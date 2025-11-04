English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • உங்கள் பிஎஃப் இருப்பை நொடியில் அறியுங்கள்! அரசு புதிய அப்டேட்

உங்கள் பிஎஃப் இருப்பை நொடியில் அறியுங்கள்! அரசு புதிய அப்டேட்

Check PF Balance: மொபைல் ஃபோன் மூலம் உங்கள் PF இருப்பைச் சரிபார்ப்பது இப்போது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. உங்களிடம் இணைய அணுகல் இல்லாவிட்டாலும், உங்கள் PF இருப்பைச் சரிபார்க்கலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 4, 2025, 08:57 PM IST
  • DigiLocker இல் இருந்து PF பேலன்ஸ் மற்றும் ஆவணங்களை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது?
  • இணையம் இல்லாமல் PF இருப்பைச் சரிபார்க்கவும்

Trending Photos

ஐப்பசி 18 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 18 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
தாதா சாகேப் பால்கே விருது வென்ற பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் யாரெல்லாம்?
camera icon7
Dadasaheb Phalke Award
தாதா சாகேப் பால்கே விருது வென்ற பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் யாரெல்லாம்?
27 ஆண்டுக்கு பிறகு சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Lord Shani
27 ஆண்டுக்கு பிறகு சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்
ஒரு காலத்தில் ஹிட் ஹீரோயின்-இப்போ வீடியோ காலில் சம்பாதிக்கிறார்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
famous actress
ஒரு காலத்தில் ஹிட் ஹீரோயின்-இப்போ வீடியோ காலில் சம்பாதிக்கிறார்! யார் தெரியுமா?
உங்கள் பிஎஃப் இருப்பை நொடியில் அறியுங்கள்! அரசு புதிய அப்டேட்

How To Check PF Balance: ஊழியர்களுக்கு சிறந்த சேவைகளை வழங்குவதற்காக, அரசாங்கம் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) தொடர்பான சேவைகளை தொடர்ந்து டிஜிட்டல் மயமாக்கி வருகிறது. EPFO ​​உறுப்பினர்களுக்கான ஒரு முக்கிய புதுப்பிப்பு என்னவென்றால், இனி பயனர்கள் தங்கள் PF கணக்கு மற்றும் அவர்களின் PF இருப்பு தொடர்பான அனைத்து முக்கிய ஆவணங்களையும் DigiLocker செயலி மூலம் நேரடியாக சரிப்பார்த்துக் கொள்ளலாம். கூடுதலாக, பயனர்கள் UAN அட்டைகள், ஓய்வூதிய கட்டண ஆணைகள் (PPOகள்) மற்றும் PF சான்றிதழ்கள் போன்ற ஆவணங்களை சரிப்பார்க்கலாம் மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்துக் கொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த அம்சம் முன்னதாக UMANG செயலியில் மட்டுமே கிடைத்து வந்தது. ஆனால், இப்போது DigiLocker மூலமாகவும் உங்கள் PF கணக்கு விவரங்களைப் பார்ப்பதும், பதிவிறக்குவதும் மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. இந்த எளிதான மற்றும் வேகமான செயல்முறையை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்று பார்ப்போம்.

DigiLocker இல் இருந்து PF பேலன்ஸ் மற்றும் ஆவணங்களை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது?

DigiLocker செயலி மூலம் உங்கள் பிஎஃப் பேலன்ஸ் மற்றும் பிற ஆவணங்களைச் சரிபார்க்க இது ஒரு எளிய படிப்படியான செயல்முறையாகும்.

1. முதலில், உங்கள் தொலைபேசியில் DigiLocker செயலியைப் பதிவிறக்கவும்.

2. நீங்கள் ஒரு புதிய பயனராக இருந்தால், உங்கள் கணக்கில் பதிவு செய்து உள்நுழையவும்.

3. இப்போது, ​​உங்கள் EPFO ​​கணக்கை DigiLocker உடன் இணைக்க வேண்டும்.

4. இணைப்பு செயல்முறையை முடிக்க உங்கள் ஆதார் அட்டை விவரங்களை உள்ளிடவும்.

5. இது உங்கள் PF கணக்கை DigiLocker உடன் ஒத்திசைக்கும்.

6. இப்போது, ​​EPFO ​​பிரிவுக்குச் சென்று, உங்கள் UAN அட்டை, ஓய்வூதிய கட்டண ஆணை (PPO) மற்றும் PF பாஸ்புக் ஆவணங்களை எளிதாகப் பார்த்து பதிவிறக்கவும்.

7. பயன்பாட்டிற்குள் உங்கள் PF இருப்பு மற்றும் பரிவர்த்தனை விவரங்களையும் நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.

இணையம் இல்லாமல் PF இருப்பைச் சரிபார்க்கவும்

உங்களிடம் இணைய இணைப்பு இல்லையென்றால் அல்லது டேட்டாவைப் பயன்படுத்த விரும்பவில்லை என்றால், உங்கள் PF இருப்பை எளிதாகச் சரிபார்க்கலாம்.

1. உங்கள் UAN-இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து ஒரு செய்தியை அனுப்பவும். செய்தியில் EPFOHO என டைப் செய்து 7738299899 என்ற எண்ணுக்கு அனுப்பவும். விரைவில் உங்கள் PF கணக்கு விவரங்களை SMS மூலம் பெறுவீர்கள்.

2. உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்து உங்கள் PF இருப்பைச் சரிபார்க்கலாம். மிஸ்டு கால் எண்ணுக்கு EPFO-வின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்க்கலாம்.

மேலும் படிக்க | 15 நாட்களில் புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை! ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மேலும் படிக்க | உங்கள் வாகனத்துக்கு அபராதம் இருக்கிறதா? ஆன்லைனில் செக் செய்வது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
PF balance checkPFEPFOUAN Card

Trending News