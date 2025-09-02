eSIM: இந்தியாவில் ஈ-சிம் மோசடிகள் எப்படி நடக்கிறது? பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?

eSIM scams : இந்தியாவில் ஈசிம் (eSIM) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நடக்கும் மோசடிகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்த நவீன மோசடியில், சைபர் குற்றவாளிகள் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணைக் கைப்பற்றி, உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணத்தை திருடுகின்றனர். இந்த வகையான மோசடிகள், தொழில்நுட்பத்தில் நம்பிக்கை வைக்கும் பயனர்களுக்கு ஒரு பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளன. அதனால், இங்கே நீங்கள், ஈசிம் மோசடிகள் எப்படி நிகழ்கின்றன, அவற்றிலிருந்து உங்களை எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வது மற்றும் இந்த மோசடிகள் ஏன் மிகவும் ஆபத்தானவை என்பதை விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
ஈசிம் மோசடி எவ்வாறு நடக்கிறது?
இந்த மோசடியின் முதல் படி, உங்களை ஏமாற்றுவது. இது மிகவும் திட்டமிட்ட முறையில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
ஆரம்பத் தொடர்பு: முதலில், மோசடி செய்பவர்கள் உங்களின் மொபைல் சேவை வழங்குநரைப் போல் பேசிக் கொண்டு உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு அல்லது குறுஞ்செய்தியை அனுப்புவார்கள். "உங்கள் சிம் கார்டு காலாவதியாகப் போகிறது," அல்லது "உங்கள் KYC (வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள்) புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்," போன்ற அவசரமான காரணங்களைக் கூறி உங்களை ஏமாற்றுவார்கள்.
போலி இணைப்பு: மோசடி செய்பவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு போலி ஈசிம் ஆக்டிவேஷன் (eSIM activation) இணைப்பை அனுப்புவார்கள். இந்த இணைப்பு, பொதுவாக ஒரு SMS அல்லது மின்னஞ்சல் வழியாக வரும். இது அசல் சேவை வழங்குநரின் இணைப்பைப் போலவே தோற்றமளிக்கும்.
தொலைபேசி எண் கைப்பற்றல்: நீங்கள் அந்த இணைப்பைக் கிளிக் செய்தவுடன், உங்கள் ஃபோனில் உள்ள இயற்பியல் சிம் (physical SIM) தானாகவே செயலிழக்கப்படும். உங்கள் தொலைபேசி சிக்னலை இழந்துவிடும். அதே சமயம், உங்கள் தொலைபேசி எண் மோசடி செய்பவர்களின் சாதனத்திற்கு மாற்றப்படும்.
OTP திருட்டு: உங்கள் எண் அவர்களது கட்டுப்பாட்டிற்கு வந்தவுடன், உங்கள் தொலைபேசிக்கு வரும் அனைத்து அழைப்புகள், செய்திகள் மற்றும் OTP (ஒரு முறை கடவுச்சொல்) ஆகியவை அவர்களுக்கு நேரடியாகச் செல்லும்.
பணம் திருட்டு: OTP கிடைத்தவுடன், மோசடி செய்பவர்கள் உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணத்தை மாற்றலாம், ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகளை அங்கீகரிக்கலாம், அல்லது உங்கள் கடவுச்சொற்களை மாற்றி உங்கள் கணக்குகளை முழுமையாகக் கைப்பற்றலாம். ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள், நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்களை இழக்க நேரிடும். சமீபத்தில், ஒருவர் ₹4 லட்சம் இழந்த சம்பவம் இதற்கு ஒரு உதாரணம்.
இந்த மோசடி ஏன் ஆபத்தானது?
ஈசிம் தொழில்நுட்பம் எளிமைக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த எளிமையே தாக்குதல் நடத்துபவர்களுக்கு ஒரு விரைவான வழியைத் தருகிறது.
வேகம்: இந்த மோசடிகள் மிக வேகமாக நடக்கின்றன. உடல் ரீதியான சிம் கார்டை மாற்ற ஒரு கடையை அணுக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதனால், ஐந்து நிமிடங்களுக்குள் ஒருவரின் எண்ணைக் கைப்பற்றி, பணத்தை திருடிவிட முடியும்.
