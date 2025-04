உங்க வீட்டுல 8 மணி நேரம் ஏசி ஓடுதா? அப்போ கரண்ட் பில் இவ்வளவு வரும், நோட் பண்ணுங்க

Ac Bill Calculation: தற்போது இந்தியா முழுவதும் வெயில் கொளுத்தி வெப்பம் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் நாட்டு மக்கள் ஏசியை அதிகமாகப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். நம்மில் பலர் தங்கள் வீடுகளில் தொடர்ந்து 24 மணி நேரமும் ஏசியைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். எனினும் இன்று நாம் தினமும் 8 மணி நேரம் அதாவது மாதம் முழுவதும் இதே போல் ஏசியை பயன்படுத்தினால் எவ்வளவு மின்சாரம் செலவழியும், இதனால் மின்சாரக் கட்டணம் எவ்வளவு வரும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

BSES வலைத்தளத்திலிருந்து உதவி பெறுங்கள் | Take help from BSES website:

ஒரு மாதம் முழுவதும் தினமும் 8 மணி நேரம் ஏசி பயன்படுத்தப்பட்டால், அரசாங்க வலைத்தளத்திலிருந்து ஏசி கட்டணத்தைக் கணக்கிடலாம். இது சம்பந்தமாக, நீங்கள் BSES யமுனா பவர் லிமிடெட்டின் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடலாம் https://www.bsesdelhi.com/web/bypl/energy-calculator. அதன் செயல்முறை மிகவும் எளிதானது.

வலைத்தளத்தைப் பார்வையிட்ட பிறகு, கூலிங் (Cooling) ஐகானைத் தட்டவும். இதற்குப் பிறகு Actual Load ஐ உள்ளிடவும். நீங்கள் விரும்பினால், அதிகபட்சமாக 2400 Load ஐ உள்ளிடலாம்.

இதற்குப் பிறகு, இயக்கப்படும் ஏசிகளின் எண்ணிக்கையை உள்ளிடவும், ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் ஏசி பயன்படுத்தப்படுகிறது என்கிற தகவலையும் உள்ளிடவும். நீங்கள் 8 மணி நேரம் ஏசி பயன்படுத்தினால், இங்கே 8 மணிநேரத்தை உள்ளிடவும். மேலே நீங்கள் நாட்களின் எண்ணிக்கையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் (Choose number of day(s) )விருப்பத்தைக் காண்பீர்கள். இங்கிருந்து 30 நாள் விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்யவும். நீங்கள் இதைச் செய்தவுடன் முடிவு உங்கள் முன் தென்படும்.

8 மணி நேரம் ஏசி பயன்படுத்தினால் எவ்வளவு பில் வரும்? | What will be the bill for AC if you use AC for 8 hours:

இந்தக் கணக்கீட்டின்படி, ஏசி மாதத்திற்கு 576 யூனிட்களைப் பயன்படுத்தும். இதற்குப் பிறகு, இந்த யூனிட்டை உங்கள் ஒரு யூனிட் செலவால் பெருக்கவும். எளிமையாகச் கூற வேண்டுமானால், உங்கள் மின்சாரக் கட்டணம் யூனிட்டுக்கு 8 ரூபாய் என்றால், நீங்கள் ரூ.576x8=4608 பில் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் அதிகமாக ஏசி பயன்படுத்தினால் பில் இன்னுமும் அதிகரிக்கும்.

நீண்ட நேரம் ஏசி பயன்படுத்தினால் உடலுக்கு என்ன ஆபத்துகள் ஏற்படக்கூடும்:

* அதிக நேரம் ஏசியில் படுத்து உறங்குவதால் சுவாசப் பிரச்சனைகள் வரக்கூடும். குறிப்பாக ஆஸ்துமா அல்லது அலர்ஜி போன்ற சுவாசப் பிரச்சனை ஏற்படலாம். இந்தப் பாதிப்பை குறைக்க ஏசியை மிதமான குளிர்நிலையில் இயக்குங்கள்.

* ஏசி அறையில் தூங்கும்போது நம் கண்களும் சருமமும் உலர்ந்து போகின்றன. கண்களில் எரிச்சலை உண்டாக்கலாம். இது கண் அரிப்பு, சிவந்து போதல், மங்கலான பார்வை போன்ற பிரச்சனைகளை அதிகப்படுத்தும்.

* ஏசி அறையில் படுத்து உறங்குவதால் தசைகளில் இறுக்கமும் மூட்டுகளில் வலியும் ஏற்படும். குளிர்ச்சியான வெப்பநிலை தசைகளை இறுக்கமாக்கி கீல்வாதம் அல்லது தசைக்கட்டு கோளாறு, மூட்டு வலி போன்றவற்றை அதிகரிக்கும்.

