பிரதமருக்கு வந்த பரிசு பொருட்களை ஆன்லைனில் ஏலம் எடுப்பது எப்படி?

Prime Minister Gifts Auction : பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பரிசாக வந்த பொருட்கள் இப்போது ஆன்லைனில் ஏலம் விடபட்டுள்ளது. இதில் பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டு பொருட்களை ஏலம் எடுக்கலாம். எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கிடைத்த பரிசுப் பொருட்களை இ-ஏலம் விடும் ஏழாவது பதிப்பு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஏலத்தில் பங்கேற்கும்படி பிரதமர் மோடி பொதுமக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இந்த ஏலத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் முழுவதும் 'நமாமி கங்கா' திட்டத்திற்குச் செலவிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏலம் குறித்த முக்கியத் தகவல்கள்:
தேதி: செப்டம்பர் 17 அன்று தொடங்கிய இந்த இ-ஏலம், அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
பொருட்கள்: இந்த ஆண்டு ஏலத்தில் 1,300-க்கும் மேற்பட்ட தனித்துவமான பொருட்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில், ஓவியங்கள், பாரம்பரிய கைவினைப் பொருட்கள், நாட்டுப்புற கலைப் படைப்புகள், சிலைகள், மற்றும் பல்வேறு முக்கிய பிரமுகர்கள் அளித்த பொருட்கள் அடங்கும்.
சிறப்பம்சங்கள்: இந்த முறை பாரிஸ் பாராலிம்பிக்ஸ் 2024-ல் பங்கேற்ற இந்திய பாரா-தடகள வீரர்கள் பிரதமருக்கு வழங்கிய விளையாட்டுப் பொருட்களும் ஏலத்தில் உள்ளன.
எங்கு பங்கேற்பது: இந்த ஏலத்தில் கலந்துகொள்ள, பொதுமக்கள் www.pmmementos.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து, ஏலத்தில் உள்ள பொருட்களைக் காணலாம் மற்றும் ஏலம் கேட்கலாம்.
'நமாமி கங்கா' திட்டம் என்றால் என்ன?
2014-ல் மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்ட 'நமாமி கங்கா' திட்டம், கங்கை நதியை புனரமைத்தல், பாதுகாத்தல் மற்றும் புத்துயிர் அளிப்பதை முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்டது. இது, இந்தியாவின் ஒரு முக்கியத் திட்டமாகும். ஆரம்பத்தில் ரூ. 20,000 கோடி பட்ஜெட்டில் தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம், தற்போது ரூ. 22,500 கோடி பட்ஜெட்டில் 2026 மார்ச் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதமருக்குக் கிடைக்கும் பரிசுகளை இ-ஏலம் விடுவது இது முதல் முறையல்ல. 2019 ஜனவரியில் தொடங்கிய இந்த நடைமுறையில், இதுவரை ரூ. 50 கோடிக்கு மேல் நிதி திரட்டப்பட்டு 'நமாமி கங்கா' திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இ-ஏலம், இந்தியக் கலாச்சாரம் மற்றும் படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்துவதுடன், புனிதமான கங்கை நதியை தூய்மைப்படுத்தும் பணியிலும் பொதுமக்கள் பங்களிக்க ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
ஏலத்தின் நோக்கம்: பிரதமருக்குக் கிடைத்த பரிசுகளை வெளிப்படையான முறையில் ஏலம் விடுவதுடன், அதன் மூலம் கிடைக்கும் நிதியை இந்தியாவின் முக்கியத் திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்துவது இந்த ஏலத்தின் முக்கிய நோக்கம்.
இந்த ஏழாவது இ-ஏலத்தில் தென் இந்திய மாநிலங்களான கேரளா (15), கர்நாடகா (22), தமிழ்நாடு (29), ஆந்திரப் பிரதேசம் (27), மற்றும் தெலங்கானா (7) ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து 100-க்கும் மேற்பட்ட தனித்துவமான கலைப்பொருட்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவை, அந்தந்த மாநிலங்களின் வளமான கலாச்சார பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.
சில முக்கியப் பொருட்கள்:
* தமிழ்நாடு தஞ்சாவூர் ஓவியமான ராம தர்பார்
* ஜம்மு-காஷ்மீரில் இருந்து நுட்பமான எம்பிராய்டரி செய்யப்பட்ட பஷ்மினா சால்வை
* நடராஜரின் உலோகச் சிலை
* குஜராத்தின் ரோகன் கலைப்படைப்பு (Tree of Life)
* கையால் நெய்யப்பட்ட நாகா சால்வை
* அயோத்தியின் ராமர் கோவில் வெள்ளி மாதிரி
ஏலத்தின் தொடக்க விலை: சில பொருட்களின் தொடக்க விலை மிகவும் அதிகமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக, துள்ஜா பவானி தேவியின் சிலையின் தொடக்க விலை ரூ.10.39 லட்சம் ஆகும். இது ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் போயுள்ளது. அதே நேரத்தில், சில அங்கவஸ்திரங்கள் ரூ.600 முதல் ரூ. 900 போன்ற குறைந்த விலையிலும் ஏலத்தில் உள்ளன.
ஏற்பாடு: இந்த ஏலத்தை மத்திய கலாச்சார அமைச்சகம், டெல்லியில் உள்ள நேஷனல் கேலரி ஆஃப் மாடர்ன் ஆர்ட் (NGMA) உடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்துள்ளது. ஏலத்தில் உள்ள பொருட்களை பொதுமக்கள் நேரடியாக NGMA-வில் பார்வையிடலாம்.
சாதனை: 2019-ல் இருந்து தற்போது வரை ஆயிரக்கணக்கான பொருட்கள் ஏலம் விடப்பட்டுள்ளன, இதன் மூலம் 50 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் நிதி திரட்டப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் மோடிக்குக் கிடைத்த அனைத்துப் பரிசுகளையும் பொதுக் காரணத்திற்காக அர்ப்பணித்த முதல் பிரதமர் இவரே என கலாச்சார அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் கூறியுள்ளார்.
