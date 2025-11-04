உங்கள் பிஎஃப் இருப்பை நொடியில் அறியுங்கள்! அரசு புதிய அப்டேட்

How To Check PF Balance: ஊழியர்களுக்கு சிறந்த சேவைகளை வழங்குவதற்காக, அரசாங்கம் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) தொடர்பான சேவைகளை தொடர்ந்து டிஜிட்டல் மயமாக்கி வருகிறது. EPFO உறுப்பினர்களுக்கான ஒரு முக்கிய புதுப்பிப்பு என்னவென்றால், இனி பயனர்கள் தங்கள் PF கணக்கு மற்றும் அவர்களின் PF இருப்பு தொடர்பான அனைத்து முக்கிய ஆவணங்களையும் DigiLocker செயலி மூலம் நேரடியாக சரிப்பார்த்துக் கொள்ளலாம். கூடுதலாக, பயனர்கள் UAN அட்டைகள், ஓய்வூதிய கட்டண ஆணைகள் (PPOகள்) மற்றும் PF சான்றிதழ்கள் போன்ற ஆவணங்களை சரிப்பார்க்கலாம் மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்துக் கொள்ளலாம்.
இந்த அம்சம் முன்னதாக UMANG செயலியில் மட்டுமே கிடைத்து வந்தது. ஆனால், இப்போது DigiLocker மூலமாகவும் உங்கள் PF கணக்கு விவரங்களைப் பார்ப்பதும், பதிவிறக்குவதும் மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. இந்த எளிதான மற்றும் வேகமான செயல்முறையை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்று பார்ப்போம்.
DigiLocker இல் இருந்து PF பேலன்ஸ் மற்றும் ஆவணங்களை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது?
DigiLocker செயலி மூலம் உங்கள் பிஎஃப் பேலன்ஸ் மற்றும் பிற ஆவணங்களைச் சரிபார்க்க இது ஒரு எளிய படிப்படியான செயல்முறையாகும்.
1. முதலில், உங்கள் தொலைபேசியில் DigiLocker செயலியைப் பதிவிறக்கவும்.
2. நீங்கள் ஒரு புதிய பயனராக இருந்தால், உங்கள் கணக்கில் பதிவு செய்து உள்நுழையவும்.
3. இப்போது, உங்கள் EPFO கணக்கை DigiLocker உடன் இணைக்க வேண்டும்.
4. இணைப்பு செயல்முறையை முடிக்க உங்கள் ஆதார் அட்டை விவரங்களை உள்ளிடவும்.
5. இது உங்கள் PF கணக்கை DigiLocker உடன் ஒத்திசைக்கும்.
6. இப்போது, EPFO பிரிவுக்குச் சென்று, உங்கள் UAN அட்டை, ஓய்வூதிய கட்டண ஆணை (PPO) மற்றும் PF பாஸ்புக் ஆவணங்களை எளிதாகப் பார்த்து பதிவிறக்கவும்.
7. பயன்பாட்டிற்குள் உங்கள் PF இருப்பு மற்றும் பரிவர்த்தனை விவரங்களையும் நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.
இணையம் இல்லாமல் PF இருப்பைச் சரிபார்க்கவும்
உங்களிடம் இணைய இணைப்பு இல்லையென்றால் அல்லது டேட்டாவைப் பயன்படுத்த விரும்பவில்லை என்றால், உங்கள் PF இருப்பை எளிதாகச் சரிபார்க்கலாம்.
1. உங்கள் UAN-இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து ஒரு செய்தியை அனுப்பவும். செய்தியில் EPFOHO என டைப் செய்து 7738299899 என்ற எண்ணுக்கு அனுப்பவும். விரைவில் உங்கள் PF கணக்கு விவரங்களை SMS மூலம் பெறுவீர்கள்.
2. உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்து உங்கள் PF இருப்பைச் சரிபார்க்கலாம். மிஸ்டு கால் எண்ணுக்கு EPFO-வின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்க்கலாம்.