பணம் பறிப்பு: ஒருமுறை உங்கள் தொலைபேசி எண் கைப்பற்றப்பட்டால், நீங்கள் UPI அல்லது ஏடிஎம் சேவைகளை முடக்கியிருந்தாலும் கூட பாதுகாப்பாக இருக்க முடியாது. மோசடி செய்பவர்கள் வேறு வழிகளில் பணம் திருட முயற்சிக்கலாம்.
நம்பிக்கை துரோகம்: இந்த மோசடிகள், உங்கள் மொபைல் சேவை வழங்குநரை நம்பி நீங்கள் கொடுத்த தகவல்களைப் பயன்படுத்தி, உங்களையே ஏமாற்றுகிறது. இது டிஜிட்டல் உலகில் ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாகும்.
ஈசிம் பாதுகாப்பானது இல்லையா?
எந்தவொரு சிம் கார்டு (physical SIM) மோசடிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது அல்ல. சிம்-சுவாப் (SIM-swap) மோசடிகள் பல ஆண்டுகளாக இருந்து வருகின்றன. ஆனால், ஈசிம் மோசடி அதைவிட வேகமாக நடக்கிறது. சில பயனர்கள், சிம் மாற்றத்திற்கு நேரடி சரிபார்ப்பு தேவைப்படுவதால், இயற்பியல் சிம்கள்தான் பாதுகாப்பானது என்று நம்புகின்றனர். இருப்பினும், இந்த மோசடிகளில் பலவீனம் தொழில்நுட்பத்தில் இல்லை, மாறாக சமூக பொறியியல் (social engineering) எனப்படும் ஏமாற்று உத்தியில்தான் உள்ளது. மோசடி செய்பவர்கள் உங்களை ஏமாற்றி, உங்கள் தகவல்களைப் பெறுவதில் திறமையானவர்கள்.
இந்த மோசடிகளில் இருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி?
இந்திய சைபர் குற்ற ஒருங்கிணைப்பு மையம் (I4C) இந்த மோசடிகள் குறித்து எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள சில முக்கியமான வழிமுறைகள்:
சந்தேகத்திற்குரிய அழைப்புகளை தவிர்க்கவும்: மொபைல் சேவை வழங்குநரிடமிருந்து வருவதாகக் கூறி, உங்கள் KYC, அல்லது ஈசிம் புதுப்பிப்பு குறித்து வரும் அழைப்புகள் அல்லது செய்திகளுக்கு பதிலளிக்காதீர்கள்.
மறு சரிபார்ப்பு (re-verification): சேவை வழங்குநரிடமிருந்து ஏதேனும் ஒரு கோரிக்கை வந்தால், அதிகாரப்பூர்வ வாடிக்கையாளர் சேவை எண்ணை அழைத்து, தகவலை சரிபார்க்கவும். அதிகாரப்பூர்வ தளங்கள் மூலம் மட்டுமே மாற்றங்களை மேற்கொள்ளுங்கள்.
அவசரப்பட வேண்டாம்: மோசடி செய்பவர்கள் அவசரமான சூழ்நிலையை உருவாக்கி, நீங்கள் பயந்து தவறு செய்யும்படி தூண்டுவார்கள். எப்போதும் அவசரம் காட்டாமல், அமைதியாக தகவல்களை சரிபார்த்து முடிவெடுக்கவும்.
மின்னஞ்சல் மற்றும் SMS: சந்தேகத்திற்குரிய இணைப்புகள் அல்லது QR குறியீடுகளை ஸ்கேன் செய்ய வேண்டாம். உங்கள் வங்கிக் கணக்கு தொடர்பான தகவல்களை தொலைபேசி அல்லது மின்னஞ்சல் வழியாக ஒருபோதும் பகிராதீர்கள்.
கூடுதல் கவனம்: உங்கள் தொலைபேசியின் சிக்னல் திடீரென காணாமல் போனால், உடனடியாக உங்கள் மொபைல் சேவை வழங்குநரை தொடர்பு கொள்ளவும். இது உங்கள் எண் கடத்தப்பட்டதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
இந்த சைபர் குற்றங்கள் வேகமாகப் பரவி வருகின்றன. டிஜிட்டல் உலகில் விழிப்புடன் இருப்பது மிகவும் அவசியம். ஒரு சிறிய கவனக்குறைவு கூட பெரிய நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தலாம். உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் நிதி தகவல்களைப் பாதுகாப்பதில் எப்போதும் முன்னெச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
