டை செயல்படுத்த அவர்களுக்கு ஒரு எளிய “hi” அனுப்பவும். அதன் பிறகு, பரிமாற்ற செயல்முறை (transfer process) வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து நேரடியாக தொடங்கும்.
இதற்கான முழு செயல்முறை இதோ:
- வாட்ஸ்அப்பைத் திறந்து நீங்கள் நகர்த்த விரும்பும் சேட்டின் செட்டிங்கிற்குச் செல்லவும்.
- இதற்கு, மேல் வலதுபுறத்தில் உள்ள மூன்று புள்ளிகளைத் டேப் செய்யவும்.
- மெனுவிலிருந்து “More” விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- “Export Chats” என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- இந்த கட்டத்தில், புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் போன்ற ‘மீடியா’ -வையும் சேர்க்க வேண்டுமா அல்லது சேட்களை மட்டும் நகர்த்த வேண்டுமா என்று உங்களிடம் கேட்கப்படும். அதற்கு பதிலளிக்கவும்.
- தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதும், சேட்களை எக்ஸ்போர்ட் செய்யக்கூடிய செயலிகளின் பட்டியலை வாட்ஸ்அப் உங்களுக்குக் காண்பிக்கும்.
- அந்தப் பட்டியலிலிருந்து அரட்டை செயலியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- அரட்டை ஐகானைத் டேப் செய்த பிறகு, ஏற்கனவே அரட்டையைப் பயன்படுத்தும் காண்டாக்டுகளை காண்பீர்கள்.
- காண்டாக்ட் அல்லது குரூப்பைத் தேர்ந்தெடுத்து Import என்பதை அழுத்தவும்.
- சேட்களை அரட்டை செயலிக்கு மாற்றும் செயல்முறைத் தொடங்கும்.
செயல்முறை மிகவும் நேரடியானது. இருப்பினும் இது ஒரு நிபந்தனையுடன் வருகிறது. நீங்கள் சேட்களை மாற்ற விரும்பும் நபர் அல்லது குழு, அரட்டை செயலியை நிறுவியிருந்தால் மட்டுமே இந்த அம்சம் செயல்படும். அவர்கள் அரட்டை செயலியில் இல்லையென்றால், அவர்களின் சேட்டை நீங்கள் இம்போர்ட் செய்ய முடியாது.
இந்திய பயனர்களுக்கு அரட்டை செயலி ஏன் முக்கியம்?
பல ஆண்டுகளாக, செய்தி அனுப்புதல், வணிகக் குழுக்கள், குடும்ப புதுப்பிப்புகள் மற்றும் திருமணத் திட்டமிடல் போன்ற பல பணிகளுக்கு வாட்ஸ்அப் அனைவராலும் விரும்பப்படும் செயலியாக இருந்து வருகிறது. இதிலிருந்து வேறு செயலிக்கு மாறுவது கிட்டத்தட்ட வீடுகளை மாற்றுவது போன்ற உணர்வை அளிக்கின்றது. Chat Import Support ஆதரவின் மூலம், அரட்டை செயலி அந்தத் தடையைக் குறைத்து பயனர்களுக்கு ஒரு தொடர்ச்சியை வழங்க முயற்சிக்கிறது. மேலும், இந்தியாவில் இந்தியரால் உருவாக்கப்பட செயலி என்பது அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
பழைய செய்திகள் முக்கியமானதாக இருக்கும் உரையாடல்களிலும் இது உதவுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஒரு சிறு வணிகத்தை நடத்தி, வாட்ஸ்அப்பில் வாடிக்கையாளர் ஆர்டர்களின் பதிவுகளை வைத்திருந்தால், அந்த சேட்களை இழக்காமல் அரட்டைக்கு மாறுவது ஒரு பெரிய நிவாரணமாக இருக்கலாம்.
பயனர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது என்ன?
வாய்ஸ் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகள் குறியாக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அரட்டை செயலியில் சேட்களுக்கு இந்த அம்சம் இன்னும் முழுமையான எண்ட்-டு-எண்ட் என்க்ரிப்ஷனை வழங்கப்படவில்லை. அரட்டை செயலி வாட்ஸ்அப்பின் பாதுகாப்புத் தரங்களைப் பின்பற்ற விரும்பினால், Zoho இதை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
இருப்பினும், வாட்ஸ்அப்புக்கு மாற்றாக உள்ள செயலிகளுக்கு மத்தியில், சேட்களை எக்ஸ்போர்ட் செய்யும் திறன் அரட்டை செயலியில் உள்ள ஒரு அரிய அம்சமாகும். மேலும் இது அதிகமான பயனர்களை அரட்டை செயலியை முயற்சிக்கத் தூண்டக்கூடும். இப்போதைக்கு, இடம்பெயர விரும்பும் பயனர்கள், தங்கள் டிஜிட்டல் வாழ்க்கையை ரீசெட் செய்யாமல் புதிய செயலியில் சேட்களை முயற்சி செய்யலாம்.
