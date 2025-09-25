English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரயில் டிக்கெட் மிகவும் குறைந்த விலையில் வாங்குவது எப்படி?

Train Ticket Booking : ரயில் டிக்கெட் செயலி மூலம் மிகவும் குறைந்த விலையில் வாங்குவது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 25, 2025, 09:27 PM IST
  • ரயில் டிக்கெட் புக்கிங் டிப்ஸ்
  • குறைந்த விலையில் டிக்கெட் புக் செய்யலாம்
  • எப்படி என்ற வழிமுறையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Train Ticket Booking : ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது சிலருக்கு கடினமாக இருக்கலாம். ஆனால், சரியான திட்டமிடல் மற்றும் சில எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றினால், மலிவான விலையில், எளிதாக டிக்கெட்டுகளைப் பெறலாம். 

முன்கூட்டியே தயாராக இருங்கள்: டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது நேர விரயத்தைத் தவிர்க்க, உங்கள் IRCTC கணக்கு விவரங்களை முன்கூட்டியே புதுப்பித்து வையுங்கள். பயணிகளின் பெயர், வயது போன்ற தகவல்களை முன்பே சேமித்து வைப்பது தட்கல் முன்பதிவுக்கு மிகவும் உதவும்.

அதிகாரப்பூர்வ செயலியைப் பயன்படுத்துங்கள்: எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ IRCTC செயலி அல்லது இணையதளத்தில் மட்டுமே டிக்கெட் புக் செய்யுங்கள். மற்ற செயலிகள் சில சமயங்களில் மறைமுகக் கட்டணங்களை வசூலிக்கலாம். இருப்பினும், ixigo, ConfirmTkt போன்ற அங்கீகாரம் பெற்ற செயலிகள் சில நேரங்களில் கூடுதல் சலுகைகளை வழங்கக்கூடும்.

வேகமான கட்டண முறைக்கு UPI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்: டிக்கெட் முன்பதிவில் ஒவ்வொரு நொடியும் முக்கியம். எனவே, UPI (Google Pay, PhonePe போன்றவை) வழியாகப் பணம் செலுத்துவது மிகவும் சிறந்தது. இது மிக வேகமாகச் செயல்படும் என்பதால், தட்கல் முன்பதிவின் போது டிக்கெட் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

IRCTC Wallet-ஐப் பயன்படுத்தலாமா? அடிக்கடி ரயில் பயணம் செய்பவர்களுக்கு, IRCTC வாலெட்டில் பணத்தைச் சேர்த்து வைப்பது விரைவான கட்டணத்திற்கு உதவும். ஆனால், பெரும்பாலானவர்களுக்கு UPI தான் சிறந்த மற்றும் செலவு குறைந்த தேர்வாக இருக்கும்.

தட்கல் முன்பதிவு செய்ய UPI-யைக் கையாளுங்கள்: தட்கல் டிக்கெட்டுகள் சில நிமிடங்களில் விற்றுவிடுகின்றன. உங்கள் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க, UPI கட்டண முறையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உடனடியாகப் பணம் செலுத்தி, டிக்கெட்டை உறுதி செய்யலாம்.

சரியான ஒதுக்கீடுகளைப் (Quotas) பயன்படுத்துங்கள்: இந்திய ரயில்வே சில தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது. 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண் மற்றும் 58 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண் மூத்த குடிமக்களுக்குக் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி உண்டு. மேலும், பெண்களுக்கென 'Ladies Quota' என்ற தனி ஒதுக்கீடும் உள்ளது.

சிறப்புத் திட்டங்களைக் கவனியுங்கள்: பண்டிகை காலங்களில் ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை இயக்கும். இது போன்ற தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்ள, IRCTC செயலியின் அறிவிப்புகளைப் பின்பற்றுங்கள். இது உங்களுக்கு மலிவான டிக்கெட்டுகளைப் பெற உதவும்.

கேஷ்பேக் மற்றும் சலுகைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்: வங்கிகள் மற்றும் கட்டண செயலிகள் தரும் கேஷ்பேக் மற்றும் சலுகைகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பயணச் செலவைக் குறைக்கலாம்.

முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்யுங்கள்: உங்கள் பயணத் தேதி உறுதியானால், 120 நாட்களுக்கு முன்பே முன்பதிவு செய்வது மலிவான கட்டணத்தைப் பெறுவதற்கான எளிய வழி.

விரிவான ரசீது பெறுவது முக்கியம்: நீங்கள் பணம் செலுத்திய பிறகு, டிக்கெட் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதற்கான சரியான ரசீது கிடைத்ததா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | பொதுமக்களுக்கு RBI தீபாவளி பரிசு: ரெப்போ விகிதம் குறையப்போகுது! அடித்துச்சொல்லும் SBI ஆய்வு

மேலும் படிக்க | ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்! மத்திய அரசு ஒப்புதல்

